Europas Flughäfen im Pünktlichkeits-Check: Zürich landet weit hinten

Panorama

Wie pünktlich starten Flüge an Europas grössten Flughäfen? Eine Auswertung von Eurocontrol zeigt deutliche Unterschiede – und Zürich landet überraschend weit hinten.

Wer vom Flughafen Zürich startet, muss vergleichsweise häufig mit Verzögerungen rechnen. Das zeigt die Jahresauswertung 2025 der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol. Untersucht wurde die Abflugpünktlichkeit an den 30 verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Als pünktlich gilt dabei ein Flug, wenn er spätestens 15 Minuten nach der geplanten Abflugzeit abhebt.

Das sind Europas pünktlichste Flughäfen

Besonders zuverlässig funktioniert der Flugbetrieb laut Eurocontrol in Nordeuropa. Stockholm-Arlanda führt das Ranking mit einer Abflugpünktlichkeit von 85% an. Zürich erreicht dabei nur einen Wert von 60%. Hinter Stockholm folgen direkt Oslo und Kopenhagen. Überraschend weit vorne liegt der riesige Flughafen in Istanbul.

Die Top 10 für 2025 waren:

1. Stockholm-Arlanda mit 85%

mit 85% 2. Oslo mit 84%

mit 84% 3. Kopenhagen mit 82%

mit 82% 4. Istanbul mit 81%

mit 81% 5. London-Heathrow mit 79%

mit 79% 6. Wien mit 78%

mit 78% 7. Dublin mit 77%

mit 77% 8. Antalya mit 72%

mit 72% 9. London-Stansted mit 72%

mit 72% 10. Amsterdam mit 71%

Besonders bemerkenswert ist Heathrow: Der Londoner Flughafen verbesserte sich gegenüber 2024 um zehn Prozentpunkte. München legte sogar um 13 Punkte auf 71 Prozent zu.

Flughafen Zürich landet auf Platz 27

Für Zürich sieht die Bilanz deutlich schlechter aus. Mit 60 Prozent Pünktlichkeit landet der grösste Schweizer Flughafen gemeinsam mit Tel Aviv (Israel) auf Platz 27. Nur Nizza mit 58% und Lissabon mit lediglich 49% schneiden schlechter ab.

25. Paris-Charles-de-Gaulle mit 61%

mit 61% 27. Zürich mit 60%

mit 60% 27. Tel Aviv mit 60%

mit 60% 29. Nizza mit 58%

mit 58% 30. Lissabon mit 49%

Immerhin gibt es für Zürich einen positiven Trend: Gegenüber 2024 verbesserte sich die Abflugpünktlichkeit um drei Prozentpunkte.

Warum gibt es in Zürich so viele Verspätungen?

Der Flughafen Zürich und Swiss haben selbst bereits auf die schwierige Pünktlichkeitssituation hingewiesen. Nach Angaben des Flughafens lag die Pünktlichkeit aller Flugbewegungen im Juli 2025 beispielsweise bei nur 51 Prozent. Über das gesamte Jahr bis zu diesem Zeitpunkt waren es 65 Prozent.

Swiss verwies dabei insbesondere auf externe Einflüsse. Rund 70 Prozent der Verspätungen seien unter anderem auf Engpässe bei der europäischen Flugsicherung oder Wetterereignisse in Europa zurückzuführen.

Das passt zum europäischen Gesamtbild. Eurocontrol zufolge blieben Verspätungen auch 2025 eine grosse Herausforderung. Im gesamten Netzwerk kamen 70,9 Prozent der Flüge pünktlich vom Gate beziehungsweise Flughafen weg, bei den Ankünften waren es 76,1 Prozent. Immerhin verbesserte sich die Situation gegenüber 2024 deutlich.

Früh fliegen kann sich lohnen

Eurocontrol hat nämlich separat untersucht, wie sich die ersten Flüge des Tages entwickeln. Das Ergebnis: Bei Flügen der sogenannten «First Wave» zwischen 3 und 8.59 Uhr UTC starteten 2025 89,5 Prozent innerhalb von 15 Minuten des Flugplans.

Der Hintergrund ist logisch: Verzögerungen können sich im Laufe des Tages von einem Flug auf den nächsten übertragen. Eurocontrol bezeichnet solche Folgeverspätungen als wichtige Ursache für die Pünktlichkeitsprobleme im europäischen Luftverkehr.

Der Trend für 2026

Eurocontrol meldet für Juli 2026 europaweit eine Ankunftspünktlichkeit von 72 Prozent. Das waren 3,7 Prozentpunkte mehr als im Juli 2025, obwohl gleichzeitig 2,9 Prozent mehr Flugverkehr abgewickelt wurde. Auch die ATFM-Verspätungen gingen deutlich zurück.

Im Juni sah die Entwicklung ebenfalls relativ positiv aus: Die Ankunftspünktlichkeit lag bei 74,3 Prozent, 0,9 Prozentpunkte besser als im Vorjahresmonat. Betrachtet man allerdings Januar bis Juni 2026, lag die Pünktlichkeit mit 78,2 Prozent noch leicht unter dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.