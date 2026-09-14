Die Eskalation im Nahen Osten hat die Ölpreise zuletzt kräftig steigen lassen und auch Heizöl in der Schweiz deutlich verteuert. Gleichzeitig rückt die Heizsaison näher. Was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt beachten? Hier gibt es die aktuellen Entwicklungen am Markt im Überblick.
Heizölpreise aktuell: Wie viel kostet Heizöl heute?
Laut SRF/RSI kostet ein Liter in der Schweiz je nach Bestellmenge aktuell rund 1.60 Franken. Mitte Juni waren es noch etwa 1.10 Franken, ein Plus von rund 45 Prozent innerhalb von zwei Monaten. HeizOel24 nannte für Montag zwischenzeitlich einen Schweizer Durchschnittspreis von 1.63 Franken pro Liter.
Nahost-Konflikt hält Heizölpreise hoch
Grund für den Preisschub ist vor allem die angespannte Lage im Nahen Osten. Nach Drohnenangriffen wurde die saudische Ost-West-Pipeline vorsorglich ausser Betrieb genommen. Die Leitung ist eine wichtige Ausweichroute für Öltransporte, wenn die Passage durch die Strasse von Hormus eingeschränkt ist.
Nach Angaben von Reuters wurden über die Pipeline zuletzt rund vier Millionen Barrel Öl pro Tag transportiert. Diese Menge entspricht rund vier Prozent des weltweiten Ölangebots.
Wie lange die Pipeline ausfällt, ist offen. Reuters zufolge reichen Schätzungen für die Reparatur bis zu sechs Wochen. Eine teilweise Wiederinbetriebnahme könnte früher erfolgen.
Branche warnt vor Bestellansturm
Viele Schweizer Haushalte haben ihre Tanks noch nicht aufgefüllt. Laut Paolo Righetti, Präsident von Swissoil Ticino, ist die Nachfrage trotz des näher rückenden Winters bisher verhalten. Das könnte sich mit Beginn der Heizsaison rasch ändern.
«Es droht ein logistischer Sturm, der schwierig zu bewältigen sein wird», sagte Righetti gegenüber SRF/RSI. Werden viele Bestellungen gleichzeitig aufgegeben, könnten sich die Lieferzeiten verlängern.
Ob die Preise bald sinken, lässt sich kaum vorhersagen. Righetti rechnet laut SRF/RSI langfristig mit einer Entspannung, wenn sich die Lage im Nahen Osten beruhigt. Wann dies geschieht, ist jedoch offen. Bis dahin könne der Preis laut Righetti auch noch steigen: «Der Markt reagiert derzeit extrem empfindlich auf geopolitische Entwicklungen.»
Prognose: Heizöl jetzt kaufen oder abwarten? Das raten Branchenportale
Beim Heizölkauf kann der Zeitpunkt entscheidend für die Kosten sein. Doch lohnt es sich angesichts möglicher weiterer Preissteigerungen, den Tank jetzt zu füllen oder ist Abwarten die bessere Strategie? Auch deutsche Marktbeobachter rechnen angesichts der internationalen Ölpreisentwicklung kurzfristig nicht mit einer deutlichen Entspannung.
Das Heizöl-Portal Fastenergy schätzt die Lage wie folgt ein: «Angesichts der Verschärfung und Ausweitung des Nahost-Konfliktes ist leider weiterhin keine Preiswende am Öl- und somit auch am Heizöl-Markt in Sicht. In welchem Ausmaß die Notierungen noch weiter ansteigen können, ist derzeit kaum vorhersehbar. Wir raten Ölheizern mit knappem Tankvorrat mit der Bestellung nicht mehr zu warten. Die Heizperiode steht unmittelbar bevor, die Befüllstände sind niedrig und die Nachfrage hat bereits spürbar angezogen. Die Lieferzeiten werden also zudem bald deutlich länger werden.»
Das Ölmarktportal Tecson schreibt: «Solange die Lage im Nahen Osten weiter eskaliert, wird es nicht zu größeren Preisabschlägen auf dem Heizölmarkt kommen. Bei knappem Tankbestand raten wir deshalb eher zur Bestellung nur einer Teilmenge des Jahresbedarfs.»