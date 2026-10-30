Halloween ist die perfekte Gelegenheit, um gewöhnliche Lebensmittel in kleine Grusel-Leckereien zu verwandeln. Für ein abwechslungsreiches Halloween-Buffet braucht es weder ausgefallene Zutaten noch stundenlange Vorbereitungen. Viele Snacks lassen sich in fünf bis fünfzehn Minuten zubereiten. Besonders praktisch sind Rezepte ohne Backen, bei denen auch Kinder mithelfen können.

Süsse Halloween-Snacks für Kinder: Einfache Ideen

Für Erdbeer-Geister werden Erdbeeren in weisse Schokolade getaucht und anschliessend mit Schokoladenaugen dekoriert. Wer ein kleines Halloween-Dessert servieren möchte, kann auch Schokoladenpudding in Becher füllen und mit zerbröselten Keksen sowie einem Keks in Grabsteinform garnieren.

Herzhafte Halloween-Snacks für Kinder: Schnelle Rezepte

Neben Süssigkeiten dürfen auch salzige Snacks auf dem Halloween-Buffet nicht fehlen. Besonders beliebt sind Mumien-Würstchen. Dafür werden kleine Würstchen mit schmalen Blätterteigstreifen umwickelt und anschliessend im Ofen gebacken. Alternativ kann ein Würstchen auch als abgetrennter Finger erscheinen, wenn man an einem Ende ein Mandelblättchen platziert. Mit Ketchup als Blut lässt sich der Eindruck noch verstärken.

Für gruselige Sandwiches können Toastscheiben beispielsweise in Kürbis- oder Grabsteinform geschnitten und mit Käse oder Frischkäse belegt werden. Für kleine Käse-Geister werden Käsescheiben entsprechend zugeschnitten.