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Emoji Bedeutung: Das bedeuten die 100 wichtigsten Emojis | Südostschweiz

Startseite Panorama Digital Emoji Bedeutung: Das bedeuten die 100 wichtigsten Emojis Panorama Emoji Bedeutung: Das bedeuten die 100 wichtigsten Emojis Emojis gehören zur digitalen Kommunikation, doch ihre Bedeutung ist nicht immer so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick scheint. Hier gibt es die Erklärung für die wichtigsten Emojis im Überblick. 30.09.2026, 16:54 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Emojis können eine Nachricht freundlicher machen, Gefühle ausdrücken oder ganze Sätze ersetzen. Gleichzeitig sorgen sie immer wieder für Missverständnisse. Denn was ein Emoji offiziell darstellt, muss nicht zwingend dem entsprechen, was Menschen damit in WhatsApp-Nachrichten, Chats oder sozialen Netzwerken ausdrücken wollen. Hinzu kommt, dass sich die Verwendung von Emojis verändert. Manche Symbole erhalten durch soziale Medien und Internetkultur neue Bedeutungen. Auch Alter, kultureller Hintergrund und persönlicher Sprachgebrauch spielen eine Rolle. Deshalb gibt es bei vielen Emojis nicht die eine verbindliche Interpretation. Die folgenden 100 Emojis sind nach Themen geordnet. Die Bezeichnungen orientieren sich an den offiziellen Emoji-Namen von Unicode. Die Erklärungen berücksichtigen zusätzlich die verbreitete Verwendung in der digitalen Kommunikation. Gesichter und Emotionen 😂 Gesicht mit Freudentränen Das Emoji 😂 steht für heftiges Lachen. Die Tränen sind dabei keine Tränen der Trauer, sondern sollen zeigen, dass jemand so stark lacht, dass ihm die Tränen kommen. Es wird häufig als Reaktion auf Witze, lustige Videos oder amüsante Nachrichten verwendet. 🤣 Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen 🤣 verstärkt die Aussage von 😂 noch einmal. Das Emoji drückt aus, dass etwas ausserordentlich lustig ist. Es entspricht sinngemäss Aussagen wie «Ich kann nicht mehr vor Lachen». 🥹 Gesicht, das Tränen zurückhält

🥹 zeigt ein emotional berührtes Gesicht. Es kann Rührung, Dankbarkeit, Freude oder auch Traurigkeit ausdrücken. Häufig wird es verwendet, wenn jemand von einer netten Geste oder Aussage gerührt ist.

😭 Laut weinendes Gesicht

Das Emoji 😭 steht ursprünglich für starkes Weinen, Trauer oder Verzweiflung. In Chats und sozialen Netzwerken wird es aber auch übertreibend eingesetzt, wenn etwas extrem lustig, schön oder emotional ist. Der Kontext entscheidet deshalb wesentlich über die Bedeutung.

🥺 Flehendes Gesicht

Mit seinen grossen Augen vermittelt 🥺 einen bittenden oder verletzlichen Ausdruck. Das Emoji kann für eine Bitte, Enttäuschung oder Rührung stehen. Es wird zudem häufig verwendet, um eine Nachricht besonders lieb oder niedlich wirken zu lassen.

🥰 Lächelndes Gesicht mit Herzen

🥰 drückt Zuneigung, Verliebtheit und Wärme aus. Es kann sich auf einen Menschen beziehen, aber ebenso auf eine schöne Nachricht, ein Geschenk, ein Tier oder etwas anderes, das starke positive Gefühle auslöst.

😍 Lächelndes Gesicht mit Herzaugen

😍 signalisiert Begeisterung oder Verliebtheit. Die Herzaugen zeigen, dass jemand von einer Person oder Sache besonders angetan ist. Das Emoji kann romantisch gemeint sein, wird aber genauso für Essen, Reisen, Mode oder andere Dinge verwendet.

😘 Kuss zuwerfendes Gesicht

😘 sendet symbolisch einen Kuss. Je nach Beziehung kann das romantisch, liebevoll oder freundschaftlich gemeint sein. Zwischen engen Freunden oder Familienmitgliedern muss das Emoji deshalb keine flirtende Bedeutung haben.

