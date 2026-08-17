Gewitter: Karte zeigt, wo es diese Woche kracht

Panorama

In der Schweiz bleibt das Wetter in dieser Woche nicht lange stabil. Auf Gewitter zum Wochenstart folgen zwei sommerliche Tage, bevor sich die Lage erneut verschärft.

Die Woche startet in vielen Regionen der Schweiz nass. Wie wird das Wetter und wo muss man mit Gewittern rechnen?

Wetter in der Schweiz: Aktuelle Vorhersage für die ganze Woche

Am Montag startet die Woche vor allem nördlich der Alpen unbeständig. In der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden ziehen aus Westen und Nordwesten Schauer und Gewitter auf, lokal sind kräftiger Regen und starke Böen möglich. Im Laufe des Nachmittags gibt es mehr Aufhellungen. In der Westschweiz kommen die Schauer zunächst vom Jura her, während das Wallis freundlicher startet. Südlich der Alpen überwiegt die Sonne. Entlang der Alpen und im Engadin sind jedoch einzelne Schauer möglich, die am Nachmittag teilweise bis ins Mitteltessin ziehen können. Die Höchstwerte reichen von rund 23 Grad in der Deutschschweiz über 27 Grad im Westen bis zu 31 bis 35 Grad auf der Alpensüdseite.

Am Dienstag setzt sich in fast allen Regionen die Sonne durch. Lediglich in den östlichen Alpen kann es am Morgen noch einzelne Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf etwa 27 Grad in der Deutschschweiz, 29 Grad im Westen und 32 Grad südlich der Alpen.

Am Mittwoch wird es nochmals wärmer. Im Norden werden rund 29 Grad erwartet, in der Westschweiz und auf der Alpensüdseite etwa 31 Grad. Gegen Abend steigt das Risiko für Schauer und Gewitter wieder. In der Deutschschweiz sind zunächst vor allem die Berge betroffen. Auch entlang der Alpen und im Engadin sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Im Westen nimmt die Bewölkung am Abend und in der Nacht von Norden her zu, ebenfalls sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich.

Am Donnerstag und Freitag ist die kurze Schönwetterphase vorbei. In der Deutschschweiz fällt zeitweise Regen, teilweise können Gewitter eingelagert sein. Im Westen treten ebenfalls Schauer und zeitweise Gewitter auf. Besonders nass könnte es auf der Alpensüdseite werden: Dort sind einige Schauer und Gewitter wahrscheinlich, teilweise kann ergiebiger Niederschlag fallen. Gleichzeitig wird es kühler. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte je nach Landesteil bei etwa 23 bis 25 Grad, am Freitag bei rund 22 bis 24 Grad.

Regen und Gewitter: Karte zeigt betroffene Gebiete

Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte informiert darüber, wo Gewitter und Regen zu erwarten sind. Zusätzliche Wetterinformationen, zum Beispiel zur Temperatur, können oben rechts eingeblendet werden.