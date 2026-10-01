Zum Hauptinhalt springen Abo Emojis zum Kopieren und Einfügen | Südostschweiz
Panorama
Emojis zum Kopieren und Einfügen
Ob lachendes Gesicht oder rotes Herz: Emojis gehören zur digitalen Kommunikation. Hier findest du eine grosse Übersicht mit Emojis zum Kopieren und Einfügen.
Emojis bringen Gefühle, Reaktionen und ganze Botschaften mit einem einzigen Symbol auf den Punkt. Sie werden täglich in Messengern wie WhatsApp, in E-Mail-Programmen wie Outlook, in sozialen Netzwerken sowie in Kommentaren und privaten Nachrichten verwendet. Wer ein bestimmtes Zeichen sucht, muss dafür nicht zwingend die Emoji-Tastatur durchsuchen: Das gewünschte Emoji lässt sich in der folgenden Übersicht markieren, kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen.
Smileys & Emotionen Gesichter:
😀 😃 😄 😁 😆 😅 🤣 😂 🙂 🙃 🫠 😉 😊 😇 🥰 😍 🤩 😘 😗 ☺️ 😚 😙 🥲 😋 😛 😜 🤪 😝 🤑 🤗 🤭 🫢 🫣 🤫 🤔 🫡 🤐 🤨 😐 😑 😶 🫥 😶🌫️ 😏 😒 🙄 😬 😮💨 🤥 🫨 🙂↔️ 🙂↕️ 😌 😔 😪 🤤 😴 😷 🤒 🤕 🤢 🤮 🤧 🥵 🥶 🥴 😵 😵💫 🤯 🤠 🥳 🥸 😎 🤓 🧐 😕 🫤 😟 🙁 ☹️ 😮 😯 😲 😳 🥺 🥹 😦 😧 😨 😰 😥 😢 😭 😱 😖 😣 😞 😓 😩 😫 🥱 😤 😡 😠 🤬 😈 👿 💀 ☠️
Figuren/Gesichter:
💩 🤡 👹 👺 👻 👽 👾 🤖 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 🙈 🙉 🙊
Herzen und Emotionen:
💌 💘 💝 💖 💗 💓 💞 💕 💟 ❣️ 💔 ❤️🔥 ❤️🩹 ❤️ 🩷 🧡 💛 💚 💙 🩵 💜 🤎 🖤 🩶 🤍 💋 💯 💢 💥 💫 💦 💨 🕳️ 💬 👁️🗨️ 🗨️ 🗯️ 💭 💤
Menschen & Körper Hände und Gesten:
