Evanescence in Zürich: Einlass, Vorband, Setlist – Infos zum Konzert
Evanescence treten in Kürze live in Zürich auf. Wann beginnt der Einlass, wer ist als Vorband mit dabei und welche Songs stehen auf der Setlist?
Evanescence in Zürich: Einlass und Beginn
Das Konzert von Evanescence in Zürich wird am 29. September 2026 im Hallenstadion stattfinden. Der Einlass ist auf 18:00 Uhr angesetzt, der Beginn auf 19:00 Uhr. Kurzfristige Änderungen sind nicht auszuschliessen, sodass sich am Tag der Veranstaltung vergewissert werden sollte, dass der Zeitplan noch aktuell ist.
Vorband: Wer ist als Support mit dabei?
Poppy sind als Special Guest bei allen europäischen Daten mit dabei. Den Konzertabend in Zürich werden allerdings Nova Twins eröffnen.
Setlist: Welche Songs spielen Evanescence live in Zürich?
Evanescence spielten im Rahmen ihrer Tour am 22. September 2026 in Amsterdam. Die Setlist des Konzertes kann als grobe Orientierung dienen. Ob manche Lieder bei den Shows in Zürich neu dazukommen oder andere weggelassen werden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Laut Setlist.fm waren in Amsterdam die folgenden Songs mit dabei:
- Sanctuary
- Tell Me When You've Had Enough
- Afterlife
- Rapture
- Going Under
- Lithium
- Like You
- Self Destruct
- Calm Down
- Call Me When You're Sober
- Beautiful Lie
- Wasted on You
- Forever Without You
- Bring Me to Life
- Imaginary
- Better Without You
- About Us
- End of You (Poppy, Amy Lee & Courtney LaPlante Cover)
- Who Will You Follow
- My Immortal