Explosion bringt Gebäude in Boll BE zum Brennen – Rauch ist kilometerweit zu riechen

Panorama

In Boll BE ist am Freitagmorgen ein Gebäude mit Wohn- und Gewerbenutzung in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gewarnt.

Am frühen Freitagmorgen sind die Einsatzkräfte in Boll BE zu einem Brand ausgerückt. Das Feuer beschäftigt nicht nur die Feuerwehr vor Ort: Wegen des Rauchs wurden auch Bewohner in der Umgebung gewarnt.

Gebäude mit Wohnungen und Gewerbe steht in Flammen

Im Zentrum von Boll BE ist am Freitagmorgen ein Gebäude in Brand geraten. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern handelt es sich um ein Gebäude, das sowohl zu Wohn- als auch zu Gewerbezwecken genutzt wird.

Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Weitere Angaben zum Ausmass des Brandes, möglichen Verletzten oder zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Rauch zieht bis in umliegende Gemeinden

Der Rauch des Brandes ist offenbar noch mehrere Kilometer vom Brandort entfernt bemerkbar. Laut Augenzeugenberichten war der Brandgeruch unter anderem im benachbarten Stettlen und sogar im rund sieben Kilometer entfernten Ittigen wahrzunehmen.



Über die Warnplattform Alertswiss wurde die Bevölkerung wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt. Anwohner sollen Fenster und Türen schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Je nach Windrichtung können auch umliegende Gemeinden vom Rauch betroffen sein.

Strassensperrung wegen Brand in Boll

Der Feuerwehreinsatz hat auch Auswirkungen auf den Verkehr rund um Boll. Die Lindentalstrasse ist aus Richtung Krauchthal und Utzigen gesperrt, wodurch es vor Ort zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Ursache des Feuers und zur Höhe eines möglichen Sachschadens gab es am Freitagmorgen noch keine gesicherten Angaben.



