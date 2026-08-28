Gamescom 2027: Datum steht fest!

Panorama

Der Termin für die Gamescom 2027 ist bestätigt. Damit können sich Fans, Entwickler und Unternehmen bereits frühzeitig auf die nächste Ausgabe einstellen.

Die nächste Ausgabe lässt zwar noch auf sich warten, doch für 2027 können sich Gaming-Fans bereits einen wichtigen Termin im Kalender markieren. Ende August wird Köln erneut zum Treffpunkt für Entwickler, Publisher, Fachbesuchende und Spielerinnen und Spieler aus aller Welt.

Termin: Wann findet die Gamescom 2027 statt?

Die Gamescom-Woche ist für den 23. bis 29. August 2027 angesetzt. Nicht an allen sieben Tagen stehen die Messehallen dem allgemeinen Publikum offen. Zur Veranstaltungswoche gehören üblicherweise auch Programmpunkte für die Branche sowie weitere Events rund um die Messe. Die sogenannte gamescom dev findet am Montag (23.08.2027) und Dienstag (24.08.2027) statt. Für Besucher öffnen die Hallen von Mittwoch (25.08.2027) bis Sonntag (29.08.2027). Informationen zu Tickets, Ausstellern und Programm werden zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

Köln bleibt Austragungsort

Auch 2027 bleibt die Koelnmesse das Zentrum des Geschehens. Seit 2009 findet die Gamescom in Köln statt und hat sich dort zu einem der bedeutendsten internationalen Treffpunkte der Videospielbranche entwickelt.

Welche Dimensionen die Veranstaltung erreicht, zeigen die Zahlen etwa aus dem Jahr 2024: Damals kamen 335'000 Besucherinnen und Besucher aus 120 Ländern. Über 1400 Ausstellende aus 64 Ländern waren vertreten.