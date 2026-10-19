Panorama

Ein Schweizer Flughafen gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten bei den World Travel Awards. Auch 2026 kann er sich im europäischen Vergleich behaupten.

Der Flughafen Zürich darf sich weiterhin als Europas führender Flughafen bezeichnen. Bei den World Travel Awards 2026 holt er die Auszeichnung bereits zum 23. Mal in Folge. Die Gewinner werden durch eine Online-Abstimmung ermittelt, an der sowohl Fachleute aus der Reisebranche als auch die Öffentlichkeit teilnehmen.

World Travel Awards: Flughafen Zürich zum 23. Mal in Folge ausgezeichnet

Für Lukas Brosi, CEO der Flughafen Zürich AG, ist die erneute Ehrung eine Anerkennung der Arbeit der Mitarbeitenden und Partner. Sie tragen täglich dazu bei, den Passagieren einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

Die World Travel Awards werden jährlich in verschiedenen Kategorien der Reise- und Tourismusbranche vergeben. Bei der Auswahl der Nominierten zählen unter anderem die Kundenzufriedenheit sowie die Qualitätsstandards bei Produkten und Dienstleistungen. Nach der Nominierung durch ein Komitee entscheidet eine weltweite Online-Abstimmung über die Gewinner.

Auch zwei Hotels am Flughafen Zürich ausgezeichnet

Neben dem Flughafen selbst dürfen sich zwei Hotels im Circle über einen Preis freuen. Das Hyatt Place Zurich Airport The Circle erhielt den Titel «Switzerland's Leading Airport Hotel 2026». Das Hyatt Regency Zurich Airport The Circle erhielt die Auszeichnung «Switzerland's Leading Conference Hotel 2026».

Für den Flughafen Zürich könnte in diesem Jahr noch ein weiterer Titel hinzukommen: Er ist auch für die Auszeichnung «World's Leading Airport 2026» nominiert. Die Online-Abstimmung läuft bereits.