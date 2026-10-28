Am 19. November 2026 erscheint mit Grand Theft Auto 6 eines der meist erwarteten Videospiele des Jahres. Wenige Wochen vor der Veröffentlichung sorgt nun die mögliche Download-Grösse für Gesprächsstoff. Laut einem Leak soll GTA 6 auf der PlayStation 5 jede Menge Speicherplatz benötigen. Eine offizielle Bestätigung von Entwickler Rockstar Games steht allerdings noch aus.

GTA 6: Leak deutet auf 210 GB Speicherplatz hin

Die Angaben zur möglichen Grösse von GTA 6 stammen vom X-Account «PlayStation Game Size». Dieser ist dafür bekannt, Daten aus dem Backend des PlayStation Stores auszuwerten und Informationen zu Download-Grössen bereits vor der Veröffentlichung von Spielen bekannt zu geben. Demnach soll die PS5-Version von GTA 6 rund 210 GB umfassen.

Die ursprüngliche Konsole verfügt zwar über eine SSD mit 825 GB Gesamtkapazität, davon sind jedoch nur rund 667 GB für Spiele und andere Inhalte nutzbar. Mit 210 GB würde GTA 6 somit knapp ein Drittel des verfügbaren Speicherplatzes beanspruchen. Wer bereits mehrere grosse Spiele installiert hat, müsste möglicherweise ältere Titel löschen oder den SSD-Speicher erweitern.

Ob die geleakte Zahl tatsächlich stimmt, bleibt offen. Weder Rockstar Games noch Sony haben bislang eine endgültige Download- oder Installationsgrösse bestätigt. Zudem könnten Updates und zusätzliche Spieldateien den Speicherbedarf bis zur Veröffentlichung noch verändern.