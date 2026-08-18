EuroMillions am Dienstag, 18.8.2026: Jackpot geknackt? Die Quoten im Überblick

Panorama

Wurde der Jackpot bei EuroMillions geknackt? Hier gibt es die Gewinnquoten zur Ziehung am 18.8.2026, sobald sie feststehen.

Die offiziellen Gewinnquoten der EuroMillions-Ziehung zeigen, ob der Millionenjackpot geknackt wurde und wie viele Spielerinnen und Spieler in den einzelnen Gewinnklassen erfolgreich waren. Wie lauten die Quoten am Dienstag, 18. August 2026?

EuroMillions Resultat: Jackpot geknackt? Gewinnquoten vom Dienstag, 18.8.2026

Bei der Ziehung am 18.8.2026 sind 35 Millionen Franken im Jackpot. Ob dieser geknackt wurde, steht aktuell noch nicht fest. In der Schweiz endet die Annahme der Spielscheine jeweils um 19.30 Uhr. Die eigentliche Ziehung erfolgt am Abend in der Nähe von Paris. Die Gewinnzahlen werden im Anschluss veröffentlicht. Noch ist das Resultat nicht veröffentlicht. Sobald die Quoten feststehen, geben wir sie hier bekannt.

EuroMillions: Durchschnittliche Quoten

Bei EuroMillions werden jeweils fünf Gewinnzahlen aus dem Zahlenbereich 1–50 und zwei Sterne aus dem Zahlenbereich 1–12 gezogen. Für einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse müssen fünf Hauptzahlen und zwei Sternzahlen richtig sein. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei rund 1 zu 139.8 Millionen. Im Durchschnitt werden in den einzelnen Gewinnklassen folgende Gewinne ausbezahlt:

5 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: Jackpot

5 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 400'000

5 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 50'000

4 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 5'000

4 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 250

3 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 150

4 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 90

2 richtige Zahlen + 2 richtige Sterne: ca. CHF 30

3 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 21

3 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 18

1 richtige Zahl + 2 richtige Sterne: ca. CHF 15

2 richtige Zahlen + 1 richtiger Stern: ca. CHF 12

2 richtige Zahlen + 0 richtige Sterne: ca. CHF 7

2. Chance-Ziehung: Durchschnittliche Quoten

Die 2. Chance ist eine Zusatzverlosung, die ausschliesslich für Spielerinnen und Spieler in der Schweiz angeboten wird. Jeder abgegebene EuroMillions-Tipp nimmt mit den fünf gewählten Hauptzahlen automatisch an dieser zweiten Ziehung teil. Direkt im Anschluss an die EuroMillions-Ziehung werden dafür fünf weitere Zahlen aus dem Zahlenbereich von 1 bis 50 ermittelt. Für einen Gewinn sind mindestens drei richtig getippte Zahlen erforderlich. Die Sternzahlen spielen bei der 2. Chance keine Rolle. Im Durchschnitt gelten für die 2. Chance folgende Gewinnquoten: