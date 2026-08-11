EuroMillions am Dienstag, 11.8.2026: Jackpot geknackt? Die Quoten stehen fest

Panorama

Wurde der Jackpot bei EuroMillions geknackt? Hier gibt es die Gewinnquoten zur Ziehung am 11.8.2026 im Überblick.

Nach der Veröffentlichung der Gewinnzahlen stehen nun auch die offiziellen Gewinnquoten der EuroMillions-Ziehung vom Dienstag, 11. August 2026, fest. Sie zeigen, ob der Millionenjackpot geknackt wurde und wie viele Spielerinnen und Spieler in den einzelnen Gewinnklassen erfolgreich waren.

EuroMillions Resultat: Jackpot geknackt?

Bei EuroMillions werden jeweils fünf Gewinnzahlen aus dem Zahlenbereich 1–50 und zwei Sterne aus dem Zahlenbereich 1–12 gezogen. Für einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse müssen fünf Hauptzahlen und zwei Sternzahlen richtig sein. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei rund 1 zu 139.8 Millionen. Bei der Ziehung am 11.8.2026 waren 16 Millionen Franken im Jackpot . Dieser wurde am Dienstag nicht geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Freitag sind damit 26 Millionen Franken im Jackpot.

EuroMillions: Das sind die Gewinnquoten vom Dienstag, 11.8.2026

Neben dem Jackpot gibt es mehrere weitere Gewinnklassen, in denen auch mit weniger richtigen Zahlen Gewinne möglich sind. Die Höhe der einzelnen Gewinne richtet sich bei EuroMillions unter anderem danach, wie viele gültige Tipps dieselbe Gewinnklasse erreicht haben. Die Gewinnquoten werden veröffentlicht, sobald die Anzahl der Gewinner in den einzelnen Gewinnklassen feststeht. Bei der Ziehung am Dienstag, dem 11. August 2026, ergab sich die folgende Verteilung:

5 richtige Zahlen + 2 Sterne: 0 Gewinner – CHF 0.00

5 richtige Zahlen + 1 Stern: 4 Gewinner – CHF 105'703.70

5 richtige Zahlen: 8 Gewinner – CHF 12'352.35

4 richtige Zahlen + 2 Sterne: 22 Gewinner – CHF 1'399.05

4 richtige Zahlen + 1 Stern: 471 Gewinner – CHF 277.20

3 richtige Zahlen + 2 Sterne: 846 Gewinner – CHF 163.15

4 richtige Zahlen: 1'022 Gewinner – CHF 94.90

2 richtige Zahlen + 2 Sterne: 13'152 Gewinner – CHF 36.90

3 richtige Zahlen + 1 Stern: 20'835 Gewinner – CHF 25.95

3 richtige Zahlen: 49'002 Gewinner – CHF 20.55

1 richtige Zahl + 2 Sterne: 71'638 Gewinner – CHF 17.05

2 richtige Zahlen + 1 Stern: 317'094 Gewinner – CHF 12.10

2 richtige Zahlen: 732'437 Gewinner – CHF 8.45

Die Gewinnquoten bei der 2. Chance vom 11. August 2026

5 richtige Zahlen: 1 Gewinner – CHF 82'782.25

4 richtige Zahlen: 89 Gewinner – CHF 584.65

3 richtige Zahlen: 4'938 Gewinner – CHF 20.60

EuroMillions: Durchschnittliche Quoten

Im Durchschnitt werden in den einzelnen Gewinnklassen folgende Gewinne ausbezahlt:

5 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: Jackpot

5 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 400'000

5 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 50'000

4 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 5'000

4 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 250

3 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 150

4 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 90

2 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 30

3 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 21

3 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 18

1 richtige Zahl + 2 richtige Sterne: ca. CHF 15

2 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 12

2 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 7

2. Chance-Ziehung: Durchschnittliche Quoten

Die 2. Chance ist eine Zusatzverlosung, die ausschliesslich für Spielerinnen und Spieler in der Schweiz angeboten wird. Jeder abgegebene EuroMillions-Tipp nimmt mit den fünf gewählten Hauptzahlen automatisch an dieser zweiten Ziehung teil. Direkt im Anschluss an die EuroMillions-Ziehung werden dafür fünf weitere Zahlen aus dem Zahlenbereich von 1 bis 50 ermittelt. Für einen Gewinn sind mindestens drei richtig getippte Zahlen erforderlich. Die Sternzahlen spielen bei der 2. Chance keine Rolle. Im Durchschnitt gelten für die 2. Chance folgende Gewinnquoten: