Panorama

Die Heizölpreise sind zuletzt deutlich gestiegen und sorgen vor Beginn der Heizsaison für Unsicherheit. Sollte man jetzt bestellen oder auf tiefere Preise hoffen?

Die Eskalation im Nahen Osten hat die Ölpreise zuletzt kräftig steigen lassen und auch Heizöl in der Schweiz deutlich verteuert. Gleichzeitig rückt die Heizsaison näher. Was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt beachten? Hier gibt es die aktuellen Entwicklungen am Markt im Überblick.

Heizölpreise aktuell: Wie viel kostet Heizöl heute?

Laut SRF/RSI kostet ein Liter in der Schweiz je nach Bestellmenge aktuell rund 1.60 Franken. Mitte Juni waren es noch etwa 1.10 Franken, ein Plus von rund 45 Prozent innerhalb von zwei Monaten. HeizOel24 nannte für Montag zwischenzeitlich einen Schweizer Durchschnittspreis von 1.63 Franken pro Liter.

Nahost-Konflikt hält Heizölpreise hoch

Grund für den Preisschub ist vor allem die angespannte Lage im Nahen Osten. Nach Drohnenangriffen wurde die saudische Ost-West-Pipeline vorsorglich ausser Betrieb genommen. Die Leitung ist eine wichtige Ausweichroute für Öltransporte, wenn die Passage durch die Strasse von Hormus eingeschränkt ist.

Nach Angaben von Reuters wurden über die Pipeline zuletzt rund vier Millionen Barrel Öl pro Tag transportiert. Diese Menge entspricht rund vier Prozent des weltweiten Ölangebots.

Wie lange die Pipeline ausfällt, ist offen. Reuters zufolge reichen Schätzungen für die Reparatur bis zu sechs Wochen. Eine teilweise Wiederinbetriebnahme könnte früher erfolgen.

Branche warnt vor Bestellansturm

Viele Schweizer Haushalte haben ihre Tanks noch nicht aufgefüllt. Laut Paolo Righetti, Präsident von Swissoil Ticino, ist die Nachfrage trotz des näher rückenden Winters bisher verhalten. Das könnte sich mit Beginn der Heizsaison rasch ändern.