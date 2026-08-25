Gotthard gesperrt: So viel Zeit kosten dich die Ausweichrouten

Panorama

Im Spätsommer und Herbst 2026 bleibt der Gotthard-Strassentunnel in mehreren Nächten zu. Wer Richtung Tessin unterwegs ist, muss mit Umwegen rechnen.

Wer nachts über die Gotthardachse fährt, sollte vor der Abreise auf die Uhr schauen. Ende August sowie im September und Oktober stehen mehrere Sperrungen an. Als Alternative bietet sich vor allem die Passstrasse an. Für Reisende aus der Ostschweiz kommt zudem die A13 über den San Bernardino infrage.

In diesen Nächten ist der Gotthardtunnel zu

Vom 24. bis 28. August ist der Tunnel jeweils von 23 bis 5 Uhr nicht befahrbar. Vom 7. bis 11. September dauert die Sperre von 22 bis 5 Uhr. Danach beginnen die nächtlichen Schliessungen früher: Vom 14. bis 18. September, vom 21. bis 25. September sowie vom 28. September bis 2. Oktober ist jeweils zwischen 20 und 5 Uhr kein Durchkommen.

Die letzten aufgeführten Nachtsperrungen betreffen den 5. bis 7. Oktober, ebenfalls von 20 bis 5 Uhr. Unabhängig von den aufgeführten Sperrperioden ist mittwochs zwischen 23 und 1 Uhr ein Zeitfenster für Sondertransporte vorgesehen, während dessen der Tunnel geschlossen wird.

Ab Zürich: Gotthardpass kostet 30 Minuten mehr

Von Zürich nach Chiasso dauert die direkte Fahrt über die Axenstrasse und durch den Gotthardtunnel ohne Stau rund 2 Stunden und 45 Minuten. Die Distanz beträgt 228 Kilometer.

Über die Gotthard-Passstrasse verlängert sich die Reise auf 3 Stunden und 15 Minuten. Der Umweg kostet damit rund 30 Minuten und 16 zusätzliche Kilometer.

Zeitlich gleichauf liegt die Strecke über die A3 und A13 durch den San-Bernardino-Tunnel. Auch hier sind rund 3 Stunden und 15 Minuten einzuplanen. Mit 286 Kilometern fällt die Distanz allerdings deutlich grösser aus.

Wer über Oberalp- und Lukmanierpass fährt, braucht etwa 4 Stunden. Gleich lange dauert die Variante über A3/A13 und den Lukmanierpass. Gegenüber der normalen Fahrt durch den Gotthardtunnel sind das 1 Stunde und 15 Minuten mehr.

Ab Bern ist die Passroute nur 15 Minuten langsamer

Für Reisende aus Bern sieht die Rechnung anders aus. Die Strecke nach Chiasso durch den Gotthardtunnel dauert ohne Verkehrsbehinderungen etwa 3 Stunden und 15 Minuten und ist 302 Kilometer lang.

Über A6/A8 und den Gotthardpass sind es rund 3 Stunden und 30 Minuten. Das sind lediglich 15 Minuten mehr. Gleichzeitig schrumpft die Strecke auf 281 Kilometer.

Über Grimsel- und Nufenenpass dauert die Fahrt rund 4 Stunden, also 45 Minuten länger. Für Oberalp- und Lukmanierpass müssen 4 Stunden und 30 Minuten eingeplant werden. Der Weg via Autoverlad Lötschberg und Simplonpass dauert 4 Stunden und 45 Minuten. Am meisten Zeit beansprucht die Variante über Susten-, Oberalp- und Lukmanierpass: Mit 4 Stunden und 50 Minuten liegt sie 1 Stunde und 35 Minuten über der direkten Verbindung.

Gotthardpass im Winter keine Option

Während der wärmeren Monate ist die Gotthard-Passstrasse für Personenwagen eine naheliegende Ausweichmöglichkeit. Im Winter fällt diese Option meist jedoch weg: Die H2 ist wegen der Witterungsverhältnisse in der Regel zwischen November und Mai geschlossen.

Die angegebenen Zeiten gelten zudem nur bei normalem Verkehrsaufkommen. Bilden sich vor dem Strassentunnel längere Kolonnen, verändert sich die Rechnung. Eine auf dem Papier langsamere Ausweichroute kann dann zeitlich interessanter werden.