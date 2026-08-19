Flieger auf Kreta kann nicht abheben – der Grund sitzt auf der Tragfläche

Panorama

Kurioser Zwischenfall am Flughafen Heraklion: Ein Flugzeug konnte auf Kreta nicht wie geplant starten. Der ungewöhnliche Grund sass ausgerechnet auf einer Tragfläche.

Mit diesem blinden Passagier hatte wohl niemand gerechnet: Am Flughafen von Heraklion auf Kreta stand ein Flugzeug bereits zum Abflug bereit, als der Pilot ein grosses Tier auf der Tragfläche bemerkte. Dort hatte es sich ein Gänsegeier gemütlich gemacht – und der dachte offenbar überhaupt nicht daran, seinen Platz freiwillig zu verlassen.

Gänsegeier weigert sich, Tragfläche zu verlassen

Der Pilot informierte den Tower über den ungewöhnlichen Besucher. Daraufhin wurden Rettungskräfte auf die Startbahn geschickt, um das Tier von der Maschine zu entfernen.

Die Einsatzkräfte näherten sich dem Gänsegeier mithilfe einer Leiter. Selbst Bewegungen der Steuerflächen konnten ihn zunächst nicht zum Weiterfliegen bewegen. Erst später segelte der Vogel von der Tragfläche auf den Boden.

Dort gelang es zwei Feuerwehrleuten, den Geier einzufangen. Um das Tier zu beruhigen, legten sie ihm eine Feuerwehrjacke über den Kopf.

Feuerwehr rettet ungewöhnlichen «Passagier»

Nach Einschätzung eines beteiligten Feuerwehrmanns machte der Gänsegeier einen unverletzten Eindruck. Möglicherweise handelte es sich um ein noch junges Tier, das gerade seine ersten Flugversuche unternahm.

Mitarbeiter des Forstamts Heraklion übernahmen den Vogel anschliessend. Er sollte untersucht und danach wieder freigelassen werden.

Dass ausgerechnet auf Kreta ein Gänsegeier für Aufsehen sorgt, ist dabei nicht völlig überraschend: Die griechische Insel gilt als wichtiges Verbreitungsgebiet der Tiere. Laut einer Untersuchung der Universität Kreta leben dort rund 140 Brutpaare.

Erstellt mithilfe von «Keystone-SDA Material»