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Halloween-Kostüm: Last-Minute-Ideen zum selber basteln | Südostschweiz

Startseite Panorama Halloween-Kostüm: Last-Minute-Ideen zum selber basteln Panorama Halloween-Kostüm: Last-Minute-Ideen zum selber basteln Halloween steht vor der Tür, doch das passende Kostüm fehlt noch? Mit diesen Last-Minute-Ideen für Frauen, Männer und Kinder gelingt die Verkleidung auch ohne grossen Aufwand und teure Einkäufe. David Hahn 30.10.2026, 07:30 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Halloween rückt näher und ein passendes Kostüm ist noch nicht gefunden. Wer keine Zeit mehr hat, eine Verkleidung zu bestellen oder im Geschäft zu kaufen, muss trotzdem nicht auf den Gruselspass verzichten. Viele Halloween-Kostüme lassen sich mit Kleidungsstücken, Schminke und einfachen Haushaltsgegenständen selber gestalten. Ob schaurig, lustig oder kreativ: Diese Ideen für Frauen, Männer und Kinder sind auch kurzfristig umsetzbar. Halloween-Kostüme für Frauen und Männer Wednesday Addams: Ein schwarzes Kleid, ein weisser Kragen und zwei geflochtene Zöpfe genügen, um den bekannten Look der Serienfigur nachzustellen. Dunkles Augen-Make-up rundet das Kostüm ab.

Ein schwarzes Kleid, ein weisser Kragen und zwei geflochtene Zöpfe genügen, um den bekannten Look der Serienfigur nachzustellen. Dunkles Augen-Make-up rundet das Kostüm ab. Zombie: Alte Kleidung, zerzauste Haare und dunkle Augenringe machen aus einem gewöhnlichen Outfit eine gruselige Verkleidung. Für zusätzliche Effekte können die Kleidungsstücke vorsichtig ausgefranst werden. Ein Hemd, eine schief sitzende Krawatte und dunkles Make-up verbinden den klassischen Bürolook zu einem Zombie-Geschäftsmann.

Alte Kleidung, zerzauste Haare und dunkle Augenringe machen aus einem gewöhnlichen Outfit eine gruselige Verkleidung. Für zusätzliche Effekte können die Kleidungsstücke vorsichtig ausgefranst werden. Ein Hemd, eine schief sitzende Krawatte und dunkles Make-up verbinden den klassischen Bürolook zu einem Zombie-Geschäftsmann. Men in Black: Wer einen schwarzen Anzug, ein weisses Hemd und eine (schwarze) Sonnenbrille besitzt, hat das Kostüm praktisch schon fertig.

Wer einen schwarzen Anzug, ein weisses Hemd und eine (schwarze) Sonnenbrille besitzt, hat das Kostüm praktisch schon fertig. Vampir: Schwarze Kleidung, ein blasser Teint und roter Lippenstift verwandeln das Alltagsoutfit in eine düstere Halloween-Verkleidung. Etwas rote Schminke an den Mundwinkeln sorgt für einen zusätzlichen Gruseleffekt.

Schwarze Kleidung, ein blasser Teint und roter Lippenstift verwandeln das Alltagsoutfit in eine düstere Halloween-Verkleidung. Etwas rote Schminke an den Mundwinkeln sorgt für einen zusätzlichen Gruseleffekt. Hexe: Ein dunkles Kleid, ein Besen und ein spitzer Hut aus schwarzem Karton bilden die Grundlage für den Halloween-Klassiker. Wer möchte, ergänzt das Outfit mit auffälligem Make-up.

Joker: Ein Anzug und auffällige Gesichtsschminke reichen aus, um die bekannte Comicfigur darzustellen. Typisch sind ein hell geschminktes Gesicht und ein übertrieben roter Mund.

Barbie: Wer es weniger gruselig mag, setzt auf ein pinkes Outfit, auffällige Accessoires und eine passende Frisur. Besonders praktisch: Viele Kleidungsstücke lassen sich auch nach Halloween wieder tragen.

Schwarze Katze: Schwarze Kleidung bildet die Basis. Katzenohren aus Papier und mit Eyeliner aufgemalte Schnurrhaare machen die Verkleidung komplett.

Gruselige/r Krankenpfleger/in: Ein weisses Oberteil, dunkles Augen-Make-up und rote Schminkflecken sorgen für einen unheimlichen Auftritt. Eine Haube lässt sich aus Papier basteln.

Dunkle/r Prinz/Prinzessin: Ein elegantes Kleid wird mit einer selbst gebastelten Krone und düsterem Make-up zum Halloween-Kostüm. Besonders wirkungsvoll sind dunkle Lippen und auffällig geschminkte Augen.

Spinnenkönig/in: Für diese Verkleidung braucht es schwarze Kleidung und einen Eyeliner. Damit lassen sich Spinnennetze auf Gesicht, Hals oder Arme zeichnen.

La Catrina: Ein schwarzes Kleid, Blumen im Haar und eine kunstvolle Totenkopf-Schminke ergeben einen auffälligen Look. Die Figur ist ein traditionelles Symbol des mexikanischen Día de Muertos.