😊 Lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen

😊 vermittelt Freundlichkeit, Zufriedenheit und positive Gefühle. Durch die lächelnden Augen wirkt es oft wärmer und herzlicher als ein schlichtes Lächeln. Gelegentlich kann es auch leichte Verlegenheit ausdrücken.

🙂 Leicht lächelndes Gesicht

🙂 zeigt ein zurückhaltendes Lächeln und kann schlicht Freundlichkeit ausdrücken. Je nach Kontext wirkt das Emoji jedoch auch distanziert, passiv-aggressiv oder ironisch. Gerade diese Mehrdeutigkeit kann in Chats zu unterschiedlichen Interpretationen führen.

🙃 Umgedrehtes Gesicht

🙃 wird häufig für Ironie, Sarkasmus oder eine absurde Situation verwendet. Das umgedrehte Lächeln kann beispielsweise ausdrücken, dass offiziell alles in Ordnung ist, obwohl die Situation eigentlich unangenehm oder frustrierend ist.

🫠 Schmelzendes Gesicht

🫠 zeigt ein Gesicht, das zu einer Pfütze zerfliesst. Es kann wörtlich auf grosse Hitze anspielen, wird aber auch für Verlegenheit, Überforderung, Scham oder das Gefühl verwendet, innerlich dahinzuschmelzen. Auch eine sarkastische Verwendung ist verbreitet.

😉 Zwinkerndes Gesicht

😉 macht eine Aussage spielerischer und signalisiert häufig, dass etwas nicht ganz ernst gemeint ist. Das Zwinkern kann einen Scherz, Ironie oder eine Andeutung markieren. In bestimmten Situationen wirkt es zudem flirtend.

😏 Verschmitzt lächelndes Gesicht

😏 vermittelt Selbstsicherheit, Zweideutigkeit oder ein wissendes Lächeln. Es wird häufig verwendet, wenn eine Aussage eine versteckte Botschaft enthält. Im Flirt kann das Emoji eine anzügliche Bedeutung annehmen.

😌 Erleichtertes Gesicht

😌 steht für Erleichterung, Ruhe und Zufriedenheit. Es passt beispielsweise nach einer überstandenen stressigen Situation oder wenn jemand ausdrücken möchte, dass er sich entspannt und wohl fühlt.

😔 Nachdenkliches Gesicht

😔 signalisiert Niedergeschlagenheit, Enttäuschung oder Nachdenklichkeit. Es wird meist zurückhaltender verwendet als 😭 und eignet sich deshalb eher für stille Traurigkeit oder Bedauern.

😒 Unbeeindrucktes Gesicht

😒 kann Genervtheit, Skepsis, Langeweile oder Missfallen ausdrücken. Der seitliche Blick vermittelt häufig, dass jemand von einer Aussage oder Situation wenig hält.

🙄 Gesicht mit rollenden Augen

🙄 steht typischerweise für Augenrollen. Damit lassen sich Genervtheit, Ungeduld, Unglauben oder Spott ausdrücken. In persönlichen Nachrichten kann das Emoji schnell abweisend wirken.

😬 Grimassierendes Gesicht

😬 wird für unangenehme, peinliche oder angespannte Situationen verwendet. Es kann sinngemäss bedeuten: «Das war unangenehm» oder «Das ist nicht gut gelaufen».

🫣 Gesicht mit durch die Finger blickendem Auge

🫣 zeigt jemanden, der eigentlich wegschauen möchte, aber trotzdem hinsieht. Das Emoji passt zu peinlichen, spannenden oder beängstigenden Situationen und kann neugieriges Fremdschämen ausdrücken.

🤭 Gesicht mit Hand vor dem Mund

🤭 kann unterdrücktes Lachen, Überraschung oder Verlegenheit ausdrücken. Es wird oft verwendet, wenn jemand über etwas kichert oder etwas gesagt hat, das ein wenig frech war.

🤫 Schweigendes Gesicht

🤫 fordert sinngemäss zum Schweigen auf. Es kann für ein Geheimnis, Diskretion oder die Aufforderung «Psst!» stehen.

