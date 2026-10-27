Am Samstag, 31. Oktober 2026, will die Initiative «Gen Z regelt» in 23 deutschen Städten demonstrieren. Im Zentrum stehen Forderungen nach besserer Bildung, bezahlbaren Lebenshaltungskosten, mehr Klimaschutz und einem Ende der Wehrpflicht. Laut Angaben der Organisatoren haben bereits mehr als 140'000 Menschen ihre Teilnahme angekündigt. Die Organisatoren weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Zahl keine Garantie für die tatsächliche Teilnahme ist. Finden die Proteste auch in der Schweiz statt?

Gen Z regelt: Aktuell keine Demonstrationen in der Schweiz angekündigt

Für den 31. Oktober sind nach den vorliegenden Angaben keine Demonstrationen von «Gen Z regelt» in der Schweiz angekündigt. Die Initiative konzentriert sich auf Deutschland, wo ab 14 Uhr in insgesamt 23 Städten Kundgebungen stattfinden sollen. In Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main übernimmt die Bewegung die Organisation selbst. Weitere 18 Städte haben sich angeschlossen. Die Initiative bezeichnet sich als überparteilich und betont, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen sollen.

Jugendstreik in der Schweiz geplant

Auch in der Schweiz ist bereits eine Demonstration von jungen Menschen angekündigt. Allerdings ist hier ein anderes Datum entscheidend: Am 20. November 2026 soll ein internationaler Jugendstreik stattfinden, an dem sich auch die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Juso) der Schweiz beteiligen.

Wie das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) berichtet, laufen die Vorbereitungen dafür bereits seit dem Sommer. Schon am 10. August wurde über den Instagram-Account «International Youth Strike» zu einem europaweiten Protesttag aufgerufen. Hinter der Bewegung stehen verschiedene linke Jugendparteien und international vernetzte Aktivistinnen und Aktivisten.