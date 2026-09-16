Panorama

Die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve steht unmittelbar bevor. Wann wird der Entscheid veröffentlicht?

Das Federal Open Market Committee (FOMC) berät am 15. und 16. September 2026 über die Geldpolitik. Wann genau wird das Ergebnis verkündet?

Wann wird der Zinsentscheid veröffentlicht? Uhrzeit & Livestream

Am Mittwoch, 16. September 2026, um 20.00 Uhr deutscher Zeit wird bekannt, welchen Kurs die US-Währungshüter einschlagen. Um 20.30 Uhr tritt Fed-Chef Kevin Warsh vor die Medien und erläutert den Entscheid. Die Pressekonferenz wurde in der Vergangenheit auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Federal Reserve als Livestream übertragen.

Fed Zinsentscheidung im September 2026

Der Leitzins bewegt sich derzeit in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Zuletzt hatte die Notenbank ihn im Dezember 2025 verändert. Eine überwiegende Mehrheit der Volkswirte erwartet nun eine Anhebung. Es wäre die erste Zinserhöhung seit Juli 2023.

Inflation spricht für einen strafferen Kurs

Gegen Zinssenkungen spricht vor allem die weiterhin hohe Teuerung. Im August lag die Inflationsrate bei 3,4 Prozent und damit deutlich über dem Zielwert der Fed von zwei Prozent. Warsh hat der Preisstabilität zuletzt hohe Priorität eingeräumt und sich offen für höhere Zinsen gezeigt.