Die Schauspielerin Elke Sommer ist nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung tot. Sie wurde 85 Jahre alt. Mit Rollen an der Seite internationaler Filmstars wurde sie in den 1960er-Jahren weltbekannt. Ihr Mann war erst drei Monate zuvor verstorben.

Was ist zur Todesursache von Elke Sommer bekannt?

Eine konkrete Todesursache ist in der bislang zugänglichen Kurzmeldung nicht genannt. Auch die genauen Umstände ihres Todes gehen daraus nicht hervor.

Sommer hatte bereits früher öffentlich über gesundheitliche Belastungen gesprochen. Daraus lässt sich jedoch keine Todesursache ableiten. Laut Angaben sei sie friedlich eingeschlafen.

Ihr Mann starb gut drei Monate zuvor

Erst am 22. Juli war ihr Ehemann Wolf Walther im Alter von 77 Jahren in Los Angeles gestorben. Das bestätigten Sommer und Walthers Sohn damals gegenüber «Bild». Der frühere Hotelier hatte lange an Krebs gelitten.

Sommer und Walther waren seit 1993 verheiratet. Zum Verlust ihres Mannes sagte die Schauspielerin damals: «Mein Herz ist gebrochen.» Ein medizinischer Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen ist nicht belegt.

Von Franken nach Hollywood

Sommer wurde 1940 in Berlin geboren und wuchs in Franken auf. 1959 spielte sie in «Das Totenschiff» neben Horst Buchholz und Mario Adorf. Später stand sie unter anderem mit Paul Newman, Peter Sellers und Dean Martin vor der Kamera.