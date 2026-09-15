Panorama

Harry Styles setzt seine «Together, Together Tour» 2027 mit zahlreichen Konzerten in Nordamerika und Europa fort. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Harry Styles setzt seine Tour 2027 fort. Für seine «Together, Together Tour» stehen zahlreiche neue Termine fest, darunter Stadionkonzerte in den USA und Kanada sowie Auftritte in mehreren europäischen Metropolen. Das ist zu jetzt zu Tickets, Terminen und Vorverkauf bekannt.

Tickets für Harry Styles 2027: Wie viel kosten die Karten?

Tickets für Stehplätze im Innenraum beim Konzert in Berlin kosten 128.15 Euro, während für Plätze im Frontbereich vor der Bühne 185.65 Euro fällig werden. Die günstigsten Tickets sind ab 87.90 Euro erhältlich. Maximal kostet eine Karte 299.90 Euro. Die Preise stammen aus dem Telekom Presale über Ticketmaster vom 15. September 2026.

Bislang kein Konzert in der Schweiz

In der bisher vorliegenden Terminliste ist kein Auftritt in der Schweiz aufgeführt. Wer Styles 2027 live sehen möchte, kann sich deshalb vorerst an den Shows im europäischen Ausland orientieren. Neben Berlin stehen Madrid, Rom, Dublin und London im Tourkalender.

Harry Styles Tour 2027: Wann startet der Vorverkauf?

Beim Ticketverkauf gelten je nach Land unterschiedliche Termine und Presales. Für die aufgeführten Shows in Nordamerika ist ein Presale am 15. September 2026 um 9 Uhr angegeben.

In Madrid beginnt am 14. September um 9 Uhr CEST ein Presale. Für Dublin ist am selben Tag um 9 Uhr BST ein MCD-Presale angesetzt. In Rom sind Tickets ab 14. September um 16 Uhr angekündigt.

Für London startet am 15. September um 11 Uhr BST zunächst ein Presale. Ein weiterer Artist-Presale folgt am 16. September, bevor am 17. September der allgemeine Verkauf beginnt.