Graubünden: Mann will in Trimmis Kokain loswerden – dann macht Polizei grossen Fund

Panorama

Eine Personenkontrolle in Trimmis führt zu einem grossen Drogenfund. Die Polizei stellt mehrere Kilo Drogen, zwei Waffen und mehr als 30'000 Franken sicher.

Was mit einer Personenkontrolle beginnt, endet für einen 31-jährigen Schweizer in Untersuchungshaft. Am Mittwoch kontrolliert die Kantonspolizei Graubünden in Trimmis einen Mann. Dabei versucht dieser offenbar, 50 Gramm Kokain zu entsorgen.

Polizei findet mehrere Kilo Drogen und zwei Waffen

Bei der Hausdurchsuchung stossen die Ermittler auf mehrere Kilogramm Betäubungsmittel. Dabei handelt es sich laut der Kantonspolizei Graubünden unter anderem um Kokain, Marihuana, Ketamin und Ecstasy. Doch damit nicht genug.

Die Einsatzkräfte stellen beim Beschuldigten zudem mehr als 30'000 Franken sowie 1500 Euro sicher. Ausserdem finden die Ermittler zwei nicht registrierte Faustfeuerwaffen samt Munition. Aus den zunächst entdeckten 50 Gramm Kokain wird damit ein deutlich grösserer Fall.

31-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der 31-jährige Schweizer wurde festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den Fall gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Ermittelt wird wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz.

Weitere Angaben zur Herkunft der sichergestellten Drogen und Waffen oder dazu, wofür das gefundene Bargeld bestimmt war, macht die Polizei bislang nicht.