Panorama

Arla ruft drei Frischkäseringe zurück. Grund ist ein möglicher Insektenbefall in der Mandeldekoration. Betroffen sind bestimmte Packungen von Castello, Milsani und Viking.

Wer in Deutschland Frischkäse eingekauft hat, sollte die Verpackung kontrollieren: Arla Foods Deutschland hat am 19. Oktober einen vorsorglichen Rückruf veröffentlicht. Auslöser ist eine Mandelmischung eines Zulieferers, die als Dekoration auf den Frischkäseringen verwendet wird. Darin könnte es einen Insektenbefall geben. Nach Angaben des Herstellers sind die Produkte gesundheitlich unbedenklich. Trotzdem sollen die betroffenen Packungen zurückgegeben oder entsorgt werden.

Welche Frischkäseprodukte werden zurückgerufen?

Entscheidend ist die Kombination aus Produktname, Packungsgrösse und Mindesthaltbarkeitsdatum:

Castello® Ananas & Mandel Frischkäse Ring

Gewicht: 1 kg

MHD: 16.12.2026

Identitätskennzeichen: DK M277 EU



