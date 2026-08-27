GTA 6 auf Netflix: Um welche Uhrzeit geht der Trailer online?

Panorama

Rockstar Games zeigt am Donnerstag einen neuen ausführlichen Einblick in «GTA 6», zunächst exklusiv auf Netflix. Wer kein Abo hat, kann das Video wenige Stunden später kostenlos auf YouTube sehen.

Am Donnerstagabend gibt es neues Material zu «Grand Theft Auto VI». Rockstar Games setzt dabei auf einen bekannten Partner: Netflix erhält bei «Grand Theft Auto VI: An Extended Look» einen zeitlichen Vorsprung. Danach stellt Rockstar die Präsentation auch über seine eigenen Kanäle bereit.

Netflix: GTA 6 Trailer startet um 21 Uhr

In der Schweiz ist «An Extended Look» am 27. August 2026 ab 21 Uhr auf Netflix verfügbar. Die von Rockstar angekündigten 15 Uhr US-Ostküstenzeit entsprechen 21 Uhr Schweizer Zeit. Netflix gibt an, dass die Präsentation weltweit für seine Abonnentinnen und Abonnenten verfügbar sein wird.

Inzwischen steht auch fest, um welche Art von Material es sich handelt: Laut Netflix wurde der Extended Look vollständig aus Ingame-Aufnahmen einer PlayStation 5 erstellt. Wie lange das Video dauert und welche Spielszenen darin vorkommen, wurde im Vorfeld hingegen nicht bekannt gegeben.

Im Zentrum von «GTA 6» stehen Jason und Lucia. Ihre Geschichte spielt in Vice City und führt durch den fiktiven US-Bundesstaat Leonida.

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Neuer Trailer: Ab 3 Uhr erscheint der Extended Look auf YouTube

Wer die Netflix-Premiere auslässt, kann die Präsentation wenige Stunden später über Rockstar sehen. Am Freitag, 28. August, um 3 Uhr Schweizer Zeit erscheint «Grand Theft Auto VI: An Extended Look» auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Studios und der GTA-6-Website. Zwischen beiden Veröffentlichungen liegen sechs Stunden.

Damit ist klar, dass Rockstar denselben Titel nach der Netflix-Premiere auch über die eigenen Kanäle veröffentlicht. Ob sich die Fassungen in einzelnen Details unterscheiden, geht aus der offiziellen Ankündigung nicht hervor.

GTA 6: Release im November

Bis zur Veröffentlichung des Spiels dauert es danach weniger als drei Monate. «Grand Theft Auto VI» erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind bereits möglich.