👋 👋🏻 👋🏼 👋🏽 👋🏾 👋🏿
🤚 🤚🏻 🤚🏼 🤚🏽 🤚🏾 🤚🏿 🖐️ 🖐🏻 🖐🏼 🖐🏽 🖐🏾 🖐🏿 ✋ ✋🏻 ✋🏼 ✋🏽 ✋🏾 ✋🏿 🖖 🖖🏻 🖖🏼 🖖🏽 🖖🏾 🖖🏿 🫱 🫱🏻 🫱🏼 🫱🏽 🫱🏾 🫱🏿 🫲 🫲🏻 🫲🏼 🫲🏽 🫲🏾 🫲🏿 🫳 🫳🏻 🫳🏼 🫳🏽 🫳🏾 🫳🏿 🫴 🫴🏻 🫴🏼 🫴🏽 🫴🏾 🫴🏿 🫷 🫷🏻 🫷🏼 🫷🏽 🫷🏾 🫷🏿 🫸 🫸🏻 🫸🏼 🫸🏽 🫸🏾 🫸🏿 👌 👌🏻 👌🏼 👌🏽 👌🏾 👌🏿 🤌 🤌🏻 🤌🏼 🤌🏽 🤌🏾 🤌🏿 🤏 🤏🏻 🤏🏼 🤏🏽 🤏🏾 🤏🏿 ✌️ ✌🏻 ✌🏼 ✌🏽 ✌🏾 ✌🏿 🤞 🤞🏻 🤞🏼 🤞🏽 🤞🏾 🤞🏿 🫰 🫰🏻 🫰🏼 🫰🏽 🫰🏾 🫰🏿 🤟 🤟🏻 🤟🏼 🤟🏽 🤟🏾 🤟🏿 🤘 🤘🏻 🤘🏼 🤘🏽 🤘🏾 🤘🏿 🤙 🤙🏻 🤙🏼 🤙🏽 🤙🏾 🤙🏿 👈 👈🏻 👈🏼 👈🏽 👈🏾 👈🏿 👉 👉🏻 👉🏼 👉🏽 👉🏾 👉🏿 👆 👆🏻 👆🏼 👆🏽 👆🏾 👆🏿 🖕 🖕🏻 🖕🏼 🖕🏽 🖕🏾 🖕🏿 👇 👇🏻 👇🏼 👇🏽 👇🏾 👇🏿 ☝️ ☝🏻 ☝🏼 ☝🏽 ☝🏾 ☝🏿 🫵 🫵🏻 🫵🏼 🫵🏽 🫵🏾 🫵🏿 👍 👍🏻 👍🏼 👍🏽 👍🏾 👍🏿 👎 👎🏻 👎🏼 👎🏽 👎🏾 👎🏿 ✊ ✊🏻 ✊🏼 ✊🏽 ✊🏾 ✊🏿 👊 👊🏻 👊🏼 👊🏽 👊🏾 👊🏿 🤛 🤛🏻 🤛🏼 🤛🏽 🤛🏾 🤛🏿 🤜 🤜🏻 🤜🏼 🤜🏽 🤜🏾 🤜🏿 👏 👏🏻 👏🏼 👏🏽 👏🏾 👏🏿 🙌 🙌🏻 🙌🏼 🙌🏽 🙌🏾 🙌🏿 🫶 🫶🏻 🫶🏼 🫶🏽 🫶🏾 🫶🏿 👐 👐🏻 👐🏼 👐🏽 👐🏾 👐🏿 🤲 🤲🏻 🤲🏼 🤲🏽 🤲🏾 🤲🏿 🙏 🙏🏻 🙏🏼 🙏🏽 🙏🏾 🙏🏿 ✍️ ✍🏻 ✍🏼 ✍🏽 ✍🏾 ✍🏿 💅 💅🏻 💅🏼 💅🏽 💅🏾 💅🏿 🤳 🤳🏻 🤳🏼 🤳🏽 🤳🏾 🤳🏿
🤝🫱🏻🫲🏼 🫱🏻🫲🏽 🫱🏻🫲🏾 🫱🏻🫲🏿
🫱🏼🫲🏻 🫱🏼🫲🏽 🫱🏼🫲🏾 🫱🏼🫲🏿 🫱🏽🫲🏻 🫱🏽🫲🏼 🫱🏽🫲🏾 🫱🏽🫲🏿 🫱🏾🫲🏻 🫱🏾🫲🏼 🫱🏾🫲🏽 🫱🏾🫲🏿 🫱🏿🫲🏻 🫱🏿🫲🏼 🫱🏿🫲🏽 🫱🏿🫲🏾 Körperteile:
💪 💪🏻 💪🏼 💪🏽 💪🏾 💪🏿
🦵 🦵🏻 🦵🏼 🦵🏽 🦵🏾 🦵🏿 🦶 🦶🏻 🦶🏼 🦶🏽 🦶🏾 🦶🏿 👂 👂🏻 👂🏼 👂🏽 👂🏾 👂🏿 🦻 🦻🏻 🦻🏼 🦻🏽 🦻🏾 🦻🏿 👃 👃🏻 👃🏼 👃🏽 👃🏾 👃🏿 Babys, Kinder und Erwachsene:
👶 👶🏻 👶🏼 👶🏽 👶🏾 👶🏿
🧒 🧒🏻 🧒🏼 🧒🏽 🧒🏾 🧒🏿 👦 👦🏻 👦🏼 👦🏽 👦🏾 👦🏿 👧 👧🏻 👧🏼 👧🏽 👧🏾 👧🏿 🧑 🧑🏻 🧑🏼 🧑🏽 🧑🏾 🧑🏿 👱 👱🏻 👱🏼 👱🏽 👱🏾 👱🏿 👨 👨🏻 👨🏼 👨🏽 👨🏾 👨🏿 👩 👩🏻 👩🏼 👩🏽 👩🏾 👩🏿 🧓 🧓🏻 🧓🏼 🧓🏽 🧓🏾 🧓🏿 👴 👴🏻 👴🏼 👴🏽 👴🏾 👴🏿 👵 👵🏻 👵🏼 👵🏽 👵🏾 👵🏿 Personen mit Bart:
🧔 🧔🏻 🧔🏼 🧔🏽 🧔🏾 🧔🏿
🧔♂️ 🧔🏻♂️ 🧔🏼♂️ 🧔🏽♂️ 🧔🏾♂️ 🧔🏿♂️ 🧔♀️ 🧔🏻♀️ 🧔🏼♀️ 🧔🏽♀️ 🧔🏾♀️ 🧔🏿♀️ Personen mit unterschiedlichen Haaren:
🧑🦰 🧑🏻🦰 🧑🏼🦰 🧑🏽🦰 🧑🏾🦰 🧑🏿🦰
👨🦰 👨🏻🦰 👨🏼🦰 👨🏽🦰 👨🏾🦰 👨🏿🦰 👩🦰 👩🏻🦰 👩🏼🦰 👩🏽🦰 👩🏾🦰 👩🏿🦰
🧑🦱 🧑🏻🦱 🧑🏼🦱 🧑🏽🦱 🧑🏾🦱 🧑🏿🦱
