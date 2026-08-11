EuroMillions Zahlen heute: Gewinnzahlen und Resultat vom Dienstag, 11. August 2026

Panorama

Die EuroMillions-Ziehung vom Dienstag, 11. August 2026, ist abgeschlossen. Hier gibt es die Gewinnzahlen auf einen Blick.

Auch heute Abend hoffen wieder Millionen Spielerinnen und Spieler in mehreren europäischen Ländern auf den Hauptgewinn. Welche Zahlen wurden am Dienstag gezogen?

EuroMillions: Die Gewinnzahlen vom Dienstag, 11. August 2026

Die offiziellen EuroMillions-Gewinnzahlen der Ziehung vom Dienstag, 11. August 2026, lauten nach Angaben von Swisslos:

Hauptzahlen: 3, 11, 17, 46, 48

3, 11, 17, 46, 48 Sternzahlen: 1 und 2

Die 2. Chance-Ziehung ergab das folgende Resultat:

Gewinnzahlen: 2, 16, 18, 24, 26

EuroMillions: Ziehung und Gewinnchance

Bei EuroMillions werden jeweils 5 Gewinnzahlen aus dem Zahlenbereich 1–50 und 2 Sterne aus dem Zahlenbereich 1–12 gezogen. Für einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse müssen fünf Hauptzahlen und zwei Sternzahlen richtig sein. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei rund 1 zu 139.8 Millionen. Darüber hinaus gibt es neben dem Jackpot mehrere weitere Gewinnklassen, in denen auch mit weniger richtigen Zahlen Gewinne möglich sind. Die Höhe der einzelnen Gewinne richtet sich unter anderem danach, wie viele gültige Tipps dieselbe Gewinnklasse erreicht haben. Die Gewinnquoten werden veröffentlicht, sobald die Anzahl der Gewinner in den einzelnen Gewinnklassen feststeht.

Die 2. Chance ist eine Zusatzverlosung, die ausschließlich für Spielerinnen und Spieler in der Schweiz angeboten wird. Jeder abgegebene EuroMillions-Tipp nimmt mit den fünf gewählten Hauptzahlen automatisch an dieser zweiten Ziehung teil. Direkt im Anschluss an die EuroMillions-Ziehung werden dafür fünf weitere Zahlen aus dem Zahlenbereich von 1 bis 50 ermittelt. Für einen Gewinn sind mindestens drei richtig getippte Zahlen erforderlich. Die Sternzahlen spielen bei der 2. Chance keine Rolle.

Wann findet die nächste Ziehung statt?

EuroMillions wird regelmäßig am Dienstag und Freitag gezogen. In der Schweiz endet die Annahme der Spielscheine jeweils um 19.30 Uhr. Die eigentliche Ziehung erfolgt am Abend in der Nähe von Paris. Die Gewinnzahlen werden im Anschluss veröffentlicht.