Dracula: Ein schwarzer Anzug oder dunkle Kleidung, ein weisses Hemd und ein blass geschminktes Gesicht bilden die Grundlage. Rote Schminke an den Mundwinkeln sorgt für den Vampir-Look.

Pirat/in: Ein weites Hemd, eine dunkle Hose und ein Kopftuch bilden die Grundlage. Eine Augenklappe aus Karton ergänzt das Outfit.

Skelett: Auf schwarzer Kleidung werden weisse Knochen aus Papier befestigt. Wer mehr Zeit hat, kann zusätzlich das Gesicht wie einen Totenkopf schminken.

Zauberer/Zauberin: Ein dunkler Mantel, ein langer Schal und ein selbst gebastelter Zauberstab ergeben eine einfache Verkleidung. Ein Hut aus Karton sorgt für den letzten Schliff.

Horrorclown: Bunte oder bewusst unpassend kombinierte Kleidung und auffällige Gesichtsschminke sorgen für einen gruseligen Clown-Look.

Verrückte/r Wissenschaftler/in: Ein weisses Hemd, eine Brille und wild gestylte Haare ergeben einen einfachen Halloween-Look.

Halloween-Kostüme für Kinder: Ideen zum Selberbasteln

Kleiner Geist: Ein weisses Oberteil wird mit einem schwarzen Geistergesicht aus Papier verziert. So entsteht eine einfache Verkleidung, ohne dass ein Tuch über den Kopf gezogen werden muss.

Ein weisses Oberteil wird mit einem schwarzen Geistergesicht aus Papier verziert. So entsteht eine einfache Verkleidung, ohne dass ein Tuch über den Kopf gezogen werden muss. Schwarze Katze: Schwarze Kleidung, Papierohren und aufgemalte Schnurrhaare verwandeln Kinder in kleine Katzen.

Schwarze Kleidung, Papierohren und aufgemalte Schnurrhaare verwandeln Kinder in kleine Katzen. Kleine Hexe: Ein dunkles Kleid, ein selbst gebastelter Hexenhut und ein kleiner Besen machen die Verkleidung komplett.

Ein dunkles Kleid, ein selbst gebastelter Hexenhut und ein kleiner Besen machen die Verkleidung komplett. Kleiner Vampir: Dunkle Kleidung, ein roter Umhang aus Stoff und etwas rote Gesichtsschminke sorgen für einen kindgerechten Grusellook.

Dunkle Kleidung, ein roter Umhang aus Stoff und etwas rote Gesichtsschminke sorgen für einen kindgerechten Grusellook. Kürbis: Ein oranges Oberteil wird mit schwarzen Dreiecken für Augen und Nase sowie einem gezackten Mund aus Papier verziert.

Ein oranges Oberteil wird mit schwarzen Dreiecken für Augen und Nase sowie einem gezackten Mund aus Papier verziert. Superheld: Ein farbiges T-Shirt, ein selbst gestaltetes Symbol und ein kurzer Umhang aus Stoff ergeben ein individuelles Superheldenkostüm.

Ein farbiges T-Shirt, ein selbst gestaltetes Symbol und ein kurzer Umhang aus Stoff ergeben ein individuelles Superheldenkostüm. Fee: Ein Kleid und ein selbst gebastelter Zauberstab bilden die Grundlage. Kleine Flügel aus Karton können das Outfit ergänzen.

Ein Kleid und ein selbst gebastelter Zauberstab bilden die Grundlage. Kleine Flügel aus Karton können das Outfit ergänzen. Pirat/in: Ein gestreiftes Oberteil, eine dunkle Hose und ein Kopftuch reichen für eine einfache Piratenverkleidung. Eine Augenklappe aus Papier kann als Accessoire dienen, sollte beim Herumlaufen aber die Sicht nicht einschränken.

Ein gestreiftes Oberteil, eine dunkle Hose und ein Kopftuch reichen für eine einfache Piratenverkleidung. Eine Augenklappe aus Papier kann als Accessoire dienen, sollte beim Herumlaufen aber die Sicht nicht einschränken. Dinosaurier: Grüne Kleidung und dreieckige Zacken aus Karton verwandeln Kinder in kleine Dinosaurier. Die Zacken lassen sich beispielsweise an einem alten Stoffstreifen befestigen.

Halloween-Kostüm selber machen: Diese Materialien helfen

Wer kurzfristig ein Halloween-Kostüm basteln möchte, sollte zuerst einen Blick in den Kleiderschrank und die Bastelschublade werfen. Viele Verkleidungen lassen sich bereits mit wenigen Materialien umsetzen.

Besonders nützlich sind schwarze, weisse oder rote Kleidungsstücke, alte Hemden, Stoffreste, Karton, Papier, Klebeband und Schminke. Auch Sonnenbrillen, Schals, Hüte oder Gürtel können ein einfaches Outfit in eine erkennbare Verkleidung verwandeln.