👨🦱 👨🏻🦱 👨🏼🦱 👨🏽🦱 👨🏾🦱 👨🏿🦱 👩🦱 👩🏻🦱 👩🏼🦱 👩🏽🦱 👩🏾🦱 👩🏿🦱
🧑🦳 🧑🏻🦳 🧑🏼🦳 🧑🏽🦳 🧑🏾🦳 🧑🏿🦳
👨🦳 👨🏻🦳 👨🏼🦳 👨🏽🦳 👨🏾🦳 👨🏿🦳 👩🦳 👩🏻🦳 👩🏼🦳 👩🏽🦳 👩🏾🦳 👩🏿🦳
🧑🦲 🧑🏻🦲 🧑🏼🦲 🧑🏽🦲 🧑🏾🦲 🧑🏿🦲
👨🦲 👨🏻🦲 👨🏼🦲 👨🏽🦲 👨🏾🦲 👨🏿🦲 👩🦲 👩🏻🦲 👩🏼🦲 👩🏽🦲 👩🏾🦲 👩🏿🦲 Gesten und Reaktionen:
🙍 🙍🏻 🙍🏼 🙍🏽 🙍🏾 🙍🏿
🙍♀️ 🙍🏻♀️ 🙍🏼♀️ 🙍🏽♀️ 🙍🏾♀️ 🙍🏿♀️ 🙍♂️ 🙍🏻♂️ 🙍🏼♂️ 🙍🏽♂️ 🙍🏾♂️ 🙍🏿♂️
🙎 🙎🏻 🙎🏼 🙎🏽 🙎🏾 🙎🏿
🙎♀️ 🙎🏻♀️ 🙎🏼♀️ 🙎🏽♀️ 🙎🏾♀️ 🙎🏿♀️ 🙎♂️ 🙎🏻♂️ 🙎🏼♂️ 🙎🏽♂️ 🙎🏾♂️ 🙎🏿♂️
🙅 🙅🏻 🙅🏼 🙅🏽 🙅🏾 🙅🏿
🙅♀️ 🙅🏻♀️ 🙅🏼♀️ 🙅🏽♀️ 🙅🏾♀️ 🙅🏿♀️ 🙅♂️ 🙅🏻♂️ 🙅🏼♂️ 🙅🏽♂️ 🙅🏾♂️ 🙅🏿♂️
🙆 🙆🏻 🙆🏼 🙆🏽 🙆🏾 🙆🏿
🙆♀️ 🙆🏻♀️ 🙆🏼♀️ 🙆🏽♀️ 🙆🏾♀️ 🙆🏿♀️ 🙆♂️ 🙆🏻♂️ 🙆🏼♂️ 🙆🏽♂️ 🙆🏾♂️ 🙆🏿♂️
💁 💁🏻 💁🏼 💁🏽 💁🏾 💁🏿
💁♀️ 💁🏻♀️ 💁🏼♀️ 💁🏽♀️ 💁🏾♀️ 💁🏿♀️ 💁♂️ 💁🏻♂️ 💁🏼♂️ 💁🏽♂️ 💁🏾♂️ 💁🏿♂️
🙋 🙋🏻 🙋🏼 🙋🏽 🙋🏾 🙋🏿
🙋♀️ 🙋🏻♀️ 🙋🏼♀️ 🙋🏽♀️ 🙋🏾♀️ 🙋🏿♀️ 🙋♂️ 🙋🏻♂️ 🙋🏼♂️ 🙋🏽♂️ 🙋🏾♂️ 🙋🏿♂️
🧏 🧏🏻 🧏🏼 🧏🏽 🧏🏾 🧏🏿
🧏♀️ 🧏🏻♀️ 🧏🏼♀️ 🧏🏽♀️ 🧏🏾♀️ 🧏🏿♀️ 🧏♂️ 🧏🏻♂️ 🧏🏼♂️ 🧏🏽♂️ 🧏🏾♂️ 🧏🏿♂️
🙇 🙇🏻 🙇🏼 🙇🏽 🙇🏾 🙇🏿
🙇♀️ 🙇🏻♀️ 🙇🏼♀️ 🙇🏽♀️ 🙇🏾♀️ 🙇🏿♀️ 🙇♂️ 🙇🏻♂️ 🙇🏼♂️ 🙇🏽♂️ 🙇🏾♂️ 🙇🏿♂️
🤦 🤦🏻 🤦🏼 🤦🏽 🤦🏾 🤦🏿
🤦♀️ 🤦🏻♀️ 🤦🏼♀️ 🤦🏽♀️ 🤦🏾♀️ 🤦🏿♀️ 🤦♂️ 🤦🏻♂️ 🤦🏼♂️ 🤦🏽♂️ 🤦🏾♂️ 🤦🏿♂️
🤷 🤷🏻 🤷🏼 🤷🏽 🤷🏾 🤷🏿
🤷♀️ 🤷🏻♀️ 🤷🏼♀️ 🤷🏽♀️ 🤷🏾♀️ 🤷🏿♀️ 🤷♂️ 🤷🏻♂️ 🤷🏼♂️ 🤷🏽♂️ 🤷🏾♂️ 🤷🏿♂️ Berufe:
🧑⚕️ 🧑🏻⚕️ 🧑🏼⚕️ 🧑🏽⚕️ 🧑🏾⚕️ 🧑🏿⚕️
👩⚕️ 👩🏻⚕️ 👩🏼⚕️ 👩🏽⚕️ 👩🏾⚕️ 👩🏿⚕️ 👨⚕️ 👨🏻⚕️ 👨🏼⚕️ 👨🏽⚕️ 👨🏾⚕️ 👨🏿⚕️
🧑🎓 🧑🏻🎓 🧑🏼🎓 🧑🏽🎓 🧑🏾🎓 🧑🏿🎓
👩🎓 👩🏻🎓 👩🏼🎓 👩🏽🎓 👩🏾🎓 👩🏿🎓 👨🎓 👨🏻🎓 👨🏼🎓 👨🏽🎓 👨🏾🎓 👨🏿🎓
🧑🏫 🧑🏻🏫 🧑🏼🏫 🧑🏽🏫 🧑🏾🏫 🧑🏿🏫
👩🏫 👩🏻🏫 👩🏼🏫 👩🏽🏫 👩🏾🏫 👩🏿🏫 👨🏫 👨🏻🏫 👨🏼🏫 👨🏽🏫 👨🏾🏫 👨🏿🏫
🧑⚖️ 🧑🏻⚖️ 🧑🏼⚖️ 🧑🏽⚖️ 🧑🏾⚖️ 🧑🏿⚖️
👩⚖️ 👩🏻⚖️ 👩🏼⚖️ 👩🏽⚖️ 👩🏾⚖️ 👩🏿⚖️ 👨⚖️ 👨🏻⚖️ 👨🏼⚖️ 👨🏽⚖️ 👨🏾⚖️ 👨🏿⚖️
🧑🌾 🧑🏻🌾 🧑🏼🌾 🧑🏽🌾 🧑🏾🌾 🧑🏿🌾
👩🌾 👩🏻🌾 👩🏼🌾 👩🏽🌾 👩🏾🌾 👩🏿🌾 👨🌾 👨🏻🌾 👨🏼🌾 👨🏽🌾 👨🏾🌾 👨🏿🌾
