Panorama

Graubünden erhält beim «Travelbook Award 2026» eine besondere Auszeichnung. Bei einer Leserabstimmung setzt sich der Kanton gegen die Konkurrenz aus der ganzen Schweiz durch.

Graubünden ist bekannt für seine Berge, Wintersportorte und Ferienregionen. Nun kommt ein weiterer Titel hinzu: Beim «Travelbook Award 2026» ist Graubünden zum gastfreundlichsten Kanton der Schweiz gewählt worden. Hinter der Auszeichnung steht das deutsche Online-Reisemagazin «Travelbook».

Graubünden setzt sich gegen die ganze Schweiz durch

Bei der Abstimmung standen die Kantone der gesamten Schweiz zur Wahl. Weil die sechs Halbkantone jeweils zusammengefasst wurden, führte «Travelbook» insgesamt 23 Wahlmöglichkeiten auf.

Die Abstimmung war Teil des «Travelbook Award 2026», der am 22. September in Berlin vergeben wurde. In verschiedenen Kategorien suchte das Reisemagazin nach besonderen Reisezielen und Regionen. Neben dem gastfreundlichsten Schweizer Kanton wurden beispielsweise auch die gastfreundlichsten Bundesländer Deutschlands und Österreichs sowie Europas schönste Weinregion ausgezeichnet.

Bei der Schweizer Abstimmung setzte sich Graubünden mit 13,39 Prozent an die Spitze. Eine komplette Rangliste der Kantone oder die absolute Zahl der Stimmen für diese einzelne Kategorie veröffentlicht «Travelbook» allerdings nicht.

So kam das Ergebnis zustande

Bei der Einordnung der Auszeichnung ist wichtig: Es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche Untersuchung zur Gastfreundschaft in der Schweiz, sondern um ein Community-Voting des deutschen Reisemagazins.

«Travelbook» bezog für die Awards seine Community auf Facebook und Instagram sowie Reiseexperten ein. Bei der Abstimmung durften 2026 erstmals auch Leserinnen und Leser der «Bild» mitmachen.

Über sämtliche Kategorien hinweg kamen nach Angaben des Veranstalters zusammen. Diese Gesamtzahl bezieht sich allerdings auf die gesamten Awards und nicht allein auf die Abstimmung über die Schweizer Kantone.