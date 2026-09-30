Panorama

Ein Flydubai-Flug von Dubai nach Tel Aviv ist nach Notsignalen in Saudi-Arabien gelandet. Inzwischen gibt es Berichte über einen Messerangriff im Cockpit und einen ungewöhnlich schnellen Sinkflug.

Der Flydubai-Flug FZ 1073 war auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv, als die Maschine über Saudi-Arabien abdrehte und in Tabuk landete. Zuvor hatte die Besatzung zwei Notfallcodes gesendet. Zunächst wurde eine Entführung befürchtet. Inzwischen zeichnet sich ein anderes Bild ab. Was ist bisher zu dem Vorfall bekannt? (Stand 30. September 11.48 Uhr)

Flug FZ 1073 von Dubai nach Tel Aviv: Keine Entführung

Die Maschine setzte zunächst den Code 7700 ab, der eine allgemeine Notlage signalisiert. Danach folgte 7500. Dieser Code wird bei einem möglichen unrechtmässigen Eingriff verwendet und kann auf eine Entführung hindeuten.

Die zunächst befürchtete Entführung bestätigte sich laut israelischen Medien jedoch nicht. Flydubai sprach gemäss dem Sender Al-Arabija von einem «Vorfall» an Bord. Das Flugzeug landete sicher in Tabuk, die Passagiere waren laut Flydubai wohlauf.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen den Piloten

Gesichert ist bislang, dass es im Cockpit zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte dies gegenüber Reuters. Wer den Streit auslöste und weshalb er eskalierte, ist noch offen.

Passagiere berichten von einem Messer

Spätere Berichte zeichnen ein dramatischeres Bild als die zunächst gemeldete Prügelei. Passagiere berichteten von Schreien an Bord, einem Mann mit einem Messer und Blut im Bereich des Cockpits.

Israelische Medien meldeten, ein Pilot sei mit einem Messer verletzt worden. Mehrere Passagiere sollen geholfen haben, den mutmasslichen Angreifer zu überwältigen. Diese Einzelheiten wurden von Flydubai oder den zuständigen Behörden bislang nicht bestätigt.