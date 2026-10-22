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Geburtstagswünsche: Die schönsten kurzen Glückwünsche
Herzlich, lustig oder liebevoll: Geburtstagswünsche brauchen nicht viele Worte. Diese kurzen Glückwünsche passen in eine Karte, eine WhatsApp-Nachricht oder einen persönlichen Geburtstagsgruss.
Manchmal reichen wenige Worte, um jemandem eine Freude zu machen. Ob für Freunde, die Familie oder Arbeitskollegen: Ein kurzer Geburtstagswunsch kann herzlich sein, zum Lachen bringen oder Mut für das neue Lebensjahr machen. Persönlicher werden die Geburtstagsgrüsse mit einer kleinen Ergänzung: dem Namen, einer gemeinsamen Erinnerung oder einem Wunsch, der zur Person passt. Hier findet ihr schöne kurze Glückwünsche zum Geburtstag zum Übernehmen und Individualisieren.
Die schönsten kurzen Geburtstagswünsche
- Alles Liebe zum Geburtstag! Ich wünsche dir einen Tag, der sich genauso gut anfühlt wie eine Umarmung.
- Für dein neues Lebensjahr wünsche ich dir Gesundheit, gute Freunde und viele Gründe zum Lachen.
- Happy Birthday! Lass dich feiern und geniesse deinen Tag.
- Ein neues Lebensjahr, viele neue Möglichkeiten: Ich wünsche dir, dass etwas Schönes daraus wird.
- Alles Gute zum Geburtstag! Schön, dass es dich gibt.
- Heute darfst du die Wünsche äussern und andere den Kuchen anschneiden.
- Ich wünsche dir Zeit für das, was dich glücklich macht. Alles Liebe zum Geburtstag!
- Auf ein Lebensjahr voller schöner Begegnungen und kleiner Abenteuer!
- Lass dich drücken, feiern und mit deinem Lieblingskuchen verwöhnen.
- Herzlichen Glückwunsch! Möge das neue Lebensjahr mehr schöne Überraschungen als verlegte Schlüssel bereithalten.
- Für heute wünsche ich dir viele liebe Nachrichten und für morgen noch ein Stück Kuchen.
- Alles Gute! Bleib neugierig und bewahre dir deinen wunderbaren Humor.