🧑🍳 🧑🏻🍳 🧑🏼🍳 🧑🏽🍳 🧑🏾🍳 🧑🏿🍳
👩🍳 👩🏻🍳 👩🏼🍳 👩🏽🍳 👩🏾🍳 👩🏿🍳 👨🍳 👨🏻🍳 👨🏼🍳 👨🏽🍳 👨🏾🍳 👨🏿🍳
🧑🔧 🧑🏻🔧 🧑🏼🔧 🧑🏽🔧 🧑🏾🔧 🧑🏿🔧
👩🔧 👩🏻🔧 👩🏼🔧 👩🏽🔧 👩🏾🔧 👩🏿🔧 👨🔧 👨🏻🔧 👨🏼🔧 👨🏽🔧 👨🏾🔧 👨🏿🔧
🧑🏭 🧑🏻🏭 🧑🏼🏭 🧑🏽🏭 🧑🏾🏭 🧑🏿🏭
👩🏭 👩🏻🏭 👩🏼🏭 👩🏽🏭 👩🏾🏭 👩🏿🏭 👨🏭 👨🏻🏭 👨🏼🏭 👨🏽🏭 👨🏾🏭 👨🏿🏭
🧑💼 🧑🏻💼 🧑🏼💼 🧑🏽💼 🧑🏾💼 🧑🏿💼
👩💼 👩🏻💼 👩🏼💼 👩🏽💼 👩🏾💼 👩🏿💼 👨💼 👨🏻💼 👨🏼💼 👨🏽💼 👨🏾💼 👨🏿💼
🧑🔬 🧑🏻🔬 🧑🏼🔬 🧑🏽🔬 🧑🏾🔬 🧑🏿🔬
👩🔬 👩🏻🔬 👩🏼🔬 👩🏽🔬 👩🏾🔬 👩🏿🔬 👨🔬 👨🏻🔬 👨🏼🔬 👨🏽🔬 👨🏾🔬 👨🏿🔬
🧑💻 🧑🏻💻 🧑🏼💻 🧑🏽💻 🧑🏾💻 🧑🏿💻
👩💻 👩🏻💻 👩🏼💻 👩🏽💻 👩🏾💻 👩🏿💻 👨💻 👨🏻💻 👨🏼💻 👨🏽💻 👨🏾💻 👨🏿💻
🧑🎤 🧑🏻🎤 🧑🏼🎤 🧑🏽🎤 🧑🏾🎤 🧑🏿🎤
👩🎤 👩🏻🎤 👩🏼🎤 👩🏽🎤 👩🏾🎤 👩🏿🎤 👨🎤 👨🏻🎤 👨🏼🎤 👨🏽🎤 👨🏾🎤 👨🏿🎤
🧑🎨 🧑🏻🎨 🧑🏼🎨 🧑🏽🎨 🧑🏾🎨 🧑🏿🎨
👩🎨 👩🏻🎨 👩🏼🎨 👩🏽🎨 👩🏾🎨 👩🏿🎨 👨🎨 👨🏻🎨 👨🏼🎨 👨🏽🎨 👨🏾🎨 👨🏿🎨
🧑✈️ 🧑🏻✈️ 🧑🏼✈️ 🧑🏽✈️ 🧑🏾✈️ 🧑🏿✈️
👩✈️ 👩🏻✈️ 👩🏼✈️ 👩🏽✈️ 👩🏾✈️ 👩🏿✈️ 👨✈️ 👨🏻✈️ 👨🏼✈️ 👨🏽✈️ 👨🏾✈️ 👨🏿✈️
🧑🚀 🧑🏻🚀 🧑🏼🚀 🧑🏽🚀 🧑🏾🚀 🧑🏿🚀
👩🚀 👩🏻🚀 👩🏼🚀 👩🏽🚀 👩🏾🚀 👩🏿🚀 👨🚀 👨🏻🚀 👨🏼🚀 👨🏽🚀 👨🏾🚀 👨🏿🚀
🧑🚒 🧑🏻🚒 🧑🏼🚒 🧑🏽🚒 🧑🏾🚒 🧑🏿🚒
👩🚒 👩🏻🚒 👩🏼🚒 👩🏽🚒 👩🏾🚒 👩🏿🚒 👨🚒 👨🏻🚒 👨🏼🚒 👨🏽🚒 👨🏾🚒 👨🏿🚒 Aktivitäten und Bewegung:
Massage:
💆 💆🏻 💆🏼 💆🏽 💆🏾 💆🏿 💆♀️ 💆🏻♀️ 💆🏼♀️ 💆🏽♀️ 💆🏾♀️ 💆🏿♀️ 💆♂️ 💆🏻♂️ 💆🏼♂️ 💆🏽♂️ 💆🏾♂️ 💆🏿♂️
Haarschnitt:
💇 💇🏻 💇🏼 💇🏽 💇🏾 💇🏿 💇♀️ 💇🏻♀️ 💇🏼♀️ 💇🏽♀️ 💇🏾♀️ 💇🏿♀️ 💇♂️ 💇🏻♂️ 💇🏼♂️ 💇🏽♂️ 💇🏾♂️ 💇🏿♂️
Gehen:
🚶 🚶🏻 🚶🏼 🚶🏽 🚶🏾 🚶🏿 🚶♀️ 🚶🏻♀️ 🚶🏼♀️ 🚶🏽♀️ 🚶🏾♀️ 🚶🏿♀️ 🚶♂️ 🚶🏻♂️ 🚶🏼♂️ 🚶🏽♂️ 🚶🏾♂️ 🚶🏿♂️ 🚶➡️ 🚶🏻➡️ 🚶🏼➡️ 🚶🏽➡️ 🚶🏾➡️ 🚶🏿➡️ 🚶♀️➡️ 🚶🏻♀️➡️ 🚶🏼♀️➡️ 🚶🏽♀️➡️ 🚶🏾♀️➡️ 🚶🏿♀️➡️ 🚶♂️➡️ 🚶🏻♂️➡️ 🚶🏼♂️➡️ 🚶🏽♂️➡️ 🚶🏾♂️➡️ 🚶🏿♂️➡️
Stehen:
🧍 🧍🏻 🧍🏼 🧍🏽 🧍🏾 🧍🏿 🧍♀️ 🧍🏻♀️ 🧍🏼♀️ 🧍🏽♀️ 🧍🏾♀️ 🧍🏿♀️ 🧍♂️ 🧍🏻♂️ 🧍🏼♂️ 🧍🏽♂️ 🧍🏾♂️ 🧍🏿♂️
Knien:
🧎 🧎🏻 🧎🏼 🧎🏽 🧎🏾 🧎🏿 🧎♀️ 🧎🏻♀️ 🧎🏼♀️ 🧎🏽♀️ 🧎🏾♀️ 🧎🏿♀️ 🧎♂️ 🧎🏻♂️ 🧎🏼♂️ 🧎🏽♂️ 🧎🏾♂️ 🧎🏿♂️ 🧎➡️ 🧎🏻➡️ 🧎🏼➡️ 🧎🏽➡️ 🧎🏾➡️ 🧎🏿➡️ 🧎♀️➡️ 🧎🏻♀️➡️ 🧎🏼♀️➡️ 🧎🏽♀️➡️ 🧎🏾♀️➡️ 🧎🏿♀️➡️ 🧎♂️➡️ 🧎🏻♂️➡️ 🧎🏼♂️➡️ 🧎🏽♂️➡️ 🧎🏾♂️➡️ 🧎🏿♂️➡️