🤔 Nachdenkendes Gesicht

🤔 signalisiert Nachdenken, Zweifel oder eine kritische Frage. Das Emoji wird häufig verwendet, wenn jemand eine Aussage hinterfragt oder noch keine eindeutige Meinung dazu hat.

🫡 Salutierendes Gesicht

🫡 zeigt ein salutierendes Gesicht und steht vor allem für Respekt oder Anerkennung. Im Internet wird es teilweise auch ironisch verwendet, etwa wenn jemand eine unangenehme Aufgabe übernimmt oder sich seinem Schicksal fügt. Die Grundbedeutung als Zeichen des Respekts entspricht auch der verbreiteten Beschreibung des Emojis.

😎 Lächelndes Gesicht mit Sonnenbrille

😎 vermittelt Coolness, Selbstbewusstsein und Gelassenheit. Es kann zeigen, dass jemand stolz auf etwas ist oder eine Situation besonders souverän findet.

🤓 Nerd-Gesicht

🤓 steht für einen Nerd beziehungsweise eine Person, die sich intensiv für Wissen oder ein bestimmtes Fachgebiet interessiert. Das Emoji wird oft selbstironisch verwendet, beispielsweise nach einer besonders detaillierten Erklärung.

😈 Lächelndes Gesicht mit Hörnern

😈 signalisiert eine freche, schelmische oder «teuflische» Absicht. Je nach Kontext kann es für einen Streich, Regelbruch oder eine zweideutige und flirtende Bemerkung stehen.

🤡 Clown-Gesicht

🤡 stellt einen Clown dar, hat im Internet aber eine zusätzliche Bedeutung entwickelt. Es wird häufig verwendet, um eine Handlung als lächerlich oder unklug darzustellen – teilweise auch selbstironisch, wenn jemand über den eigenen Fehler spottet.

💀 Totenkopf

💀 steht wörtlich für Tod, Gefahr oder etwas Gruseliges. In der Internet- und Jugendsprache wird der Totenkopf jedoch häufig humorvoll verwendet: Wer «vor Lachen stirbt», kann statt 😂 beispielsweise 💀 schicken.

👻 Geist

👻 steht zunächst für einen Geist und passt zu Halloween, Grusel oder Übernatürlichem. Durch sein verspieltes Aussehen wird das Emoji jedoch oft humorvoll eingesetzt. Je nach Kontext kann es ausserdem auf das sogenannte Ghosting anspielen, also das plötzliche Abbrechen des Kontakts.

Herzen, Liebe und Zuneigung

❤️ Rotes Herz

❤️ ist das klassische Herz-Emoji und steht vor allem für Liebe, starke Zuneigung und Verbundenheit. Es kann romantisch verwendet werden, aber ebenso gegenüber Familie und engen Freunden.

🩷 Rosa Herz

🩷 vermittelt Liebe, Zuneigung und Herzlichkeit. Durch die rosa Farbe wirkt es häufig verspielt oder besonders liebevoll und kann sowohl romantisch als auch freundschaftlich eingesetzt werden.

🧡 Oranges Herz

🧡 steht für Wärme, Zuneigung und Verbundenheit. Im Gegensatz zum roten Herz wird es teilweise bewusst verwendet, wenn Zuneigung ausgedrückt werden soll, ohne dass die Botschaft stark romantisch wirkt. Eine feste Regel dafür gibt es jedoch nicht.

💛 Gelbes Herz

💛 wird häufig mit Freundschaft, Freude und positiver Stimmung verbunden. Es kann eine herzliche Beziehung ausdrücken, ohne zwangsläufig romantische Liebe zu signalisieren.

💚 Grünes Herz

💚 kann Zuneigung ausdrücken, wird aufgrund seiner Farbe aber auch mit Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit verbunden. Welche Bedeutung gemeint ist, ergibt sich aus dem jeweiligen Zusammenhang.

💙 Blaues Herz

💙 steht allgemein für Zuneigung und Verbundenheit. Blau wird zudem mit Vertrauen, Ruhe oder Loyalität verbunden. Das Emoji kann deshalb sowohl in persönlichen als auch in weniger romantischen Zusammenhängen vorkommen. In Deutschland wird das blaue Herz in sozialen Medien teilweise auch als Symbol für Sympathie mit der Partei «Alternative für Deutschland (AfD)» verwendet.

