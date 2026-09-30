Panorama

Nach einem Zwischenfall im Cockpit musste ein Flydubai-Flug nach Tel Aviv in Saudi-Arabien landen. Über die beiden Piloten und den genauen Ablauf an Bord sind weiterhin viele Fragen offen.

Der Flydubai-Flug FZ 1073 war am Mittwoch von Dubai nach Tel Aviv unterwegs, als die Maschine mehrere Notfallsignale sendete und schliesslich nach Tabuk in Saudi-Arabien umgeleitet wurde. Zunächst wurde ein allgemeiner Notfall gemeldet, wenige Minuten später folgte ein Signal, das auf einen möglichen unrechtmässigen Eingriff hinweist. Das Flugzeug landete sicher, alle Passagiere waren laut Flydubai wohlauf. Hier gibt es den Informationsstand vom 30. September 2026 um 11.50 Uhr im Überblick.

Flydubai Flug FZ 1073: Was ist über die beiden Piloten bekannt?

Gesichert ist bislang, dass es im Cockpit zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte dies gegenüber Reuters. Wer den Streit auslöste und weshalb er eskalierte, ist noch offen.

Auch zur Herkunft der beiden Piloten kursieren unterschiedliche Angaben. Der israelische TV-Sender N12 hatte zunächst berichtet, der Pilot sei russischer und der Copilot ukrainischer Abstammung. Später schrieb das Nachrichtenportal «ynet», der tatverdächtige Copilot stamme aus dem Oman. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bislang nicht.

Passagiere berichten von einem Messer

Unklar ist auch, was während der Auseinandersetzung genau geschah. Eine Passagierin berichtete ihrer Mutter von Schreien an Bord, einem Mann mit einem Messer und Blut. Andere Reisende schilderten israelischen Medien ebenfalls eine chaotische Situation im vorderen Teil der Maschine.

Israelische Medien berichteten zudem, ein Pilot sei mit einem Messer verletzt worden und Passagiere hätten geholfen, den Angreifer zu überwältigen. Von Flydubai oder den zuständigen Behörden wurden diese Einzelheiten bislang nicht bestätigt. Die Fluggesellschaft teilte lediglich mit, es habe während des Flugs einen «Vorfall» gegeben.