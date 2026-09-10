Harry Styles Tour 2027: Tickets, Termine, Vorverkauf – Sind Konzerte in der Schweiz dabei?
Harry Styles setzt seine Tour 2027 fort. Für seine «Together, Together Tour» stehen zahlreiche neue Termine fest, darunter Stadionkonzerte in den USA und Kanada sowie Auftritte in mehreren europäischen Metropolen. Das ist zu jetzt Tickets, Terminen und Vorverkauf bekannt.
Harry Styles Tour 2027: Bislang kein Konzert in der Schweiz
In der bisher vorliegenden Terminliste ist kein Auftritt in der Schweiz aufgeführt. Wer Styles 2027 live sehen möchte, kann sich deshalb vorerst an den Shows im europäischen Ausland orientieren. Neben Berlin stehen Madrid, Rom, Dublin und London im Tourkalender.
Harry Styles Tour 2027: Konzerte und Termine
- 2. April 2027 – Glendale, Arizona – State Farm Stadium
- 3. April 2027 – Glendale, Arizona – State Farm Stadium
- 9. April 2027 – Arlington, Texas – AT&T Stadium
- 10. April 2027 – Arlington, Texas – AT&T Stadium
- 23. April 2027 – Pasadena, Kalifornien – Rose Bowl
- 24. April 2027 – Pasadena, Kalifornien – Rose Bowl
- 7. Mai 2027 – Toronto, Kanada – Rogers Stadium
- 8. Mai 2027 – Toronto, Kanada – Rogers Stadium
- 21. Mai 2027 – Atlanta, Georgia – Mercedes-Benz Stadium
- 22. Mai 2027 – Atlanta, Georgia – Mercedes-Benz Stadium
- 28. Mai 2027 – Chicago, Illinois – Soldier Field
- 29. Mai 2027 – Chicago, Illinois – Soldier Field
- 2. Juli 2027 – Berlin, Deutschland – Flughafen Tempelhof
- 3. Juli 2027 – Berlin, Deutschland – Flughafen Tempelhof
- 30. Juli 2027 – Madrid, Spanien – Estadio Riyadh Air Metropolitano
- 31. Juli 2027 – Madrid, Spanien – Estadio Riyadh Air Metropolitano
- 7. August 2027 – Rom, Italien – Circo Massimo
- 8. August 2027 – Rom, Italien – Circo Massimo