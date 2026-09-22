Panorama

Die Schauspielerin Hayden Panettiere war im Alter von 36 Jahren gestorben. Jetzt sind neue Details zur Todesursache bekannt.

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist am 16. August 2026 mit 36 Jahren gestorben. Bekannt war sie insbesondere aus den Serien «Heroes» und «Nashville» sowie aus dem Horrorfilm «Scream 4». Ihr Sprecher bestätigte ihren Tod gegenüber US-Medien. Jetzt steht die Todesursache fest.

Todesursache von Hayden Panettiere

Wie am September 2026 bekannt wurde, stuften die Behörden Hayden Panettieres Tod als Unfall infolge der toxischen Wirkung mehrerer Substanzen ein. Laut Gerichtsmedizin waren die toxischen Wirkungen von Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin die Todesursache. Hinweise auf Verletzungen, die zu ihrem Tod beigetragen hätten, gab es nicht. Die Polizei erklärte zudem, dass die vorläufigen Ermittlungen keine Hinweise auf Fremdverschulden oder verdächtige Umstände ergeben hätten. Die Ermittlungen waren jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Drug Enforcement Administration (DEA) unterstützte ebenfalls die Ermittlungen.

Hayden Panettiere sprach offen über Depression und Alkoholsucht

Panettiere hatte erst im Mai ihre Biografie «This Is Me: A Reckoning» veröffentlicht. Darin thematisierte sie unter anderem ihre postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter sowie ihre Alkoholsucht.

Bereits 2015 hatte die Schauspielerin öffentlich gemacht, dass sie sich wegen einer Wochenbettdepression in Behandlung begeben hatte. In Zusammenhang mit ihrer Biografie wurde sie auf Instagram auch zu ihrem Alkoholkonsum zitiert: «In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.» Ein Zusammenhang zwischen diesen früheren gesundheitlichen Problemen und Panettieres Tod ist aufgrund der bislang bekannten Informationen nicht belegt.

Bekannt aus «Heroes» und «Nashville»

Hayden Panettiere begann ihre Karriere in den USA bereits als Kinderstar und arbeitete später sowohl für Film- als auch Fernsehproduktionen. Besonders bekannt wurde sie als Claire Bennet in der Erfolgsserie «Heroes» und als Juliette Barnes in der Musical-Serie «Nashville». Zudem war sie unter anderem in «Scream 4» zu sehen.