Grossbrand in Neuwilen TG: 60 Personen evakuiert – Millionenschaden

Panorama

Eine Lagerhalle auf einem Bauernhof in Neuwilen TG ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. Rund 60 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Der Schaden beträgt mehr als zwei Millionen Franken.

Am späten Dienstagabend ist in Neuwilen im Kanton Thurgau ein Grossbrand ausgebrochen. Gegen 23.15 Uhr gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen über ein Feuer in einer Lagerhalle an der Sattlerstrasse ein.

Rund 60 Personen müssen Gebäude verlassen

Wegen des Feuers und der starken Rauchentwicklung wurden knapp 60 Personen aus Gebäuden in der Umgebung evakuiert. Verletzt wurde nach Angaben der Kantonspolizei Thurgau niemand.

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kemmental, Lengwil und Kreuzlingen waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Während des Einsatzes wurde die unmittelbare Umgebung der Sattlerstrasse gesperrt und eine Verkehrsumleitung eingerichtet.

Grossbrand verursacht Schaden von über zwei Millionen Franken

Das Feuer zerstörte nicht nur die Lagerhalle. Auch mehrere darin abgestellte Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt beziehungsweise zerstört.

Die Kantonspolizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf mehr als zwei Millionen Franken.

Ursache des Brandes in Neuwilen noch unklar

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau hat Untersuchungen zur Ursache aufgenommen.









