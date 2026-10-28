Roy John Scannell, der Verlobte von Franziska Knabenreich (46), ist am 17. Oktober 2026 im Alter von 41 Jahren völlig unerwartet verstorben. Die aus der VOX-Sendung «hundkatzemaus» bekannte Hundestylistin machte den Todesfall auf Instagram öffentlich. Nun hat Knabenreich gegenüber der «Bild» erstmals über die möglichen Hintergründe seines Todes gesprochen.

Todesursache von John Scannell: Ärzte vermuten plötzlichen Herztod

Knabenreich schilderte, dass sie noch am Freitag vor seinem Tod miteinander telefoniert hatten. Am darauffolgenden Samstag war Scannell plötzlich nicht mehr erreichbar. Weil das Paar normalerweise täglich Kontakt hatte, machte sich die 46-Jährige grosse Sorgen und fuhr zu seinem Wohnort Hilversum in den Niederlanden. Dort fand sie ihren Verlobten leblos im Schlafzimmer.

Wie die Moderatorin berichtet, wurde bei ihrem Verlobten ein natürlicher Tod festgestellt. Die Ärzte würden demnach einen plötzlichen Herztod vermuten. Eine Obduktion wurde Medienberichten zufolge von den zuständigen Behörden in den Niederlanden allerdings nicht angeordnet. Die genaue Todesursache ist somit nicht abschliessend geklärt.

Franziska Knabenreich nimmt Abschied von ihrem Verlobten

Knabenreich und Scannell waren sechs Jahre lang ein Paar. Im Sommer hatte der 41-Jährige ihr während eines Urlaubs auf Madeira einen Heiratsantrag gemacht. Die Hochzeit war für Dezember geplant. Mit einem emotionalen Beitrag nimmt Knabenreich Abschied von ihrem Partner. «Roy, du warst mein Lieblingsmensch, mein Fels, mein bester Freund», schreibt sie auf Instagram. Die gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen wolle sie für immer in ihrem Herzen bewahren.