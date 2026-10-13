Panorama

Eine 44-jährige Passagierin der «Odyssey of the Seas» wird vor Griechenland vermisst. Nach rund 20 Stunden entdecken Helfer sie lebend in einem Rettungsring.

Eine Frau aus El Salvador hat rund 20 Stunden im Ionischen Meer überlebt, nachdem sie von einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen war. Die 44-Jährige wurde bei Bewusstsein in einem Rettungsring gefunden und anschliessend von der griechischen Küstenwache geborgen. Darüber berichtet Euronews unter Berufung auf die Behörde.

Frachtschiff entdeckt die vermisste Passagierin

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen, 9. Oktober, südwestlich der griechischen Ferieninsel Zakynthos. Die Frau war Passagierin der «Odyssey of the Seas» von Royal Caribbean. Nach Angaben der Küstenwache soll sie selbst ins Wasser gesprungen sein.

An der Suche beteiligte sich auch das Frachtschiff «MSC Rossella III». Dessen Besatzung entdeckte die Frau im Rettungsring. Ein Such- und Rettungsschiff holte sie anschliessend aus dem Wasser. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Spital gebracht.

Laut dem Fachmedium «The Maritime Executive» hatte die Besatzung des Frachters das Blinklicht am Rettungsring bemerkt und die Küstenwache informiert. Neben Schiffen waren auch ein Helikopter und ein Flugzeug an der Suche beteiligt.

Person über Bord – was Augenzeugen tun können

Wer eine Person im Wasser bemerkt, sollte sofort Alarm schlagen und die Crew verständigen. Die Seenotrettungsorganisation RNLI empfiehlt, den Menschen im Wasser durchgehend im Blick zu behalten und mit ausgestrecktem Arm auf ihn zu zeigen. So lässt sich seine Position für andere Helfer besser erkennen. Eine verfügbare Schwimmhilfe kann zusätzlichen Auftrieb geben.