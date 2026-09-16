Aus einem Kopf-an-Kopf-Rennen ist ein deutlicher Nein-Trend geworden: Die Ernährungsinitiative verliert kurz vor der Abstimmung vom 27. September erheblich an Unterstützung. Das zeigt die zweite und letzte SRG-Trendumfrage des Forschungsinstituts gfs.bern.
Ja-Anteil fällt innerhalb weniger Wochen von 47 auf 33 Prozent
Bei der ersten Befragung hatten noch 47 Prozent angegeben, bestimmt oder eher Ja stimmen zu wollen. 49 Prozent waren dagegen. Aufgrund des statistischen Unsicherheitsbereichs sprach gfs.bern damals von einer Pattsituation.
Nun verliert die Ja-Seite 14 Prozentpunkte. Gleichzeitig wächst das Nein-Lager von 49 auf 64 Prozent – ein Plus von 15 Prozentpunkten.
Auch die Meinungsbildung ist weiter fortgeschritten. Inzwischen äussern 71 Prozent eine feste Stimmabsicht. Bei der ersten Befragung waren es erst 60 Prozent.
Die Umfrage ist dennoch keine Prognose für das Abstimmungsergebnis am 27. September, sondern bildet die Stimmung während des Erhebungszeitraums ab.
Warum verliert die Ernährungsinitiative so stark?
Interessant ist dabei: Mehrere grundsätzliche Anliegen der Initiative finden bei den Befragten weiterhin deutliche Unterstützung.
78 Prozent unterstützen laut SRG-Umfrage das Argument, dass der Schutz der Wasservorkommen für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser wichtig sei. 71 Prozent sehen in der Initiative einen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Einen Nutzen für Biodiversität und nachhaltige Landwirtschaft erkennen 62 Prozent.
Deutlich kritischer beurteilen die Befragten allerdings die konkrete Umsetzung.
74 Prozent halten es für wenig realistisch, den Selbstversorgungsgrad innerhalb von zehn Jahren auf 70 Prozent zu erhöhen. 69 Prozent stimmen zudem dem Gegenargument zu, dass starre Fristen laufende Investitionen gefährden und zu höheren Kosten führen könnten.
Damit scheint weniger die grundsätzliche Stossrichtung als vielmehr deren konkrete Ausgestaltung auf Widerstand zu stossen.
Das würde die Ernährungsinitiative verändern
Über die Initiative entscheidet die Schweiz am 27. September.
Sie verlangt, dass künftig mindestens 70 Prozent der in der Schweiz konsumierten Lebensmittel im Inland hergestellt werden. Derzeit deckt die Schweizer Landwirtschaft weniger als die Hälfte des Lebensmittelbedarfs.
Um den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen, soll die Landwirtschaft nach dem Willen der Initianten weniger tierische und mehr pflanzliche Lebensmittel produzieren. Gleichzeitig sollen Umwelt und Trinkwasser stärker geschützt sowie weniger Pflanzenschutzmittel und Dünger eingesetzt werden.
Die Ziele sollen innerhalb von zehn Jahren nach Annahme erreicht werden.
Nur bei den Grünen gibt es noch eine klare Ja-Mehrheit
Auch politisch hat die Initiative an Rückhalt verloren.
Unter den Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen wollen laut zweiter SRG-Umfrage noch 78 Prozent zustimmen. Bei der SP liegt der Ja-Anteil dagegen nur noch bei 49 Prozent, bei der GLP bei 42 Prozent.
Noch geringer ist die Zustimmung bei Mitte (22 Prozent), SVP (17 Prozent) und FDP (12 Prozent).
Unterschiede gibt es zudem zwischen den Geschlechtern und Altersgruppen. 38 Prozent der Frauen wollen Ja stimmen, bei den Männern sind es 28 Prozent. Unter den unter 40-Jährigen erreicht die Initiative 39 Prozent Zustimmung. Bei den über 65-Jährigen sind es noch 30 Prozent.
Ob sich der deutliche Nein-Trend bis zum Abstimmungssonntag hält, entscheidet sich am 27. September an der Urne.
So wurde die SRG-Umfrage durchgeführt
Das Forschungsinstitut gfs.bern führte die zweite Umfrage im Auftrag der SRG zwischen dem 2. und 9. September durch. Insgesamt flossen die Antworten von 12'916 Stimmberechtigten in die Auswertung ein.
Der statistische Fehlerbereich beträgt ±2,8 Prozentpunkte. Die Ergebnisse stellen deshalb eine Momentaufnahme der Stimmabsichten während des Befragungszeitraums dar und sind keine Vorhersage des Abstimmungsergebnisses.