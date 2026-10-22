Panorama

In der Region Les Diablerets im Kanton Waadt hat am Donnerstagvormittag die Erde gebebt. Der Schweizerische Erdbebendienst hat die zunächst gemeldete Magnitude von 3,8 inzwischen auf 3,5 korrigiert.

Das Erdbeben ereignete sich am Donnerstag, 22. Oktober, um 10.45 Uhr in der Region Les Diablerets im Kanton Waadt. Nach der manuellen Auswertung des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) an der ETH Zürich lag der Erdbebenherd rund 3,9 Kilometer unter der Erdoberfläche.

Warum zunächst von Stärke 3,8 die Rede war

Die erste automatische Meldung hatte eine Magnitude von 3,8 angegeben. Diese Angaben waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einer Seismologin oder einem Seismologen überprüft worden. Der inzwischen manuell ausgewertete Eintrag weist eine Magnitude von 3,5 aus.

Was über Schäden und Verletzte bekannt ist

Laut der ersten Einschätzung des Erdbebendienstes dürfte der Erdstoss weiträumig spürbar gewesen sein. Schäden seien bei einem Beben dieser Stärke normalerweise nicht zu erwarten. Eine bestätigte Bilanz zu allfälligen Schäden oder Verletzten liegt bislang nicht vor.

Wer die Erschütterung wahrgenommen hat, kann seine Beobachtungen auf der Website des Erdbebendienstes melden. Auf der Ereignisseite sind auch die aktuellen Messwerte abrufbar.

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