🩵 Hellblaues Herz

🩵 kann Zuneigung, Freundschaft und eine sanfte Form der Verbundenheit ausdrücken. Wie bei anderen Herzfarben gibt es jedoch keine verbindliche Bedeutung, die in jeder Nachricht gilt.

💜 Lila Herz

💜 steht für Zuneigung und Liebe und wird häufig als farbliche Alternative zum roten Herz verwendet. In bestimmten Fangemeinschaften oder Gruppen kann das lila Herz zusätzliche, gemeinschaftsspezifische Bedeutungen besitzen.

🤎 Braunes Herz

🤎 kann Wärme, Nähe und Verbundenheit ausdrücken. Die braune Farbe wird ausserdem mit Natur, Erde oder herbstlichen Themen verbunden.

🖤 Schwarzes Herz

🖤 wird für Zuneigung verwendet, kann aber je nach Kontext auch Trauer, schwarzen Humor oder eine düstere Ästhetik ausdrücken. Deshalb ist die Bedeutung besonders stark vom Zusammenhang abhängig.

🩶 Graues Herz

🩶 ist eine zurückhaltende Variante des Herzsymbols. Es kann Zuneigung ausdrücken, aber ebenso für neutrale oder gedämpfte Gefühle stehen. Auch hier existiert keine allgemein verbindliche «Geheimbedeutung».

🤍 Weisses Herz

🤍 vermittelt Zuneigung, Anteilnahme und Verbundenheit. Weiss wird häufig mit Reinheit und Frieden verbunden; das Emoji kommt deshalb auch in mitfühlenden oder erinnernden Nachrichten vor.

💔 Gebrochenes Herz

💔 symbolisiert Liebeskummer, Trennung, Trauer oder emotionale Verletzung. Es muss sich dabei nicht zwingend um eine romantische Beziehung handeln: Auch Enttäuschung oder Mitgefühl können damit ausgedrückt werden.

❤️‍🔥 Brennendes Herz

❤️‍🔥 verbindet ein Herz mit Flammen und steht für intensive Gefühle. Das können leidenschaftliche Liebe, starkes Verlangen oder grosse Begeisterung sein.

❤️‍🩹 Heilendes Herz

❤️‍🩹 zeigt ein Herz mit Verband. Es symbolisiert emotionale Heilung und Erholung nach Liebeskummer, Trauer oder einer schwierigen Zeit.

💕 Zwei Herzen

💕 zeigt zwei schwebende Herzen und vermittelt Liebe, Zuneigung und eine herzliche Stimmung. Das Emoji wird sowohl romantisch als auch freundschaftlich verwendet.

💞 Kreisende Herzen

💞 stellt zwei sich umeinander bewegende Herzen dar. Es kann gegenseitige Liebe, Verliebtheit oder eine enge emotionale Verbindung symbolisieren.

💓 Schlagendes Herz

💓 stellt ein schlagendes Herz dar und kann Aufregung, Verliebtheit oder starke Gefühle ausdrücken. Es eignet sich beispielsweise für Momente, in denen «das Herz höherschlägt».

💘 Herz mit Pfeil

💘 zeigt ein von einem Pfeil getroffenes Herz und greift das klassische Motiv von Amors Liebespfeil auf. Es steht deshalb besonders für Verliebtheit und romantische Gefühle.

💋 Kussmund

💋 stellt einen Lippen- beziehungsweise Kussabdruck dar. Das Emoji kann einen Kuss senden, Zuneigung zeigen oder flirtend wirken.

❣️ Herz-Ausrufezeichen

❣️ kombiniert ein Herz mit der Form eines Ausrufezeichens. Damit lassen sich Liebe, Zuneigung oder Begeisterung besonders betonen. Es kann sinngemäss ein emotionales Ausrufezeichen hinter einer Nachricht setzen.

Hände und Gesten

👍 Daumen hoch

👍 signalisiert Zustimmung, Bestätigung oder «Alles klar». In knappen Nachrichten kann ein einzelner Daumen allerdings je nach Gesprächssituation auch nüchtern oder distanziert wirken.

