Panorama

Durch undichte Fenster geht im Winter Heizenergie verloren. Ob es durch Rahmen und Flügel zieht, lässt sich mit einem Blatt Papier schnell prüfen.

Ein geschlossenes Fenster hält nicht automatisch jede Zugluft draussen. Kleine undichte Stellen können dafür sorgen, dass Wärme entweicht. Ein einfacher Test zeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Werkzeug ist dafür nicht nötig.

Herbst und Winter: Ein Blatt Papier zeigt undichte Stellen

Für den Test wird ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel gelegt. Danach das Fenster schliessen und am Papier ziehen. Bleibt es fest eingeklemmt, schliesst das Fenster an dieser Stelle dicht. Lässt es sich dagegen leicht bewegen oder herausziehen, deutet das auf eine undichte Stelle hin.

Da der Anpressdruck nicht überall gleich sein muss, sollte der Test an mehreren Punkten wiederholt werden. Auch Türen lassen sich auf diese Weise kontrollieren.

Zugluft mit einer Kerze aufspüren

Eine weitere Möglichkeit ist der Test mit einer Kerze. Dazu die Flamme ruhig an den Übergang zwischen Rahmen und Fensterflügel halten. Flackert sie, obwohl die Kerze nicht bewegt wird, kann dort Luft eindringen. Vorhänge und andere brennbare Gegenstände sollten dabei aus dem Bereich entfernt werden.