Person mit Blindenstock:
🧑🦯 🧑🏻🦯 🧑🏼🦯 🧑🏽🦯 🧑🏾🦯 🧑🏿🦯 👩🦯 👩🏻🦯 👩🏼🦯 👩🏽🦯 👩🏾🦯 👩🏿🦯 👨🦯 👨🏻🦯 👨🏼🦯 👨🏽🦯 👨🏾🦯 👨🏿🦯
Person im motorisierten Rollstuhl:
🧑🦼 🧑🏻🦼 🧑🏼🦼 🧑🏽🦼 🧑🏾🦼 🧑🏿🦼 👩🦼 👩🏻🦼 👩🏼🦼 👩🏽🦼 👩🏾🦼 👩🏿🦼 👨🦼 👨🏻🦼 👨🏼🦼 👨🏽🦼 👨🏾🦼 👨🏿🦼
Person im manuellen Rollstuhl:
🧑🦽 🧑🏻🦽 🧑🏼🦽 🧑🏽🦽 🧑🏾🦽 🧑🏿🦽 👩🦽 👩🏻🦽 👩🏼🦽 👩🏽🦽 👩🏾🦽 👩🏿🦽 👨🦽 👨🏻🦽 👨🏼🦽 👨🏽🦽 👨🏾🦽 👨🏿🦽
Laufen:
🏃 🏃🏻 🏃🏼 🏃🏽 🏃🏾 🏃🏿 🏃♀️ 🏃🏻♀️ 🏃🏼♀️ 🏃🏽♀️ 🏃🏾♀️ 🏃🏿♀️ 🏃♂️ 🏃🏻♂️ 🏃🏼♂️ 🏃🏽♂️ 🏃🏾♂️ 🏃🏿♂️ 🏃➡️ 🏃🏻➡️ 🏃🏼➡️ 🏃🏽➡️ 🏃🏾➡️ 🏃🏿➡️ 🏃♀️➡️ 🏃🏻♀️➡️ 🏃🏼♀️➡️ 🏃🏽♀️➡️ 🏃🏾♀️➡️ 🏃🏿♀️➡️ 🏃♂️➡️ 🏃🏻♂️➡️ 🏃🏼♂️➡️ 🏃🏽♂️➡️ 🏃🏾♂️➡️ 🏃🏿♂️➡️
Tanzen:
💃 💃🏻 💃🏼 💃🏽 💃🏾 💃🏿 🕺 🕺🏻 🕺🏼 🕺🏽 🕺🏾 🕺🏿
Schwebende Person im Anzug:
🕴️ 🕴🏻 🕴🏼 🕴🏽 🕴🏾 🕴🏿
Personen mit Hasenohren:
👯 👯♀️ 👯♂️
Sauna/Dampfbad:
🧖 🧖🏻 🧖🏼 🧖🏽 🧖🏾 🧖🏿 🧖♀️ 🧖🏻♀️ 🧖🏼♀️ 🧖🏽♀️ 🧖🏾♀️ 🧖🏿♀️ 🧖♂️ 🧖🏻♂️ 🧖🏼♂️ 🧖🏽♂️ 🧖🏾♂️ 🧖🏿♂️
Klettern:
🧗 🧗🏻 🧗🏼 🧗🏽 🧗🏾 🧗🏿 🧗♀️ 🧗🏻♀️ 🧗🏼♀️ 🧗🏽♀️ 🧗🏾♀️ 🧗🏿♀️ 🧗♂️ 🧗🏻♂️ 🧗🏼♂️ 🧗🏽♂️ 🧗🏾♂️ 🧗🏿♂️
Snowboarden:
🏂 🏂🏻 🏂🏼 🏂🏽 🏂🏾 🏂🏿
Golf:
🏌️ 🏌🏻 🏌🏼 🏌🏽 🏌🏾 🏌🏿 🏌️♀️ 🏌🏻♀️ 🏌🏼♀️ 🏌🏽♀️ 🏌🏾♀️ 🏌🏿♀️ 🏌️♂️ 🏌🏻♂️ 🏌🏼♂️ 🏌🏽♂️ 🏌🏾♂️ 🏌🏿♂️
Surfen:
🏄 🏄🏻 🏄🏼 🏄🏽 🏄🏾 🏄🏿 🏄♀️ 🏄🏻♀️ 🏄🏼♀️ 🏄🏽♀️ 🏄🏾♀️ 🏄🏿♀️ 🏄♂️ 🏄🏻♂️ 🏄🏼♂️ 🏄🏽♂️ 🏄🏾♂️ 🏄🏿♂️
Rudern:
🚣 🚣🏻 🚣🏼 🚣🏽 🚣🏾 🚣🏿 🚣♀️ 🚣🏻♀️ 🚣🏼♀️ 🚣🏽♀️ 🚣🏾♀️ 🚣🏿♀️ 🚣♂️ 🚣🏻♂️ 🚣🏼♂️ 🚣🏽♂️ 🚣🏾♂️ 🚣🏿♂️
Schwimmen:
🏊 🏊🏻 🏊🏼 🏊🏽 🏊🏾 🏊🏿 🏊♀️ 🏊🏻♀️ 🏊🏼♀️ 🏊🏽♀️ 🏊🏾♀️ 🏊🏿♀️ 🏊♂️ 🏊🏻♂️ 🏊🏼♂️ 🏊🏽♂️ 🏊🏾♂️ 🏊🏿♂️
Ballspiel:
⛹️ ⛹🏻 ⛹🏼 ⛹🏽 ⛹🏾 ⛹🏿 ⛹️♀️ ⛹🏻♀️ ⛹🏼♀️ ⛹🏽♀️ ⛹🏾♀️ ⛹🏿♀️ ⛹️♂️ ⛹🏻♂️ ⛹🏼♂️ ⛹🏽♂️ ⛹🏾♂️ ⛹🏿♂️
Gewichtheben:
