Grossbrand in Wiedlisbach: Coop steht in Flammen – wenige Stunden später brennt es erneut

Panorama

Eine Coop-Filiale in Wiedlisbach ist am Dienstagabend in Brand geraten. Nur wenige Stunden später musste die Feuerwehr im Kanton Bern erneut zu einem Feuer ausrücken.

Gegen 22 Uhr standen Teile des Gebäudes in Flammen, dichter Rauch stieg über dem Gebiet auf. Die Kantonspolizei Bern bestätigte gegenüber mehreren Medien einen entsprechenden Einsatz. Die Feuerwehr konnte den Brand in Wiedlisbach in der Nacht unter Kontrolle bringen.

Coop in Wiedlisbach steht in Flammen

Der Brand war am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr ausgebrochen. Bilder vom Einsatz zeigen hohe Flammen und eine starke Rauchentwicklung rund um das Gebäude.

Die Einsatzkräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde auch die Bevölkerung in der Umgebung gewarnt. Zur Ursache des Feuers liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Wenige Stunden später brennt es auch in Bützberg

Doch für die Einsatzkräfte im Kanton Bern blieb es nicht bei diesem einen Brand.

Nur wenige Stunden später wurde ein weiteres Feuer gemeldet. Dieses Mal rückten die Einsatzkräfte nach Bützberg aus, rund zehn Kilometer von Wiedlisbach entfernt. Dort war ein Gebäude in Brand geraten.Am frühen Mittwochmorgen waren die Löscharbeiten dort noch im Gang. Auch bei diesem Brand war zunächst nicht bekannt, ob Personen verletzt wurden. Die Kantonspolizei Bern kündigte weitere Informationen an.

Ob zwischen den beiden Bränden ein Zusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Alertswiss-Warnungen

Über Alertswiss wurden Anwohnerinnen und Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Zudem sollte das betroffene Gebiet weiträumig umfahren werden.

Alertswiss gab am Mittwochmorgen gegen 4.13 Uhr auch für die Region Bützberg eine Warnung heraus. Erneut kam es zu starker Rauchentwicklung und einem unangenehmen Geruch.