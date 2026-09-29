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Flachwitze: 100 extrem lustige Flachwitze zum Totlachen | Südostschweiz

Startseite Panorama Flachwitze: 100 extrem lustige Flachwitze zum Totlachen Panorama Flachwitze: 100 extrem lustige Flachwitze zum Totlachen Kurz, albern und überraschend treffsicher: Ein guter Flachwitz braucht nicht viele Worte. Hier kommen 40 Sprüche, bei denen Lachen und Schmerzen teilweise nahe beieinanderliegen. 29.09.2026, 13:34 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Achtung, hier wird das Niveau gleich tiefergelegt – und zwar so weit, dass selbst ein Flachwitz Höhenangst bekommt: 100 lustige Flachwitze Wie nennt man ein Rudel aggressiver Wölfe? – Wolfgang.

Was ist weiss und rollt den Berg hinauf? – Eine Lawine mit Heimweh.

Was sitzt auf dem Baum und ruft «Aha»? Ein Uhu mit Sprachfehler

Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste.

Ich habe den Joghurt fallen gelassen. Er war nicht mehr haltbar.

Wie heisst die Frau von Herkules? – Frau Kules.

Was sitzt auf einem Baum und winkt? – Ein Huhu.

Treffen sich zwei Jäger. – Beide tot.

Warum leben Haie im Salzwasser? – Weil sie in Pfefferwasser niesen müssen.

Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamel

Was macht ein Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen.

Was ist rosa und sitzt im Gefängnis? – Ein Klaugummi.

Ich wollte gerade Spiderman anrufen, aber er hatte kein Netz.

Was sagt die Null zur Acht? Schöner Gürtel.

Wie nennt man einen Kaktus ohne Stacheln? – Eine Gurke.

Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? – Spielt keine Rolle.

Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat.

Wie lautet der Vorname vom Reh? – Kartoffelpü.

Was macht eine Bombe im Bordell? – Puff!

Wie nennt man einen Hund, der zaubern kann? Labrakadabrador.

Was ist braun und schwimmt unter Wasser? Ein U-Brot.

Wissenschaftler haben herausgefunden … – Und sind wieder hineingegangen.

Was sagt eine Schnecke auf dem Rücken einer Schildkröte? – «Hey, nicht so schnell!»

Warum findet der Henker nie den Rückweg? – Weil er nur die Hinrichtung kennt.

Wie heisst ein Spanier ohne Auto? – Carlos.

Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? – Ein Frosch im Mixer.

Ich hab meinem Freund gerade einen Limonadenwitz erzählt. Fanta lustig.

Ein Dalmatiner geht im Supermarkt einkaufen. Was fragt die Kassiererin? – «Sammeln Sie Punkte?»

Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock.

Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? – Schwitzerdeutsch.

Was ist weiss und versteckt sich hinter einem Baum? – Eine schüchterne Milch!

Was sitzt auf dem Ast und weint? – Eine Heule.

Wann gehen U-Boote unter? – Am Tag der offenen Tür.

Was sagt das Schwein zum anderen? – Es ist Wurst, was aus uns wird.

Warum können Geister so schlecht lügen? Weil sie durchschaubar sind.

Wie heisst ein Bär, der fliegen kann? – Hubschraubär.

Was macht die Knackwurst so knackig? – Das N.

Was ist orange und läuft durch den Wald? Eine Wanderine.

Was sagt man über einen Spanner, der gestorben ist? – Der ist weg vom Fenster.

Welches Gebäck weiss auf alles eine Antwort? – Der Googlehupf.

Was ist rot und macht die Zähne kaputt? – Ein Backstein.

Kommt ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt: «Bisschen spät, was?»

Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? – Weil sie In-Sekten sind.

Wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? – Pumpernickel.

Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel.

Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt: «Ich bekomme ein Brot.» Sagt der Bäcker: «Sachen gibt's.»

Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? – Scheinwerfer.

Was ist die Hälfte von Sechs? – Halb Sechs.

Warum klaut Robin Hood Deodorants? – Weil er es unter den Armen verteilt.

Wie heisst ein Hund ohne Beine? – Ist egal, der kommt eh nicht, wenn man ihn ruft.

Was ist klein, grün und dreieckig? – Das kleine grüne Dreieck.

Hab mich vorhin ausgesperrt. War ganz aus dem Häuschen.