🏋️ 🏋🏻 🏋🏼 🏋🏽 🏋🏾 🏋🏿 🏋️♀️ 🏋🏻♀️ 🏋🏼♀️ 🏋🏽♀️ 🏋🏾♀️ 🏋🏿♀️ 🏋️♂️ 🏋🏻♂️ 🏋🏼♂️ 🏋🏽♂️ 🏋🏾♂️ 🏋🏿♂️
Radfahren:
🚴 🚴🏻 🚴🏼 🚴🏽 🚴🏾 🚴🏿 🚴♀️ 🚴🏻♀️ 🚴🏼♀️ 🚴🏽♀️ 🚴🏾♀️ 🚴🏿♀️ 🚴♂️ 🚴🏻♂️ 🚴🏼♂️ 🚴🏽♂️ 🚴🏾♂️ 🚴🏿♂️
Mountainbike:
🚵 🚵🏻 🚵🏼 🚵🏽 🚵🏾 🚵🏿 🚵♀️ 🚵🏻♀️ 🚵🏼♀️ 🚵🏽♀️ 🚵🏾♀️ 🚵🏿♀️ 🚵♂️ 🚵🏻♂️ 🚵🏼♂️ 🚵🏽♂️ 🚵🏾♂️ 🚵🏿♂️
Radschlag:
🤸 🤸🏻 🤸🏼 🤸🏽 🤸🏾 🤸🏿 🤸♀️ 🤸🏻♀️ 🤸🏼♀️ 🤸🏽♀️ 🤸🏾♀️ 🤸🏿♀️ 🤸♂️ 🤸🏻♂️ 🤸🏼♂️ 🤸🏽♂️ 🤸🏾♂️ 🤸🏿♂️
Wasserball:
🤽 🤽🏻 🤽🏼 🤽🏽 🤽🏾 🤽🏿 🤽♀️ 🤽🏻♀️ 🤽🏼♀️ 🤽🏽♀️ 🤽🏾♀️ 🤽🏿♀️ 🤽♂️ 🤽🏻♂️ 🤽🏼♂️ 🤽🏽♂️ 🤽🏾♂️ 🤽🏿♂️
Handball:
🤾 🤾🏻 🤾🏼 🤾🏽 🤾🏾 🤾🏿 🤾♀️ 🤾🏻♀️ 🤾🏼♀️ 🤾🏽♀️ 🤾🏾♀️ 🤾🏿♀️ 🤾♂️ 🤾🏻♂️ 🤾🏼♂️ 🤾🏽♂️ 🤾🏾♂️ 🤾🏿♂️
Jonglieren:
🤹 🤹🏻 🤹🏼 🤹🏽 🤹🏾 🤹🏿 🤹♀️ 🤹🏻♀️ 🤹🏼♀️ 🤹🏽♀️ 🤹🏾♀️ 🤹🏿♀️ 🤹♂️ 🤹🏻♂️ 🤹🏼♂️ 🤹🏽♂️ 🤹🏾♂️ 🤹🏿♂️
Meditation/Lotussitz:
🧘 🧘🏻 🧘🏼 🧘🏽 🧘🏾 🧘🏿 🧘♀️ 🧘🏻♀️ 🧘🏼♀️ 🧘🏽♀️ 🧘🏾♀️ 🧘🏿♀️ 🧘♂️ 🧘🏻♂️ 🧘🏼♂️ 🧘🏽♂️ 🧘🏾♂️ 🧘🏿♂️
Schlafen:
🛌 🛌🏻 🛌🏼 🛌🏽 🛌🏾 🛌🏿
Tiere & Natur Säugetiere:
🐵 🐒 🦍 🦧 🐶 🐕 🦮 🐕🦺 🐩 🐺 🦊 🦝 🐱 🐈 🐈⬛ 🦁 🐯 🐅 🐆 🐴 🫎 🫏 🐎 🦄 🦓 🦌 🦬 🐮 🐂 🐃 🐄 🐷 🐖 🐗 🐽 🐏 🐑 🐐 🐪 🐫 🦙 🦒 🐘 🦣 🦏 🦛 🐭 🐁 🐀 🐹 🐰 🐇 🐿️ 🦫 🦔 🦇 🐻 🐻❄️ 🐨 🐼 🦥 🦦 🦨 🦘 🦡
Vögel:
🐔 🐓 🐣 🐤 🐥 🐦 🐧 🕊️ 🦅 🦆 🦢 🦉 🦤 🪶 🦩 🦚 🦜 🪽 🐦⬛ 🪿 🐦🔥
Reptilien, Amphibien, Meerestiere, Dinos:
🐸 🐊 🐢 🦎 🐍 🐲 🐉 🦕 🦖 🐳 🐋 🐬 🦭 🐟 🐠 🐡 🦈 🐙 🐚 🪸 🪼 🦀 🦞 🦐 🦑 🦪
Insekten und Kleintiere:
🐌 🦋 🐛 🐜 🐝 🪲 🐞 🦗 🪳 🕷️ 🕸️ 🦂 🦟 🪰 🪱 🦠
Pflanzen und Natur:
💐 🌸 💮 🪷 🏵️ 🌹 🥀 🌺 🌻 🌼 🌷 🪻 🌱 🪴 🌲 🌳 🌴 🌵 🌾 🌿 ☘️ 🍀 🍁 🍂 🍃 🪹 🪺 🍄 🍄🟫
Essen & Trinken
🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍋🟩 🍌 🍍 🥭 🍎 🍏 🍐 🍑 🍒 🍓 🫐 🥝 🍅 🫒 🥥🥑 🍆 🥔 🥕 🌽 🌶️ 🫑 🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🥜 🫘 🌰 🫚 🫛 🍞 🥐 🥖 🫓 🥨 🥯 🥞 🧇 🧀 🍖 🍗 🥩 🥓 🍔 🍟 🍕 🌭 🥪 🌮 🌯 🫔 🥙 🧆 🥚 🍳 🥘 🍲 🫕 🥣 🥗 🍿 🧈 🧂 🥫🍱 🍘 🍙 🍚 🍛 🍜 🍝 🍠 🍢 🍣 🍤 🍥 🥮 🍡 🥟 🥠 🥡🍦 🍧 🍨 🍩 🍪 🎂 🍰 🧁 🥧 🍫 🍬 🍭 🍮 🍯🍼 🥛 ☕ 🫖 🍵 🍶 🍾 🍷 🍸 🍹 🍺 🍻 🥂 🥃 🫗 🥤 🧋 🧃 🧉 🧊🥢 🍽️ 🍴 🥄 🔪 🫙 🏺
