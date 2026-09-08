Frank Schambor ist tot: Was ist zur Todesursache aktuell bekannt?

Panorama

Der deutsche Radiomoderator Frank Schambor, bekannt als «Morgenmän Franky», ist im Alter von 54 Jahren gestorben.

Frank Schambor wurde vor allem durch die Morgensendung des deutschen Privatsenders radio ffn bekannt. Der Moderator starb am 3. September 2026 im Alter von 54 Jahren in Hannover. Er hinterlässt einen Sohn sowie Angehörige, Freunde und Weggefährten.

Was ist über die Todesursache von Frank Schambor bekannt?

Zu den Umständen seines Todes liegen keine näheren Informationen vor. Sein früherer Arbeitgeber radio ffn teilte mit, dass Schambor unerwartet gestorben sei. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Auch die Mitteilung auf Schambors Instagram-Account enthält dazu keine Angaben. Dort wird darum gebeten, die Privatsphäre seiner Familie und insbesondere seines Sohnes zu respektieren. Über einen gemeinsamen Abschied soll informiert werden, sobald die Planungen abgeschlossen sind.

Wer war «Morgenmän Franky»?

Frank Schambor wurde am 13. Oktober 1971 in Wuppertal als Frank Schulte geboren. Seine Radiolaufbahn begann 1995 bei N-JOY, wo er bis 1999 verschiedene Sendungen moderierte.

Von 1999 bis 2021 arbeitete er bei radio ffn und wurde als «Morgenmän Franky» zu einer der prägenden Stimmen des Senders. Nach Angaben seines früheren Arbeitgebers begleitete er mit seinem Morgenprogramm täglich Hunderttausende Menschen.

Neben seiner Radioarbeit trat Schambor auch als Moderator bei zahlreichen Veranstaltungen, Festen und Partys auf.

Auf seinem Instagram-Account wird nach seinem Tod an seine Rolle als Entertainer erinnert: «Er wollte vor allem Menschen unterhalten… Sie zum Mitsingen und Mitfeiern bringen und sie für eine Weile den Alltag vergessen lassen.»