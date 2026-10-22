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Geburtstagswünsche: Die schönsten kurzen Glückwünsche | Südostschweiz

Startseite Panorama Geburtstagswünsche: Die schönsten kurzen Glückwünsche Panorama Geburtstagswünsche: Die schönsten kurzen Glückwünsche Herzlich, lustig oder liebevoll: Geburtstagswünsche brauchen nicht viele Worte. Diese kurzen Glückwünsche passen in eine Karte, eine WhatsApp-Nachricht oder einen persönlichen Geburtstagsgruss. Nikola Brankovic 22.10.2026, 14:20 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Manchmal reichen wenige Worte, um jemandem eine Freude zu machen. Ob für Freunde, die Familie oder Arbeitskollegen: Ein kurzer Geburtstagswunsch kann herzlich sein, zum Lachen bringen oder Mut für das neue Lebensjahr machen. Persönlicher werden die Geburtstagsgrüsse mit einer kleinen Ergänzung: dem Namen, einer gemeinsamen Erinnerung oder einem Wunsch, der zur Person passt. Hier findet ihr schöne kurze Glückwünsche zum Geburtstag zum Übernehmen und Individualisieren. Die schönsten kurzen Geburtstagswünsche Alles Liebe zum Geburtstag! Ich wünsche dir einen Tag, der sich genauso gut anfühlt wie eine Umarmung.

Für dein neues Lebensjahr wünsche ich dir Gesundheit, gute Freunde und viele Gründe zum Lachen.

Happy Birthday! Lass dich feiern und geniesse deinen Tag.

Ein neues Lebensjahr, viele neue Möglichkeiten: Ich wünsche dir, dass etwas Schönes daraus wird.

Alles Gute zum Geburtstag! Schön, dass es dich gibt.

Heute darfst du die Wünsche äussern und andere den Kuchen anschneiden.

Ich wünsche dir Zeit für das, was dich glücklich macht. Alles Liebe zum Geburtstag!

Auf ein Lebensjahr voller schöner Begegnungen und kleiner Abenteuer!

Lass dich drücken, feiern und mit deinem Lieblingskuchen verwöhnen.

Herzlichen Glückwunsch! Möge das neue Lebensjahr mehr schöne Überraschungen als verlegte Schlüssel bereithalten.

Für heute wünsche ich dir viele liebe Nachrichten und für morgen noch ein Stück Kuchen.

Alles Gute! Bleib neugierig und bewahre dir deinen wunderbaren Humor.

Du musst heute nichts leisten. Geburtstag haben reicht völlig.

Ich wünsche dir Menschen, die zuhören, Pläne, die aufgehen, und Tage, die leichtfallen.

Zum Geburtstag schicke ich dir eine grosse Umarmung. Den Kuchen musst du leider selbst besorgen.

Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich auf alles, was wir im neuen Lebensjahr zusammen erleben.

Heute steht dein Name auf dem Kuchen und du im Mittelpunkt. Geniess es!

Alles Liebe zum Geburtstag! Für deine Träume wünsche ich dir Mut und für den Alltag Gelassenheit.

Ich wünsche dir ein Lebensjahr, auf das du später gerne zurückblickst.

Ein weiteres Jahr voller Geschichten. Schön, dass ich in einigen davon vorkomme!

Zum Geburtstag wünsche ich dir einen freien Kopf, ein volles Herz und nette Gesellschaft.

Älter werden wir sowieso. Lass uns wenigstens Spass dabei haben!

Meine Geburtstagswünsche kommen von Herzen. Das Geschenk kommt hoffentlich noch rechtzeitig.

Alles Gute! Heute zählen die Kerzen auf dem Kuchen, die Kalorien haben frei.

Ich wünsche dir viele gute Nachrichten und genügend Zeit, sie zu feiern.

Happy Birthday! Dein neues Lebensjahr darf gerne so herzlich werden wie du.

Schön, dass wir zusammen älter werden. Mit dir gibt es dabei wenigstens viel zu lachen.

Alles Liebe! Ich wünsche dir einen Geburtstag mit deinen Lieblingsmenschen und möglichst wenig Abwasch.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Danke für die vielen kleinen Dinge, die du für andere tust.