Reisen & Orte
🌍 🌎 🌏 🌐 🗺️ 🗾 🧭 🏔️ ⛰️ 🌋 🗻 🏕️ 🏖️ 🏜️ 🏝️ 🏞️🏟️ 🏛️ 🏗️ 🧱 🪨 🪵 🛖 🏘️ 🏚️ 🏠 🏡 🏢 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏩 🏪 🏫 🏬 🏭 🏯 🏰 💒 🗼 🗽 ⛪ 🕌 🛕 🕍 ⛩️ 🕋 ⛲ ⛺ 🌁 🌃 🏙️ 🌄 🌅 🌆 🌇 🌉 ♨️ 🎠 🛝 🎡 🎢 💈 🎪🧳
🚂 🚃 🚄 🚅 🚆 🚇 🚈 🚉 🚊 🚝 🚞 🚋 🚌 🚍 🚎 🚐 🚑 🚒 🚓 🚔 🚕 🚖 🚗 🚘 🚙 🛻 🚚 🚛 🚜 🏎️ 🏍️ 🛵 🦽 🦼 🛺 🚲 🛴 🛹 🛼 🚏 🛣️ 🛤️ 🛢️ ⛽ 🛞 🚨 🚥 🚦 🛑 🚧 ⚓ 🛟 ⛵ 🛶 🚤 🛳️ ⛴️ 🛥️ 🚢 ✈️ 🛩️ 🛫 🛬 🪂 💺 🚁 🚟 🚠 🚡 🛰️ 🚀 🛸
Zeit:
🛎️ ⌛ ⏳ ⌚ ⏰ ⏱️ ⏲️ 🕰️ 🕛 🕧 🕐 🕜 🕑 🕝 🕒 🕞 🕓 🕟 🕔 🕠 🕕 🕡 🕖 🕢 🕗 🕣 🕘 🕤 🕙 🕥 🕚 🕦
Himmel und Wetter:
🌑 🌒 🌓 🌔 🌕 🌖 🌗 🌘 🌙 🌚 🌛 🌜 🌡️ ☀️ 🌝 🌞 🪐 ⭐ 🌟 🌠 🌌 ☁️ ⛅ ⛈️ 🌤️ 🌥️ 🌦️ 🌧️ 🌨️ 🌩️ 🌪️ 🌫️ 🌬️ 🌀 🌈 🌂 ☂️ ☔ ⛱️ ⚡ ❄️ ☃️ ⛄ ☄️ 🔥 💧 🌊
Aktivitäten
🎃 🎄 🎆 🎇 🧨 ✨ 🎈 🎉 🎊 🎋 🎍 🎎 🎏 🎐 🎑 🧧 🎀 🎁 🎗️ 🎟️ 🎫 🎖️ 🏆 🏅 🥇 🥈 🥉 ⚽ ⚾ 🥎 🏀 🏐 🏈 🏉 🎾 🥏 🎳 🏏 🏑 🏒 🥍 🏓 🏸 🥊 🥋 🥅 ⛳ ⛸️ 🎣 🤿 🎽 🎿 🛷 🥌 🎯 🪀 🪁 🔫 🎱 🔮 🪄 🎮 🕹️ 🎰 🎲 🧩 🧸 🪅 🪩 🪆 ♠️ ♥️ ♦️ ♣️ ♟️ 🃏 🀄 🎴 🎭 🖼️ 🎨 🧵 🪡 🧶 🪢
Objekte Kleidung:
👓 🕶️ 🥽 🥼 🦺 👔 👕 👖 🧣 🧤 🧥 🧦 👗 👘 🥻 🩱 🩲 🩳 👙 👚 🪭 👛 👜 👝 🛍️ 🎒 🩴 👞 👟 🥾 🥿 👠 👡 🩰 👢 🪮 👑 👒 🎩 🎓 🧢 🪖 ⛑️ 📿 💄 💍 💎
Ton, Musik und Unterhaltung:
🔇 🔈 🔉 🔊 📢 📣 📯 🔔 🔕 🎼 🎵 🎶 🎙️ 🎚️ 🎛️ 🎤 🎧 📻 🎷 🪗 🎸 🎹 🎺 🎻 🪕 🥁 🪘 🪇 🪈
Telefone und Computer:
📱 📲 ☎️ 📞 📟 📠 🔋 🪫 🔌 💻 🖥️ 🖨️ ⌨️ 🖱️ 🖲️ 💽 💾 💿 📀 🧮
Foto und Film: Licht: Bücher und Papier:
📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📓 📒 📃 📜 📄 📰 🗞️ 📑 🔖 🏷️
Geld und Post:
💰 🪙 💴 💵 💶 💷 💸 💳 🧾 💹 ✉️ 📧 📨 📩 📤 📥 📦 📫 📪 📬 📭 📮 🗳️
Schreiben/Büro:
