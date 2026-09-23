Gefährliche Online-Netzwerke haben auch die Schweiz erreicht. Gruppierungen mit Namen wie «The Com», «764» oder «1414» nehmen über soziale Medien Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf. Ihr Ziel ist nicht Freundschaft: Die Täter sammeln persönliche Informationen und Bilder, um die Minderjährigen später zu erpressen und zu erniedrigenden oder gewalttätigen Handlungen zu zwingen.
Mehrheit der Opfer sind Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren
Bei rund zwei Dritteln der bisher bekannten Schweizer Fälle handelt es sich laut Fedpol um Opfer. Diese seien überwiegend Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Das verbleibende Drittel betreffe mutmassliche Täter. Sie seien meist etwas älter, viele von ihnen aber ebenfalls noch minderjährig.
Die Strafverfahren werden von den jeweiligen Kantonen geführt. Fedpol übernimmt wegen der zahlreichen internationalen Verbindungen eine koordinierende und analysierende Rolle. Unter anderem bestätigten die Behörden in Basel-Landschaft Verfahren mit Bezug zum Netzwerk «764». Auch die Zürcher Oberjugendanwaltschaft behandelt mehrere Fälle.
Ermittelt wird gemäss Fedpol unter anderem wegen Nötigung, Verleumdung, schwerer Körperverletzung, Beihilfe zu Suizid, illegaler Pornografie und sexueller Handlungen mit Kindern.
So gewinnen die Täter das Vertrauen der Jugendlichen
Die Kontaktaufnahme beginnt häufig auf bekannten Plattformen wie Instagram oder Snapchat. Dort geben sich die Täter als verständnisvolle Freunde oder mögliche Partner aus. Über längere Zeit fragen sie persönliche Informationen ab: Namen von Freunden, Angaben zur Schule und zur Familie oder private Fotos.
Teilweise erstellen sie regelrechte Dossiers über ihre Opfer. Innerhalb der Netzwerke werden diese Informationen ausgetauscht und später als Druckmittel benutzt. Haben die Täter einmal kompromittierende Bilder oder andere sensible Daten erhalten, steigern sie ihre Forderungen.
Pro Juventute beschreibt ein ähnliches Vorgehen beim sogenannten Cybergrooming: Täter bauen zunächst Vertrauen auf und missbrauchen anschliessend Bilder oder Videos zur Erpressung. Scham und Angst führten häufig dazu, dass betroffene Jugendliche lange niemandem von ihrer Situation erzählen.
Aufmerksamkeit aus dem persönlichen Umfeld kann entscheidend sein
Mehrere Schweizer Ermittlungen kamen laut der Zürcher Oberjugendanwaltschaft ins Rollen, weil Menschen aus dem persönlichen Umfeld Veränderungen bemerkten und die Behörden einschalteten. Die betroffenen Jugendlichen würden psychologisch betreut.
Eltern und andere Bezugspersonen sollten aufmerksam werden, wenn sich ein Kind plötzlich stark zurückzieht, auffällig ängstlich auf Nachrichten reagiert, Social-Media-Konten hektisch löscht oder ungewöhnlich viel Zeit mit einer bisher unbekannten Online-Bekanntschaft verbringt. Solche Veränderungen sind kein Beweis, können aber ein Anlass für ein ruhiges Gespräch sein.
Fachstellen raten, dem Kind keine Vorwürfe zu machen und nicht mit dem Entzug des Smartphones zu drohen. Entscheidend sei, den Betroffenen den Rücken zu stärken. Wer befürchten muss, bestraft zu werden, könnte aus Angst noch länger schweigen.
Was Eltern und Betroffene jetzt tun sollten
Besteht ein Verdacht, sollte der Kontakt mit dem Täter nicht eigenmächtig eskaliert werden. Normale Chatverläufe und Nutzernamen können als Beweise gesichert und der Polizei gezeigt werden. Pädokriminelle Bilder oder Videos dürfen hingegen weder heruntergeladen noch weitergeleitet werden – auch nicht zur Beweissicherung. Dafür stehen offizielle Meldewege zur Verfügung.
Bei unmittelbarer Gefahr ist die Polizei über die Notrufnummer 117 erreichbar. Kinder und Jugendliche können sich rund um die Uhr kostenlos und vertraulich an 147 von Pro Juventute wenden. Auch die Pro-Juventute-Elternberatung ist während 24 Stunden erreichbar.
Die Meldestelle clickandstop.ch bietet Betroffenen, Eltern und Fachpersonen anonyme Beratung unter 058 433 33 50 und nimmt Meldungen zu pädokriminellen Inhalten entgegen. Weitere Unterstützung gibt es bei den kantonalen Opferhilfestellen.