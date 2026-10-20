Wer in Deutschland Frischkäse eingekauft hat, sollte die Verpackung kontrollieren: Arla Foods Deutschland hat am 19. Oktober einen vorsorglichen Rückruf veröffentlicht. Auslöser ist eine Mandelmischung eines Zulieferers, die als Dekoration auf den Frischkäseringen verwendet wird. Darin könnte es einen Insektenbefall geben. Nach Angaben des Herstellers sind die Produkte gesundheitlich unbedenklich. Trotzdem sollen die betroffenen Packungen zurückgegeben oder entsorgt werden.
Welche Frischkäseprodukte werden zurückgerufen?
Entscheidend ist die Kombination aus Produktname, Packungsgrösse und Mindesthaltbarkeitsdatum:
Castello® Ananas & Mandel Frischkäse Ring
Gewicht: 1 kg
MHD: 16.12.2026
Identitätskennzeichen: DK M277 EU
Milsani Ananas-Papaya Ring
Gewicht: 125 g
MHD: 25.11.2026, 30.11.2026
Identitätskennzeichen: DK M277 EU
Viking Ananas-Mandel Ring
Gewicht: 125 g
MHD: 30.11.2026
Identitätskennzeichen: DK M277 EU
Wo wurden die Produkte verkauft?
Der Milsani-Ring wurde über Aldi Süd, der Viking-Ring über Norma vertrieben.
Für die grosse Castello-Packung nennt Arla unter anderem Edeka, die Rewe Group und verschiedene Grosshändler. Die Herstellerliste enthält auch Spar Österreich. Nicht jedes zurückgerufene Produkt wurde somit bei allen genannten Händlern angeboten.
Schweizer Verkaufsstellen nennt die Mitteilung nicht. Für Schweizer Haushalte ist der Rückruf insbesondere dann relevant, wenn sie eine passende Packung beim Einkauf im Ausland mitgenommen haben.
Was sollen Käuferinnen und Käufer tun?
Arla bittet darum, betroffene Packungen vorsorglich zu entsorgen oder gegen Erstattung des Kaufpreises in die ursprüngliche Verkaufsstelle zurückzubringen.
Prüft dafür die Angaben auf der Verpackung anhand der Übersicht. Eine ähnlich aussehende Packung oder derselbe Markenname allein bedeutet noch nicht, dass das Produkt zum Rückruf gehört.