✏️ ✒️ 🖋️ 🖊️ 🖌️ 🖍️ 📝 💼 📁 📂 🗂️ 📅 📆 🗒️ 🗓️ 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 🖇️ 📏 📐 ✂️ 🗃️ 🗄️ 🗑️
Schlösser und Werkzeuge:
🔒 🔓 🔏 🔐 🔑 🗝️ 🔨 🪓 ⛏️ ⚒️ 🛠️ 🗡️ ⚔️ 💣 🪃 🏹 🛡️ 🪚 🔧 🪛 🔩 ⚙️ 🗜️ ⚖️ 🦯 🔗 ⛓️💥 🪝 🧰 🧲 🪜
Wissenschaft und Medizin:
⚗️ 🧪 🧫 🧬 🔬 🔭 📡 💉 🩸 💊 🩹 🩼 🩺 🩻
Haushalt:
🚪 🛗 🪞 🪟 🛏️ 🛋️ 🪑 🚽 🪠 🚿 🛁 🪤 🪒 🧴 🧷 🧹 🧺 🧻 🪣 🧼 🫧 🪥 🧽 🧯 🛒
Sonstiges:
Symbole
🏧 🚮 🚰 ♿ 🚹 🚺 🚻 🚼 🚾 🛂 🛃 🛄 🛅 ⚠️ 🚸 ⛔ 🚫 🚳 🚭 🚯 🚱 🚷 📵 🔞 ☢️ ☣️⬆️ ↗️ ➡️ ↘️ ⬇️ ↙️ ⬅️ ↖️ ↕️ ↔️ ↩️ ↪️ ⤴️ ⤵️ 🔃 🔄 🔙 🔚 🔛 🔜 🔝🛐 ⚛️ 🕉️ ✡️ ☸️ ☯️ ✝️ ☦️ ☪️ ☮️ 🕎 🔯 🪯♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ⛎🔀 🔁 🔂 ▶️ ⏩ ⏭️ ⏯️ ◀️ ⏪ ⏮️ 🔼 ⏫ 🔽 ⏬ ⏸️ ⏹️ ⏺️ ⏏️ 🎦♀️ ♂️ ⚧️ ✖️ ➕ ➖ ➗ 🟰 ♾️ ‼️ ⁉️ ❓ ❔ ❕ ❗ 〰️ 💱 💲 ⚕️ ♻️ ⚜️ 🔱 📛 🔰 ⭕ ✅ ☑️ ✔️ ❌ ❎ ➰ ➿ 〽️ ✳️ ✴️ ❇️ ©️ ®️ ™️#️⃣ *️⃣ 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ 🔟 🔠 🔡 🔢 🔣 🔤 🅰️ 🆎 🅱️ 🆑 🆒 🆓 ℹ️ 🆔 Ⓜ️ 🆕 🆖 🅾️ 🆗 🅿️ 🆘 🆙 🆚 🈁 🈂️ 🈷️ 🈶 🈯 🉐 🈹 🈚 🈲 🉑 🈸 🈴 🈳 ㊗️ ㊙️ 🈺 🈵🔴 🟠 🟡 🟢 🔵 🟣 🟤 ⚫ ⚪ 🟥 🟧 🟨 🟩 🟦 🟪 🟫 ⬛ ⬜ ◼️ ◻️ ◾ ◽ ▪️ ▫️ 🔶 🔷 🔸 🔹 🔺 🔻 💠 🔘 🔳 🔲
Die Liste orientiert sich an der Emoji-Systematik des Unicode-Standards. Bei Personen, Körperteilen und Handgesten sind auch zahlreiche Hautfarben- und Geschlechtsvarianten aufgeführt. Auf einzelne Kombinationen, etwa bei Paar- und Familien-Emojis, wird zugunsten einer übersichtlichen Darstellung verzichtet. Je nach Gerät, Betriebssystem, App und Schriftart können Emojis unterschiedlich aussehen oder bei sehr neuen Zeichen noch nicht korrekt dargestellt werden.