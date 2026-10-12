Eine gemeinsame Steuererklärung behalten und wegen der Ehe trotzdem nicht mehr Steuern bezahlen: Dieses Ziel verfolgt die Fairness-Initiative. Ihr offizieller Name lautet «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!». Sie kommt am 29. November 2026 an die Urne.
Was die Fairness-Initiative ändern will
Die von der Mitte lancierte Initiative verlangt zwei neue Verfassungsregeln: Die Einkommen eines Ehepaars werden bei der direkten Bundessteuer weiterhin zusammengerechnet. Gleichzeitig dürfen Ehepaare gegenüber anderen Steuerpflichtigen nicht benachteiligt werden.
Das Unterstützungskomitee begründet seinen Vorschlag unter anderem mit der unterschiedlichen Aufteilung von Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Angehörigenpflege. Auch Rentnerpaare sollen nach seiner Vorstellung bei der gemeinsamen Besteuerung bleiben können.
Welche Tarife und Abzüge nach einem Ja gelten würden, müsste das Parlament festlegen. Eine bestimmte Ersparnis für jedes Ehepaar lässt sich deshalb heute nicht versprechen.
Die Abstimmung folgt auf einen bereits gefällten Entscheid: Am 8. März nahm die Schweizer Stimmbevölkerung das Bundesgesetz über die Individualbesteuerung mit 54,23 Prozent Ja-Stimmen an. Dieses sieht vor, Ehepaare künftig getrennt zu besteuern.
Zwei Berechnungen und der tiefere Steuerbetrag
Der Initiativtext enthält eine Absicherung: Werden die gesetzlichen Ausführungsbestimmungen nicht innerhalb von drei Jahren wirksam, muss der Bundesrat eine Übergangslösung per Verordnung einführen.
Diese sieht eine alternative Steuerberechnung vor. Die Steuerbehörde würde die direkte Bundessteuer einmal nach der gemeinsamen Besteuerung und zusätzlich anhand der Regeln für Unverheiratete berechnen. Dem Ehepaar würde der tiefere Betrag in Rechnung gestellt. Laut Finanzdepartement müsste diese Übergangslösung bei einer Annahme spätestens am 1. Januar 2030 greifen.
Warum ein Ja auch Graubünden vor offene Fragen stellt
Die Initiative betrifft ausschliesslich die direkte Bundessteuer. Das bereits angenommene Gesetz über die Individualbesteuerung erfasst hingegen auch Kantone und Gemeinden und soll 2032 in Kraft treten.
Der Bundesrat hat ausdrücklich festgehalten: Selbst bei einem Ja zur Fairness-Initiative müssten die Kantone die Individualbesteuerung weiterhin vorbereiten. Diese Verpflichtung entfiele erst, wenn das Parlament das entsprechende Gesetz rechtzeitig ändern würde.
Ohne eine solche Anpassung könnten unterschiedliche Systeme nebeneinander entstehen: gemeinsame Besteuerung beim Bund, getrennte Besteuerung bei Kantonen und Gemeinden. Auf die fortbestehende Verpflichtung der Kantone weisen auch die Handelskammer und der Arbeitgeberverband Graubünden hin.
Warum Bundesrat und Parlament dagegen sind
Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein. Sie kritisieren unter anderem, dass die Initiative Ehepaare gegenüber Unverheirateten bevorzugen könnte und mit der beschlossenen Individualbesteuerung auf Bundesebene unvereinbar wäre.
Auch die finanziellen Folgen hängen vom späteren Modell ab. Bei einer gesetzlichen Umsetzung mit heutigen Tarifen rechnet das Finanzdepartement mit jährlichen Mindereinnahmen aus der direkten Bundessteuer zwischen 680 Millionen und drei Milliarden Franken. Das sind Modellschätzungen, keine bereits feststehenden Kosten.
Was bedeutet das für die eigene Steuerrechnung?
Für die persönliche Einordnung sind drei Punkte entscheidend:
Nicht jedes Ehepaar zahlt heute mehr: Die gemeinsame Besteuerung kann je nach Einkommensverteilung und familiärer Situation auch günstiger sein. Der Zivilstand allein erklärt die Steuerbelastung deshalb nicht.
Bundessteuer und kantonale Steuern unterscheiden: Die Fairness-Initiative regelt die direkte Bundessteuer. Sie legt keine neuen Bündner oder Glarner Steuertarife fest.
Heutige Belastung prüfen: Der offizielle Steuerrechner der Eidgenössischen Steuerverwaltung ermöglicht individuelle Berechnungen und Vergleiche. Eine Berechnung nach geltendem Recht ist aber keine Prognose der persönlichen Ersparnis durch die Initiative.
Für die nächste Steuererklärung ändert allein der Abstimmungstermin somit noch nichts. Entscheidend wären das Abstimmungsergebnis und die anschliessende Umsetzung.