Was macht eine Wolke, wenn sie juckt? Sie sucht einen Wolkenkratzer.

Wie heisst der Bruder vom Werwolf? – Warumwolf.

Zwei Zahnstocher gehen durch den Wald. Plötzlich kommt ein Igel vorbei. Sagt der eine Zahnstocher: «Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt.»

Wie nennt man ein helles Mammut? – Hellmut.

Was ist lila und sitzt in der Kirche in der ersten Reihe? – Eine Frommbeere.

Treffen sich zwei Ziegen, fragt die eine: «Kommst du heute Abend mit in den Club?» Sagt die andere: «Nein, hab keinen Bock.»

Wie heisst der Bruder von Elvis? – Zwölvis.

Was macht ein Clown im Büro? Faxen.

Was ist weiss und stört beim Essen? – Eine Lawine.

Wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? – Nunja.

Was kauft ein Frosch im Supermarkt? – Quaaark.

Was ist gelb und kann schiessen? Eine Banone.

«Wie lange habe ich noch zu leben, Doktor?» – «10!» – «10? 10 was? Monate? Jahre?» – «9, 8, 7 …»

Mein Hund kennt alle Strassen in- und auswendig. Ich nenne ihn Google Mops.

Was sagt der Hase beim Überfall auf den Schneemann? – «Möhre oder Fön!»

Was ist grün und sitzt auf dem Klo? – Ein Kacktus.

Wie heisst ein Ritter ohne Helm? – Willhelm.

Warum summen Bienen? – Weil sie den Text nicht kennen.

Was ist schwarz-weiss und versteckt sich hinter einem Baum? – Ne schüchterne Milch in Lederjacke.

Wie nennt man ein Einhorn mit 2 Hörnern? – Stier.

An welchem Ort schlafen Fische? – Im Flussbett.

Ein Beamter zum anderen: «Was haben denn die Leute? Wir machen doch gar nichts.»

Was sagt der grosse Stift zum kleinen Stift? Wachs-mal-Stift.

Wie heisst die Auszeichnung für besonders brave, ruhige Hunde? – No-Bell-Preis.

Ich hab einem Hipster ins Bein geschossen. – Jetzt hoppst'er.

Was steht auf dem Grab eines Mathematikers? – Damit hat er nicht gerechnet.

Warum fliegen Zugvögel in den Süden? – Weil es schneller geht, als zu laufen.

Was ist grün und schaut durchs Schlüsselloch? Ein Spionat.

Wie war die Stimmung in der DDR? – Sie hielt sich in Grenzen.

«Oma, hast du meine Tabletten gesehen? Da steht LSD drauf.» – «Vergiss mal die Tabletten, hast du den Drachen in der Küche gesehen?»

Was dürfen Fische nicht benutzen? – Anti-Schuppen-Shampoo.

Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? – Zwei Enten.

Was sind die letzten Worte einer Giftschlange? – Mist, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen.

Welche Schuhe kauft jemand, der zwei linke Füsse hat? – Flipflips.

Fragt der Walfisch den Thunfisch: «Was soll ich tun, Fisch?» Sagt der Thunfisch zum Walfisch: «Du hast die Wahl, Fisch!»

«Mann, ich versteh echt nicht, warum meine Pflanzen immer vertrocknen!?» – Jochen, steht auf dem Schlauch.

Heute war Schrottwichteln im Kindergarten … – Wir sind die neuen Eltern von Kevin.

Wie machen Igel Liebe? – Megavorsichtig.

Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu giessen. Sie ist darauf eingegangen.

Ich wollte eigentlich einen Witz über die Bahn machen, aber ich glaube, der kommt nicht an.

Zwei Frösche sitzen am Teich, als es zu regnen beginnt. Sagt der eine zum anderen: «Komm, wir springen ins Wasser, sonst werden wir noch nass!»

Feldsalat. – Ja, aber nur, wenn man ihn runterwirft.

Bei welchem Arzt ist Pinocchio in Behandlung? – Beim Holz-Nasen-Ohren-Arzt.

Treffen sich zwei Rechtsanwälte, fragt der eine: «Und wie?» Sagt der andere: «Nichts zu klagen.»

Wenn sich ein Wissenschaftler ein Sandwich macht, ist es dann wissenschaftlich belegt?