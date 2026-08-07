EuroMillions am Freitag, 7.8.2026: Jackpot geknackt! Die Quoten stehen fest

Panorama

Der Jackpot bei EuroMillions wurde geknackt. Hier gibt es die Gewinnquoten zur Ziehung am 7.8.2026 im Überblick.

Nach der Veröffentlichung der Gewinnzahlen stehen nun auch die offiziellen Gewinnquoten der EuroMillions-Ziehung vom Freitag, 7. August 2026, fest. Sie zeigen, wie viele Spielerinnen und Spieler in den einzelnen Gewinnklassen erfolgreich waren.

EuroMillions Resultat: Jackpot geknackt

Bei EuroMillions werden jeweils fünf Gewinnzahlen aus dem Zahlenbereich 1–50 und zwei Sterne aus dem Zahlenbereich 1–12 gezogen. Für einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse müssen fünf Hauptzahlen und zwei Sternzahlen richtig sein. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei rund 1 zu 139.8 Millionen. Bei der Ziehung am 7.8.2026 waren im Jackpot 103 Millionen Franken. Dieser wurde am Freitag geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag sind 16'000'000 Millionen Franken im Jackpot.

Die Gewinnzahlen der Ziehung vom 7. August 2026 sind hier zu finden.

EuroMillions: Das sind die Gewinnquoten vom Freitag, 7.8.2026

Neben dem Jackpot gibt es mehrere weitere Gewinnklassen, in denen auch mit weniger richtigen Zahlen Gewinne möglich sind. Die Höhe der einzelnen Gewinne richtet sich bei EuroMillions unter anderem danach, wie viele gültige Tipps dieselbe Gewinnklasse erreicht haben. Die Gewinnquoten werden veröffentlicht, sobald die Anzahl der Gewinner in den einzelnen Gewinnklassen feststeht. Bei der Ziehung am Freitag, dem 7. August 2026, ergab sich die folgende Verteilung:

5 richtige Zahlen + Sterne: 1 Gewinner – CHF 103'977'326.95

5 richtige Zahlen + Sterne: 7 Gewinner – CHF 105'307.70

5 richtige Zahlen: 6 Gewinner – CHF 28'714.15

4 richtige Zahlen + Sterne: 22 Gewinner – CHF 5'533.40

4 richtige Zahlen + Sterne: 723 Gewinner – CHF 310.15

3 richtige Zahlen + Sterne: 1'420 Gewinner – CHF 166.95

4 richtige Zahlen: 1'855 Gewinner – CHF 89.80

2 richtige Zahlen + Sterne: 20'313 Gewinner – CHF 41.00

3 richtige Zahlen + Sterne: 33'369 Gewinner – CHF 27.85

3 richtige Zahlen: 80'063 Gewinner – CHF 21.60

1 richtige Zahl + Sterne: 114'617 Gewinner – CHF 18.30

2 richtige Zahlen + Sterne: 490'858 Gewinner – CHF 13.45

2 richtige Zahlen: 1'156'077 Gewinner – CHF 9.20

Die Gewinnquoten bei der 2. Chance vom 7. August 2026

Die 2. Chance ist eine Zusatzverlosung, die ausschliesslich für Spielerinnen und Spieler in der Schweiz angeboten wird. Jeder abgegebene EuroMillions-Tipp nimmt mit den fünf gewählten Hauptzahlen automatisch an dieser zweiten Ziehung teil. Direkt im Anschluss an die EuroMillions-Ziehung werden dafür fünf weitere Zahlen aus dem Zahlenbereich von 1 bis 50 ermittelt. Für einen Gewinn sind mindestens drei richtig getippte Zahlen erforderlich. Die Sternzahlen spielen bei der 2. Chance keine Rolle.

5 richtige Zahlen: 1 Gewinner – CHF 130'345.85

4 richtige Zahlen: 150 Gewinner – CHF 546.20

3 richtige Zahlen: 6'626 Gewinner – CHF 24.15

EuroMillions: Durchschnittliche Quoten

Im Durchschnitt werden in den einzelnen Gewinnklassen folgende Gewinne ausbezahlt:

5 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: Jackpot

5 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 400'000

5 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 50'000

4 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 5'000

4 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 250

3 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 150

4 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 90

2 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 30

3 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 21

3 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 18

1 richtige Zahl + 2 richtige Sterne: ca. CHF 15

2 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 12

2 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 7

2. Chance-Ziehung: Durchschnittliche Quoten

Im Durchschnitt gelten für die 2. Chance folgende Gewinnquoten: