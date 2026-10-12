Panorama

Nach den nassen Tagen zeigt sich der Herbst wieder freundlicher. Bis Freitag stehen die Chancen auf Sonne gut. Für das Wochenende ist die Prognose noch unsicher.

Der Oktober zeigt sich in dieser Woche von seiner freundlichen Seite. Für Nord- und Mittelbünden weist die aktuelle Regionalprognose von meteo.ch bis Freitag, 16. Oktober, Höchstwerte um 16 bis 18 Grad aus. Nebel und einzelne Wolken können den Sonnenschein zeitweise unterbrechen. Die Werte gelten für die Vorhersageregion und lassen sich nicht auf alle Höhenlagen Graubündens übertragen.

Wie lange bleibt das Herbstwetter freundlich?

Ein Hochdruckgebiet prägt nach der von Nau wiedergegebenen Prognose von SRF Meteo den grössten Teil der Woche. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag streift eine schwache Störung den Norden der Schweiz. Danach sind wieder überwiegend sonnige Abschnitte zu erwarten. In klaren Nächten bleibt es frisch; auf der Alpennordseite ist stellenweise Bodenfrost möglich.

Für Samstag und Sonntag ist die Entwicklung noch weniger sicher. Zeitweiliger Regen und etwas tiefere Temperaturen sind möglich. Ein durchgehend sonniges Wochenende lässt sich derzeit deshalb noch nicht versprechen.

Die goldenen Lärchen kommen erst noch

Zum goldenen Oktober gehört auch die Herbstfärbung. Laut SRF Meteo verfärben sich Lärchen meist zwischen Mitte Oktober und Anfang November goldgelb. In höheren Lagen beginnt die Verfärbung gewöhnlich früher als im Flachland.

Sonnige Tage und kühle Temperaturen ohne Frost begünstigen das Farbenspiel. Wann die Wälder ihren Höhepunkt erreichen, hängt jedoch auch von Standort, Temperatur und Trockenheit ab. Eine bereits flächendeckend goldene Landschaft lässt sich daraus nicht ableiten.