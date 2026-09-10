Panorama

Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet heute, am 10. September 2026, über die Leitzinsen. Wann der Beschluss veröffentlicht wird und wo die Pressekonferenz im EZB Livestream zu sehen ist.

Der EZB Zinsentscheid heute steht am Nachmittag an. Im Juni hatte die Europäische Zentralbank den Einlagezins auf 2,25 Prozent angehoben, im Juli folgte eine Zinspause. Experten erwarten für die September-Sitzung einen weiteren Zinsschritt.

EZB Zinsentscheid: Uhrzeit der Bekanntgabe

Der EZB-Rat veröffentlicht seine geldpolitischen Beschlüsse um 14.15 Uhr. Dann steht fest, wie es mit den Leitzinsen der EZB heute weitergeht. Aktuell beträgt der Einlagezins 2,25 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt bei 2,40 Prozent, der Satz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 2,65 Prozent.

EZB Livestream: Pressekonferenz ab 14.45 Uhr

Die Pressekonferenz beginnt um 14.45 Uhr in Berlin und wird von der EZB auf dieser Webseite per Video- und Audiostream übertragen. Die EZB-Präsidentin erläutert dabei die Gründe für die geldpolitischen Beschlüsse.

Ab 15.00 Uhr wird die geldpolitische Erklärung veröffentlicht. Um 15.45 Uhr folgen die neuen Projektionen zur wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum und weltweit.

Nach dem September-Termin stehen 2026 noch zwei weitere Zinsentscheide an: am 29. Oktober und am 17. Dezember.