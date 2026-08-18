Hayden Panettiere: Wladimir Klitschko nimmt Abschied

Panorama

Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Nun äussert sich ihr früherer Partner Wladimir Klitschko erstmals zum Tod der Schauspielerin.

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist mit 36 Jahren gestorben. Bekannt war sie insbesondere aus den Serien «Heroes» und «Nashville» sowie aus dem Horrorfilm «Scream 4». Ihr Sprecher bestätigte ihren Tod gegenüber US-Medien. Was genau zum Tod der Schauspielerin führte, war zunächst nicht bekannt. Panettiere war früher mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Nach Panettieres Tod hat sich Klitschko nun in sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Wladimir Klitschko trauert um Hayden Panettiere

Auf Instagram schreibt der ehemalige Box-Weltmeister, seine Familie durchlebe derzeit eine Zeit «tiefer Bestürzung und Trauer». Die Nachricht von Panettieres Tod mache ihn «zutiefst traurig». «Hayden war, auch wenn sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya.»

Besonders geht Klitschko auf die gemeinsame Tochter ein. «Unserer Tochter Kaya werde ich stets mit Respekt von ihrer Mutter erzählen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war», schreibt er.

Klitschko würdigt zudem Panettieres Karriere und verweist auf die Schattenseiten der anspruchsvollen Unterhaltungsbranche, mit denen sie sich habe auseinandersetzen müssen. Abschliessend bittet er darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren: «Mehr möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.» Er bedankt sich bei allen, die seine Familie unterstützen und ihr aufrichtiges Beileid aussprechen, und schliesst mit den Worten: «Ruhe in Frieden, Hayden. Mögest du ewigen Frieden finden.»

(Zitate aus dem Englischen übersetzt)

Todesursache von Hayden Panettiere bislang unbekannt

In einer von US-Medien wiedergegebenen Mitteilung hiess es: «Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt.» Weiter wurde Panettiere als «unglaubliches Licht» und «Naturgewalt» gewürdigt, die den Menschen in ihrem Umfeld und ihrem Publikum viel Freude und Liebe geschenkt habe. Nach Angaben der Polizei haben die vorläufigen Ermittlungen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder verdächtige Umstände ergeben. Ein Bekannter der Schauspielerin hatte den Notruf gewählt und Panettiere als nicht ansprechbar gemeldet. Trotz medizinischer Hilfe wurde sie noch am Einsatzort für tot erklärt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Hayden Panettiere sprach offen über Depression und Alkoholsucht

Panettiere hatte erst im Mai ihre Biografie «This Is Me: A Reckoning» veröffentlicht. Darin thematisierte sie unter anderem ihre postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter sowie ihre Alkoholsucht.

Bereits 2015 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie sich wegen einer Wochenbettdepression in Behandlung begeben hatte. Im Zusammenhang mit ihrer Biografie wurde sie auf Instagram auch zu ihrem Alkoholkonsum zitiert: «In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.» Ein Zusammenhang zwischen diesen früheren gesundheitlichen Problemen und Panettieres Tod ist aufgrund der bislang bekannten Informationen nicht belegt.

Bekannt aus «Heroes» und «Nashville»

Hayden Panettiere begann ihre Karriere in den USA bereits als Kinderstar und arbeitete später sowohl für Film- als auch Fernsehproduktionen. Besonders bekannt wurde sie als Claire Bennet in der Erfolgsserie «Heroes» und als Juliette Barnes in der Musical-Serie «Nashville». Zudem war sie unter anderem in «Scream 4» zu sehen.