👎 Daumen runter

👎 drückt Ablehnung, Missfallen oder fehlende Zustimmung aus. Das Emoji entspricht digital weitgehend der bekannten Geste mit gesenktem Daumen.

👌 OK-Zeichen

👌 wird häufig im Sinn von «okay», «passt» oder «alles in Ordnung» verwendet. Handgesten können kulturell allerdings unterschiedliche Bedeutungen haben, weshalb der Kontext wichtig ist.

✌️ Victory-Zeichen

✌️ kann Sieg beziehungsweise «Victory» ausdrücken, wird aber auch als Friedenszeichen verwendet. In Fotos dient die Geste häufig einfach als freundliches oder lockeres Pose-Zeichen.

🤞 Gekreuzte Finger

🤞 steht für Hoffnung und Glück. Das Emoji entspricht der Geste, bei der man jemandem sinngemäss die Daumen drückt.

🫰 Hand mit gekreuztem Zeigefinger und Daumen

🫰 stellt die als Fingerherz bekannte Geste dar. Sie wurde insbesondere durch die südkoreanische Popkultur international bekannt und steht meist für Liebe und Zuneigung.

🫶 Herz-Hände

🫶 zeigt zwei Hände, die gemeinsam ein Herz formen. Das Emoji drückt Liebe, Unterstützung, Dankbarkeit oder Wertschätzung aus.

🙏 Gefaltete Hände

🙏 kann für Beten, Dankbarkeit, eine Bitte oder Hoffnung stehen. In Chats wird es häufig im Sinn von «Danke» oder «Bitte» verwendet. Die konkrete Interpretation hängt vom kulturellen und persönlichen Kontext ab.

👏 Klatschende Hände

👏 stehen für Applaus, Anerkennung und Gratulation. In sozialen Medien können sie auch eingesetzt werden, um einzelne Wörter einer Aussage besonders nachdrücklich zu betonen.

🙌 Erhobene Hände

🙌 drückt Freude, Feier oder Begeisterung aus. Das Emoji passt beispielsweise zu guten Nachrichten, einem Erfolg oder einem erleichterten «Geschafft!».

🤝 Handschlag

🤝 steht für eine Vereinbarung, Zusammenarbeit, Begrüssung oder gegenseitigen Respekt. Im beruflichen Kontext kann es Partnerschaft oder einen abgeschlossenen Deal symbolisieren.

💪 Angespannter Bizeps

💪 symbolisiert Kraft, Stärke und Entschlossenheit. Es wird häufig als Motivation oder Unterstützung verwendet und kann sinngemäss «Du schaffst das» oder «das war stark» bedeuten.

🤌 Zusammengedrückte Finger

🤌 zeigt eine Hand mit zusammengeführten Fingern. Die Geste wird besonders mit Italien in Verbindung gebracht und kann je nach Kontext Fragen wie «Was willst du?» oder Ungeduld ausdrücken. Ausserhalb dieses kulturellen Zusammenhangs wird sie oft humorvoll eingesetzt. Es kann auch dazu dienen, einen Punkt in einer Diskussion oder ein Argument mit Nachdruck zu unterstreichen oder um zu sagen, dass etwas hervorragend oder exzellent ist.

🤏 Kneifende Hand

🤏 zeigt Daumen und Zeigefinger mit sehr geringem Abstand. Damit lässt sich eine kleine Menge oder etwas sehr Kleines darstellen. Das Emoji kann auch spöttisch oder zweideutig verwendet werden.

👉 Nach rechts zeigender Finger

👉 lenkt die Aufmerksamkeit nach rechts oder auf den folgenden Inhalt. In Kombination mit anderen Emojis kann der Finger zusätzliche Bedeutungen erhalten.

👈 Nach links zeigender Finger

👈 weist nach links und wird häufig verwendet, um auf einen vorhergehenden Inhalt hinzuweisen oder die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken.

👆 Nach oben zeigender Finger

👆 verweist auf etwas oberhalb des Emojis. In sozialen Medien wird er beispielsweise eingesetzt, um auf einen vorherigen Beitrag, Text oder Link aufmerksam zu machen.

👇 Nach unten zeigender Finger

👇 lenkt den Blick nach unten. Das Emoji wird häufig vor Links, Kommentaren oder weiterführenden Informationen eingesetzt.

🤘 Hörner-Handzeichen

🤘 ist vor allem als Handzeichen aus der Rock- und Metal-Kultur bekannt. Es kann Begeisterung für Musik, Feiern oder eine rebellische Haltung ausdrücken. Gesten können je nach Kultur allerdings unterschiedlich verstanden werden.

🤟 «Ich liebe dich»-Geste

🤟 basiert auf einem Handzeichen aus der amerikanischen Gebärdensprache und steht dort für «I love you». Es wird entsprechend häufig verwendet, um Liebe oder Zuneigung auszudrücken.

Internet, Social Media und Slang

🔥 Feuer

🔥 kann wörtlich Feuer oder Hitze darstellen. Im Internet steht es häufig für etwas besonders Gutes, Erfolgreiches, Angesagtes oder Attraktives. Ein Song, ein Outfit oder ein Beitrag kann beispielsweise «fire» sein.

💯 Hundert Punkte

💯 geht auf die Darstellung der Zahl 100 mit doppelter Unterstreichung zurück. In Chats steht es häufig für vollständige Zustimmung, Authentizität oder eine besonders gute Leistung – sinngemäss «100 Prozent».

✨ Funkeln

✨ steht für Glanz, Funkeln und etwas Besonderes. In sozialen Medien werden die Sterne häufig eingesetzt, um Wörter hervorzuheben, Begeisterung auszudrücken oder einer Aussage einen spielerischen Ton zu geben.

👀 Augen

👀 bedeutet wörtlich «Augen», wird online aber häufig verwendet, um Aufmerksamkeit, Neugier oder Interesse auszudrücken. Sinngemäss kann es heissen: «Ich schaue mir das an» oder «Das ist interessant».

🚩 Rote Flagge

🚩 zeigt eine rote Flagge. In der Online-Kommunikation ist sie zum Symbol für ein Warnsignal geworden. Von einer «Red Flag» spricht man beispielsweise bei einem Verhalten, das auf mögliche Probleme in einer Beziehung oder Situation hindeutet.

🐐 Ziege

🐐 stellt eigentlich eine Ziege dar. Im englischsprachigen Internet wird das Tier jedoch mit der Abkürzung «GOAT» verbunden, die für «Greatest of All Time» steht. Das Emoji kann deshalb eine Person als herausragend in ihrem Gebiet würdigen.

🧢 Baseballkappe

🧢 zeigt eine Kappe. Im englischsprachigen Internet-Slang kann «cap» für eine Lüge oder Übertreibung stehen. «No cap» bedeutet entsprechend sinngemäss, dass etwas ernst oder wahr gemeint ist. Diese Verwendung ist nicht mit der wörtlichen Bedeutung des Emojis gleichzusetzen.

🗿 Moai

🗿 stellt eine monumentale Steinfigur dar. Online wird das Emoji häufig in Memes und trockenen Reaktionen verwendet. Je nach Community kann es Stoizismus, Sprachlosigkeit oder bewusst emotionslose Coolness ausdrücken.

📈 Aufwärtstrend

📈 zeigt ein steigendes Diagramm. Es steht entsprechend für Wachstum, steigende Werte, Erfolg oder eine positive Entwicklung und wird häufig in wirtschaftlichen und humorvollen Zusammenhängen eingesetzt.

📉 Abwärtstrend

📉 zeigt eine fallende Kurve. Es symbolisiert sinkende Werte, Verluste oder eine negative Entwicklung und bildet damit das Gegenstück zu 📈.

💅 Nagellack

💅 zeigt das Lackieren von Fingernägeln. Online wird das Emoji darüber hinaus häufig verwendet, um Selbstbewusstsein, demonstrative Gelassenheit oder eine betont unbekümmerte Haltung auszudrücken.

