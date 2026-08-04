EuroMillions Zahlen: Welche Gewinnzahlen am häufigsten gezogen wurden

Panorama

Manche EuroMillions-Zahlen wurden im Laufe der Jahre öfter gezogen als andere. Hier gibt es die Häufigkeiten als Übersicht.

EuroMillions wird in der Schweiz seit dem 2. Oktober 2004 angeboten. Welche Haupt- und Sternzahlen wurden seitdem besonders häufig gezogen?

EuroMillions Resultat: Welche Zahlen sind besonders häufig?

Bei jeder EuroMillions-Ziehung werden fünf Hauptzahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 50 sowie zwei Sternzahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 12 neu ausgelost. Die folgende Auswertung basiert auf den EuroMillions-Ziehungen bis zum 4. August 2026 und zeigt, welche 10 Haupt- und Sternzahlen bislang am häufigsten gezogen wurden. Sie liefert einen Überblick über die bisherigen Resultate, sagt jedoch nichts darüber aus, welche Zahlen bei der nächsten Ziehung erscheinen werden.

Top-10 aus dem Zahlenbereich (1–50)

44 (224x gezogen)

42 (223x gezogen)

23 (222x gezogen)

19 (218x gezogen)

29 (217x gezogen)

10 (215x gezogen)

17 (215x gezogen)

21 (213x gezogen)

37 (211x gezogen)

50 (209x gezogen)

Eine vollständige Statistik aller Haupt- und Sternzahlen veröffentlicht Swisslos auf seiner Website.

Am häufigsten gezogene Sternzahlen

2 (391x gezogen)

3 (385x gezogen)

8 (374x gezogen)

9 (363x gezogen)

6 (353x gezogen)

5 (352x gezogen)

7 (348x gezogen)

1 (337x gezogen)

4 (310x gezogen)

10 (281x gezogen)

11 (266x gezogen)

12 (176x gezogen)*

*Die Sternzahlen 10 und 11 werden in der Statistik seit dem 10. Mai 2011 berücksichtigt. Die Sternzahl 12 wird seit dem 27. September 2016 erfasst.

Haben häufig gezogene Zahlen bessere Gewinnchancen?

Nein. Auch wenn manche Zahlen in der Vergangenheit häufiger gezogen wurden als andere, hat jede Zahl bei jeder EuroMillions-Ziehung die gleiche Gewinnchance. Die Ziehungen erfolgen unabhängig voneinander, sodass frühere Resultate keinen Einfluss auf künftige Auslosungen haben. Statistiken über häufig oder selten gezogene Zahlen liefern zwar interessante Einblicke in frühere Ziehungen, erlauben jedoch keine Rückschlüsse auf künftige Gewinnzahlen. Wer EuroMillions spielt, hat daher unabhängig von den gewählten Zahlen bei jeder Ziehung die gleichen Gewinnchancen.