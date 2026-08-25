Gotthard gesperrt: Diese Umfahrung kostet dich nur 15 Minuten mehr

Panorama

Nachts ist am Gotthard in den kommenden Wochen immer wieder Schluss. Wer aus Bern Richtung Tessin fährt, hat jedoch eine Alternative, die bei wenig Verkehr nur 15 Minuten zusätzlich beansprucht.

Wer im Spätsommer oder Herbst durch den Gotthard-Strassentunnel fahren will, sollte die Uhr im Blick behalten. Bis Anfang Oktober stehen mehrere Nachtsperrungen an. Für Autofahrerinnen und Autofahrer aus Bern und der Westschweiz bietet sich laut dem Touring Club Schweiz dann vor allem die Fahrt über den Gotthardpass an.

Diese Nächte sind am Gotthard betroffen

Vom 24. bis 28. August bleibt der Strassentunnel in vier Nächten jeweils von 23.00 bis 05.00 Uhr zu. Im September werden die Sperrzeiten ausgeweitet: Vom 7. bis 11. September ist zwischen 22.00 und 05.00 Uhr keine Durchfahrt möglich.

Vom 14. bis 18. September, vom 21. bis 25. September sowie vom 28. September bis 2. Oktober beginnt die Sperre bereits um 20.00 Uhr. Geöffnet wird jeweils wieder um 05.00 Uhr. Den Abschluss bilden zwei Nächte vom 5. bis 7. Oktober, ebenfalls zwischen 20.00 und 05.00 Uhr.

Hinzu kommt eine regelmässige Einschränkung für Sondertransporte: Mittwochs wird der Tunnel zwischen 23.00 und 01.00 Uhr für ein Zeitfenster für Sondertransporte geschlossen.

Ab Bern ist der Gotthardpass kaum langsamer

Für Reisende aus Bern fällt der Umweg überraschend klein aus. Die Fahrt nach Chiasso über die A2 und den Strassentunnel dauert bei normalen Verkehrsverhältnissen ohne Stau rund 3 Stunden und 15 Minuten. Über die A6 und A8 sowie den Gotthardpass sind es etwa 3 Stunden und 30 Minuten.

Damit beträgt der Unterschied lediglich eine Viertelstunde. Auch bei den Kilometern schneidet die Passroute gut ab: Sie misst 281 Kilometer, während es durch den Tunnel 302 Kilometer sind.

Die Rechnung gilt allerdings nur bei normalen Verkehrsverhältnissen. Staut sich der Verkehr auf der Ausweichstrecke, verändert sich der Zeitvergleich entsprechend. Zudem ist die H2 über den Gotthardpass in der Regel von November bis Mai wegen der winterlichen Bedingungen gesperrt.

Von Zürich bietet sich auch der San Bernardino an

Für Reisende aus Zürich und der Ostschweiz stehen mehrere Möglichkeiten zur Wahl. Die direkte Verbindung über die Axenstrasse und den Gotthardtunnel führt in rund 2 Stunden und 45 Minuten nach Chiasso und umfasst 228 Kilometer.

Über den Gotthardpass dauert die Fahrt etwa 3 Stunden und 15 Minuten bei 244 Kilometern. Gleich viel Zeit ist für die Strecke über die A3 und A13 durch den San-Bernardino-Tunnel einzurechnen. Diese Variante ist mit 286 Kilometern jedoch länger.