Zweideutige und flirtende Emojis

🍑 Pfirsich

🍑 stellt einen Pfirsich dar. Aufgrund seiner Form wird das Emoji jedoch häufig als Symbol für einen Po verwendet. Ob tatsächlich die Frucht oder eine körperliche Anspielung gemeint ist, lässt sich nur aus dem Kontext erkennen.

🍆 Aubergine

🍆 bezeichnet wörtlich eine Aubergine. In der digitalen Kommunikation ist das Emoji zugleich als sexuelle Anspielung auf einen Penis bekannt. In einem Rezept oder Zusammenhang mit Essen hat es dagegen selbstverständlich seine wörtliche Bedeutung.

💦 Schweisstropfen

💦 zeigt mehrere Tropfen. Sie können Schweiss, Wasser oder Anstrengung darstellen. In flirtenden oder sexuellen Nachrichten können die Tropfen jedoch eine zweideutige Bedeutung annehmen.

👅 Zunge

👅 stellt eine herausgestreckte Zunge dar. Das Emoji kann Geschmack, Albernheit oder eine freche Reaktion ausdrücken. In einem flirtenden Zusammenhang kann es auch sexuell oder anzüglich verstanden werden.

🌶️ Chilischote

🌶️ bezeichnet zunächst eine scharfe Chilischote. Übertragen kann das Emoji etwas als «scharf», aufregend oder besonders pikant kennzeichnen. In bestimmten Nachrichten wird es deshalb auch flirtend verwendet.

🥵 Heisses Gesicht

🥵 steht für grosse Hitze und kann beispielsweise an einem heissen Sommertag verwendet werden. Übertragen wird das Emoji auch eingesetzt, wenn jemand eine Person besonders attraktiv findet oder eine Situation als intensiv empfindet.

👉👈 Zwei zueinander zeigende Finger

Die Kombination 👉👈 besteht technisch aus zwei Emojis. Gemeinsam wird sie online häufig verwendet, um Schüchternheit, Unsicherheit oder Verlegenheit darzustellen. Besonders in flirtenden Nachrichten kann die Kombination eine vorsichtige oder schüchterne Annäherung ausdrücken.

Symbole und Zeichen

💫 Schwindel-Symbol

💫 wird oft für einen Stern oder eine Sternschnuppe gehalten. Es kann jedoch auch Benommenheit oder Schwindel darstellen. In Nachrichten wird es zudem dekorativ für Magie, Staunen oder besondere Momente verwendet.

💥 Zusammenstoss

💥 stellt einen comicartigen Zusammenstoss oder eine Explosion dar. Das Emoji kann einen Knall, einen Aufprall oder metaphorisch eine besonders starke Wirkung ausdrücken.

💢 Wut-Symbol

💢 stammt aus der visuellen Sprache japanischer Comics und steht für Ärger oder Wut. Es wird verwendet, um zu verdeutlichen, dass jemand genervt oder verärgert ist.

💤 Schlafsymbol

💤 steht für Schlaf oder Müdigkeit. Die mehreren Z erinnern an die in Comics verbreitete Darstellung einer schlafenden Person.

💬 Sprechblase

💬 symbolisiert Sprache, Gespräch oder Kommunikation. Das Emoji kann für eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Unterhaltung stehen.

🕊️ Taube

🕊️ zeigt eine Taube und wird häufig als Symbol für Frieden verwendet. Je nach Zusammenhang kann sie ausserdem Hoffnung, Versöhnung oder Gedenken ausdrücken.

♾️ Unendlichkeit

♾️ stellt das mathematische Unendlichkeitszeichen dar. In persönlichen Nachrichten wird es auch übertragen verwendet, beispielsweise für ewige Liebe oder eine Verbindung ohne Ende.

🧿 Nazar-Amulett

🧿 zeigt das sogenannte Nazar-Amulett, das in verschiedenen Kulturen als Schutzsymbol gegen den «bösen Blick» verwendet wird. Das Emoji sollte deshalb nicht lediglich als dekoratives blaues Auge verstanden werden.

🪬 Hamsa

🪬 stellt die Hamsa beziehungsweise eine schützende Hand dar. Das Symbol kommt in verschiedenen religiösen und kulturellen Traditionen vor und wird unter anderem mit Schutz und Glück verbunden.

☯️ Yin und Yang