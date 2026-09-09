Explosion im Kraftwerk Ritom: Was aktuell bekannt ist

Panorama

Im Wasserkraftwerk Ritom in Piotta im Kanton Tessin ist es am Mittwochvormittag zu einer Explosion gekommen. Die Kantonspolizei Tessin bestätigt einen laufenden Einsatz am Kraftwerk.

Im Kraftwerk Ritom in Piotta TI hat sich am Mittwochmorgen nach übereinstimmenden Medienberichten eine Explosion ereignet. Die Tessiner Kantonspolizei bestätigt einen laufenden Einsatz vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich der Vorfall kurz nach 9.30 Uhr.

Tessin: Arbeitsunfall in Kraftwerk Ritom in Piotta TI

Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei wurde auch ein Teil des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Neben der Kantonspolizei stehen die Feuerwehr Biasca, die Rettungsdienste Tre Valli und die Rega im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit untersucht.

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