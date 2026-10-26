Panorama

Trauer um Heiko Weber: Der ehemalige Fussballprofi und Trainer ist mit 61 Jahren gestorben. Anfang des Jahres hatte er seine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Heiko Weber ist am Montagmorgen, 26. Oktober, gestorben. Das teilte der FC Carl Zeiss Jena mit. Demnach bestätigte sein engstes Umfeld die Nachricht. Als Spieler und Trainer prägte Weber den deutschen Traditionsverein über viele Jahre.

Was ist über die Todesursache von Heiko Weber bekannt?

Weber litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Über die Diagnose und seinen Umgang mit der Erkrankung hatte der MDR bereits im Juni berichtet. In seiner Todesmitteilung verweist Carl Zeiss Jena auf die schwere Krebserkrankung, die Weber im Februar öffentlich gemacht hatte. Weitere medizinische Einzelheiten nennt der Verein nicht.

Nach Bekanntwerden seiner Erkrankung hatten Fans und Weggefährten Spenden gesammelt. Im Juni kamen ehemalige Mitspieler und Unterstützer zu einem Benefizspiel nach Weida, um Weber beizustehen.

Sein Tor schrieb Fussballgeschichte

Unvergessen bleibt Webers Treffer zum 2:0 bei Energie Cottbus am letzten Spieltag der Saison 1990/91. Es war das letzte Tor der DDR-Oberliga – und sicherte Jena den Sprung in die 2. Bundesliga.

Auch als Trainer führte er den Klub zurück in den Profifussball: 2005 und 2006 gelangen ihm zwei Aufstiege hintereinander, von der vierten Liga bis in die 2. Bundesliga. In seinem Nachruf würdigt Jena Weber als einen Menschen, der den Verein besonders geprägt habe. Die Gedanken des Klubs seien bei seiner Familie und seinen Freunden.