Panorama

Franziska Knabenreich trauert um ihren Verlobten Roy John Scannell. Auf Instagram verabschiedet sie sich mit persönlichen Worten von ihrem Partner.

Roy John Scannell, der Verlobte von Franziska Knabenreich (46), ist am 17. Oktober 2026 im Alter von 41 Jahren völlig unerwartet verstorben. Die aus der VOX-Sendung «hundkatzemaus» bekannte Hundestylistin machte den Todesfall auf Instagram öffentlich. Zur Todesursache äusserte sie sich nicht.

Franziska Knabenreich nimmt Abschied von John Scannell

Mit einem emotionalen Beitrag nimmt Knabenreich Abschied von ihrem Partner. «Roy, du warst mein Lieblingsmensch, mein Fels, mein bester Freund», schreibt sie auf Instagram. Die gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen wolle sie für immer in ihrem Herzen bewahren.

Ihre Gedanken seien auch bei seinen Eltern Linda und Frank, seinen Brüdern Peter und Paul sowie der übrigen Familie. «Wir vermissen dich unendlich. Für immer geliebt, niemals vergessen», hält die 46-Jährige fest und beendet den Beitrag mit einem Gedicht.

Franziska Knabenreich ist aus dem Fernsehen bekannt

Franziska Knabenreich ist einem breiten Fernsehpublikum als Hundestylistin und Tierexpertin bekannt. Nach ihrer Ausbildung zur Hundefriseurin im Jahr 2012 gründete sie die Marke «feingemacht» und eröffnete 2015 einen Hundesalon in Eltville am Rhein.

Von 2015 bis 2024 war sie regelmässig in der VOX-Sendung «hundkatzemaus» zu sehen. Ausserdem unterstützte sie zwischen 2017 und 2024 in der Sendung «3 Engel für Tiere» Familien dabei, einen Hund zu finden, der zu ihrem Alltag passt. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie 2023 mit dem VITA Award ausgezeichnet.